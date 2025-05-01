- Wachstum
- Kontostand
- Equity
- Rückgang
Trades insgesamt:
438
Gewinntrades:
398 (90.86%)
Verlusttrades:
40 (9.13%)
Bester Trade:
942.46 CZK
Schlechtester Trade:
-15 758.77 CZK
Bruttoprofit:
35 035.21 CZK (20 098 pips)
Bruttoverlust:
-43 705.83 CZK (15 342 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
67 (7 785.49 CZK)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
7 785.49 CZK (67)
Sharpe Ratio:
-0.02
Trading-Aktivität:
97.82%
Max deposit load:
92.63%
Letzter Trade:
20 Tage
Trades pro Woche:
0
Durchschn. Haltezeit:
1 Tag
Erholungsfaktor:
-0.45
Long-Positionen:
181 (41.32%)
Short-Positionen:
257 (58.68%)
Profit-Faktor:
0.80
Mathematische Gewinnerwartung:
-19.80 CZK
Durchschnittlicher Profit:
88.03 CZK
Durchschnittlicher Verlust:
-1 092.65 CZK
Max. aufeinandergehende Verluste:
4 (-8 258.46 CZK)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-15 758.77 CZK (1)
Wachstum pro Monat :
-7.13%
Jahresprognose:
-86.55%
Algo-Trading:
98%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
8 700.84 CZK
Maximaler:
19 420.84 CZK (17.54%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
17.54% (19 420.84 CZK)
Kapital:
32.38% (35 500.57 CZK)
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|EURUSD_stp
|432
|USDJPY_stp
|4
|XAUUSD_stp
|2
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|EURUSD_stp
|-446
|USDJPY_stp
|12
|XAUUSD_stp
|4
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|EURUSD_stp
|5.5K
|USDJPY_stp
|301
|XAUUSD_stp
|54
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
- Deposit load
- Rückgang
Bester Trade: +942.46 CZK
Schlechtester Trade: -15 759 CZK
Max. aufeinandergehende Gewinne: 67
Max. aufeinandergehende Verluste: 1
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +7 785.49 CZK
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -8 258.46 CZK
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "PurpleTrading-04Live" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
Signal
Preis
Wachstum
Abonnenten
Geldmittel
Kontostand
Wochen
Expert Advisor
Trades
Gewinn
Aktivität
PF
Mathematische Gewinnerwartung
Rückgang
Hebel
100 USD pro Monat
-9%
0
0
USD
USD
91K
CZK
CZK
36
98%
438
90%
98%
0.80
-19.80
CZK
CZK
32%
1:100