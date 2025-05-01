SignaleKategorien
0 Bewertungen
36 Wochen
0 / 0 USD
Für 100 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2025 -9%
PurpleTrading-04Live
1:100
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
438
Gewinntrades:
398 (90.86%)
Verlusttrades:
40 (9.13%)
Bester Trade:
942.46 CZK
Schlechtester Trade:
-15 758.77 CZK
Bruttoprofit:
35 035.21 CZK (20 098 pips)
Bruttoverlust:
-43 705.83 CZK (15 342 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
67 (7 785.49 CZK)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
7 785.49 CZK (67)
Sharpe Ratio:
-0.02
Trading-Aktivität:
97.82%
Max deposit load:
92.63%
Letzter Trade:
20 Tage
Trades pro Woche:
0
Durchschn. Haltezeit:
1 Tag
Erholungsfaktor:
-0.45
Long-Positionen:
181 (41.32%)
Short-Positionen:
257 (58.68%)
Profit-Faktor:
0.80
Mathematische Gewinnerwartung:
-19.80 CZK
Durchschnittlicher Profit:
88.03 CZK
Durchschnittlicher Verlust:
-1 092.65 CZK
Max. aufeinandergehende Verluste:
4 (-8 258.46 CZK)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-15 758.77 CZK (1)
Wachstum pro Monat :
-7.13%
Jahresprognose:
-86.55%
Algo-Trading:
98%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
8 700.84 CZK
Maximaler:
19 420.84 CZK (17.54%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
17.54% (19 420.84 CZK)
Kapital:
32.38% (35 500.57 CZK)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
EURUSD_stp 432
USDJPY_stp 4
XAUUSD_stp 2
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
EURUSD_stp -446
USDJPY_stp 12
XAUUSD_stp 4
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
EURUSD_stp 5.5K
USDJPY_stp 301
XAUUSD_stp 54
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +942.46 CZK
Schlechtester Trade: -15 759 CZK
Max. aufeinandergehende Gewinne: 67
Max. aufeinandergehende Verluste: 1
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +7 785.49 CZK
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -8 258.46 CZK

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "PurpleTrading-04Live" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

Keine Angabe

Keine Bewertungen
2025.12.09 07:50
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.29 15:57
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.11.19 15:59
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.16 16:57
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.10 14:34
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.06 15:37
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.10.09 18:45
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.19 12:01
80% of growth achieved within 7 days. This comprises 4.07% of days out of 172 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.18 08:53
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.17 19:11
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.17 18:11
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.06.26 14:18
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 2.3% of days out of 87 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.23 07:41
Share of days for 80% of growth is too low
2025.06.20 08:15
80% of growth achieved within 4 days. This comprises 4.94% of days out of 81 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.10 21:18
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.05.19 05:58
Share of days for 80% of growth is too low
2025.05.12 08:45
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 4.76% of days out of 42 days of the signal's entire lifetime.
2025.05.01 17:13
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
