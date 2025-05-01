SinaisSeções
Sinais / MetaTrader 4 / Algostrada 3 MT4
Affiliate Bonus s.r.o.

Algostrada 3 MT4

Affiliate Bonus s.r.o.
0 comentários
36 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 100 USD por mês
crescimento desde 2025 -9%
PurpleTrading-04Live
1:100
Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
438
Negociações com lucro:
398 (90.86%)
Negociações com perda:
40 (9.13%)
Melhor negociação:
942.46 CZK
Pior negociação:
-15 758.77 CZK
Lucro bruto:
35 035.21 CZK (20 098 pips)
Perda bruta:
-43 705.83 CZK (15 342 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
67 (7 785.49 CZK)
Máximo lucro consecutivo:
7 785.49 CZK (67)
Índice de Sharpe:
-0.02
Atividade de negociação:
97.82%
Depósito máximo carregado:
92.63%
Último negócio:
19 dias atrás
Negociações por semana:
0
Tempo médio de espera:
1 dia
Fator de recuperação:
-0.45
Negociações longas:
181 (41.32%)
Negociações curtas:
257 (58.68%)
Fator de lucro:
0.80
Valor esperado:
-19.80 CZK
Lucro médio:
88.03 CZK
Perda média:
-1 092.65 CZK
Máximo de perdas consecutivas:
4 (-8 258.46 CZK)
Máxima perda consecutiva:
-15 758.77 CZK (1)
Crescimento mensal:
-7.13%
Previsão anual:
-86.55%
Algotrading:
98%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
8 700.84 CZK
Máximo:
19 420.84 CZK (17.54%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
17.54% (19 420.84 CZK)
Pelo Capital Líquido:
32.38% (35 500.57 CZK)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
EURUSD_stp 432
USDJPY_stp 4
XAUUSD_stp 2
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
EURUSD_stp -446
USDJPY_stp 12
XAUUSD_stp 4
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
EURUSD_stp 5.5K
USDJPY_stp 301
XAUUSD_stp 54
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +942.46 CZK
Pior negociação: -15 759 CZK
Máximo de vitórias consecutivas: 67
Máximo de perdas consecutivas: 1
Máximo lucro consecutivo: +7 785.49 CZK
Máxima perda consecutiva: -8 258.46 CZK

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "PurpleTrading-04Live" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

Sem dados

Sem comentários
2025.12.09 07:50
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.29 15:57
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.11.19 15:59
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.16 16:57
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.10 14:34
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.06 15:37
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.10.09 18:45
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.19 12:01
80% of growth achieved within 7 days. This comprises 4.07% of days out of 172 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.18 08:53
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.17 19:11
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.17 18:11
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.06.26 14:18
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 2.3% of days out of 87 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.23 07:41
Share of days for 80% of growth is too low
2025.06.20 08:15
80% of growth achieved within 4 days. This comprises 4.94% of days out of 81 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.10 21:18
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.05.19 05:58
Share of days for 80% of growth is too low
2025.05.12 08:45
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 4.76% of days out of 42 days of the signal's entire lifetime.
2025.05.01 17:13
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
Algostrada 3 MT4
100 USD por mês
-9%
0
0
USD
91K
CZK
36
98%
438
90%
98%
0.80
-19.80
CZK
32%
1:100
Copiar

Como é realizada a cópia de negociação em MetaTrader? Veja o vídeo tutorial

Assinatura de um sinal permite copiar negociações do provedor pelo período de um 1 mês. Para assinar um sinal você deve usar terminal de negociação MetaTrader 4 .

Se você ainda não tem plataforma instalada, faça o download aqui.