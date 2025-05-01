- Incremento
Total de Trades:
438
Transacciones Rentables:
398 (90.86%)
Transacciones Irrentables:
40 (9.13%)
Mejor transacción:
942.46 CZK
Peor transacción:
-15 758.77 CZK
Beneficio Bruto:
35 035.21 CZK (20 098 pips)
Pérdidas Brutas:
-43 705.83 CZK (15 342 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
67 (7 785.49 CZK)
Beneficio máximo consecutivo:
7 785.49 CZK (67)
Ratio de Sharpe:
-0.02
Actividad comercial:
97.82%
Carga máxima del depósito:
92.63%
Último trade:
18 días
Trades a la semana:
0
Tiempo medio de espera:
1 día
Factor de Recuperación:
-0.45
Transacciones Largas:
181 (41.32%)
Transacciones Cortas:
257 (58.68%)
Factor de Beneficio:
0.80
Beneficio Esperado:
-19.80 CZK
Beneficio medio:
88.03 CZK
Pérdidas medias:
-1 092.65 CZK
Máximo de pérdidas consecutivas:
4 (-8 258.46 CZK)
Pérdidas máximas consecutivas:
-15 758.77 CZK (1)
Crecimiento al mes:
-7.02%
Pronóstico anual:
-82.75%
Trading algorítmico:
98%
Reducción de balance:
Absoluto:
8 700.84 CZK
Máxima:
19 420.84 CZK (17.54%)
Reducción relativa:
De balance:
17.54% (19 420.84 CZK)
De fondos:
32.38% (35 500.57 CZK)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|EURUSD_stp
|432
|USDJPY_stp
|4
|XAUUSD_stp
|2
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|EURUSD_stp
|-446
|USDJPY_stp
|12
|XAUUSD_stp
|4
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|EURUSD_stp
|5.5K
|USDJPY_stp
|301
|XAUUSD_stp
|54
Mejor transacción: +942.46 CZK
Peor transacción: -15 759 CZK
Máximo de ganancias consecutivas: 67
Máximo de pérdidas consecutivas: 1
Beneficio máximo consecutivo: +7 785.49 CZK
Pérdidas máximas consecutivas: -8 258.46 CZK
