- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
438
Negociações com lucro:
398 (90.86%)
Negociações com perda:
40 (9.13%)
Melhor negociação:
942.46 CZK
Pior negociação:
-15 758.77 CZK
Lucro bruto:
35 035.21 CZK (20 098 pips)
Perda bruta:
-43 705.83 CZK (15 342 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
67 (7 785.49 CZK)
Máximo lucro consecutivo:
7 785.49 CZK (67)
Índice de Sharpe:
-0.02
Atividade de negociação:
97.82%
Depósito máximo carregado:
92.63%
Último negócio:
19 dias atrás
Negociações por semana:
0
Tempo médio de espera:
1 dia
Fator de recuperação:
-0.45
Negociações longas:
181 (41.32%)
Negociações curtas:
257 (58.68%)
Fator de lucro:
0.80
Valor esperado:
-19.80 CZK
Lucro médio:
88.03 CZK
Perda média:
-1 092.65 CZK
Máximo de perdas consecutivas:
4 (-8 258.46 CZK)
Máxima perda consecutiva:
-15 758.77 CZK (1)
Crescimento mensal:
-7.13%
Previsão anual:
-86.55%
Algotrading:
98%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
8 700.84 CZK
Máximo:
19 420.84 CZK (17.54%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
17.54% (19 420.84 CZK)
Pelo Capital Líquido:
32.38% (35 500.57 CZK)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|EURUSD_stp
|432
|USDJPY_stp
|4
|XAUUSD_stp
|2
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|EURUSD_stp
|-446
|USDJPY_stp
|12
|XAUUSD_stp
|4
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|EURUSD_stp
|5.5K
|USDJPY_stp
|301
|XAUUSD_stp
|54
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +942.46 CZK
Pior negociação: -15 759 CZK
Máximo de vitórias consecutivas: 67
Máximo de perdas consecutivas: 1
Máximo lucro consecutivo: +7 785.49 CZK
Máxima perda consecutiva: -8 258.46 CZK
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "PurpleTrading-04Live" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
Sem dados
Sem comentários
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
100 USD por mês
-9%
0
0
USD
USD
91K
CZK
CZK
36
98%
438
90%
98%
0.80
-19.80
CZK
CZK
32%
1:100