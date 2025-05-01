SeñalesSecciones
Señales / MetaTrader 4 / Algostrada 3 MT4
Affiliate Bonus s.r.o.

Algostrada 3 MT4

Affiliate Bonus s.r.o.
0 comentarios
36 semanas
0 / 0 USD
incremento desde 2025 -9%
PurpleTrading-04Live
1:100
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
438
Transacciones Rentables:
398 (90.86%)
Transacciones Irrentables:
40 (9.13%)
Mejor transacción:
942.46 CZK
Peor transacción:
-15 758.77 CZK
Beneficio Bruto:
35 035.21 CZK (20 098 pips)
Pérdidas Brutas:
-43 705.83 CZK (15 342 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
67 (7 785.49 CZK)
Beneficio máximo consecutivo:
7 785.49 CZK (67)
Ratio de Sharpe:
-0.02
Actividad comercial:
97.82%
Carga máxima del depósito:
92.63%
Último trade:
18 días
Trades a la semana:
0
Tiempo medio de espera:
1 día
Factor de Recuperación:
-0.45
Transacciones Largas:
181 (41.32%)
Transacciones Cortas:
257 (58.68%)
Factor de Beneficio:
0.80
Beneficio Esperado:
-19.80 CZK
Beneficio medio:
88.03 CZK
Pérdidas medias:
-1 092.65 CZK
Máximo de pérdidas consecutivas:
4 (-8 258.46 CZK)
Pérdidas máximas consecutivas:
-15 758.77 CZK (1)
Crecimiento al mes:
-7.02%
Pronóstico anual:
-82.75%
Trading algorítmico:
98%
Reducción de balance:
Absoluto:
8 700.84 CZK
Máxima:
19 420.84 CZK (17.54%)
Reducción relativa:
De balance:
17.54% (19 420.84 CZK)
De fondos:
32.38% (35 500.57 CZK)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
EURUSD_stp 432
USDJPY_stp 4
XAUUSD_stp 2
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
EURUSD_stp -446
USDJPY_stp 12
XAUUSD_stp 4
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
EURUSD_stp 5.5K
USDJPY_stp 301
XAUUSD_stp 54
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +942.46 CZK
Peor transacción: -15 759 CZK
Máximo de ganancias consecutivas: 67
Máximo de pérdidas consecutivas: 1
Beneficio máximo consecutivo: +7 785.49 CZK
Pérdidas máximas consecutivas: -8 258.46 CZK

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "PurpleTrading-04Live" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

No hay datos

No hay comentarios
2025.12.09 07:50
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.29 15:57
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.11.19 15:59
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.16 16:57
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.10 14:34
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.06 15:37
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.10.09 18:45
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.19 12:01
80% of growth achieved within 7 days. This comprises 4.07% of days out of 172 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.18 08:53
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.17 19:11
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.17 18:11
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.06.26 14:18
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 2.3% of days out of 87 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.23 07:41
Share of days for 80% of growth is too low
2025.06.20 08:15
80% of growth achieved within 4 days. This comprises 4.94% of days out of 81 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.10 21:18
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.05.19 05:58
Share of days for 80% of growth is too low
2025.05.12 08:45
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 4.76% of days out of 42 days of the signal's entire lifetime.
2025.05.01 17:13
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
