Affiliate Bonus s.r.o.

Algostrada 3 MT4

Affiliate Bonus s.r.o.
0 отзывов
36 недель
0 / 0 USD
Копировать за 100 USD в месяц
прирост с 2025 -9%
PurpleTrading-04Live
1:100
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
438
Прибыльных трейдов:
398 (90.86%)
Убыточных трейдов:
40 (9.13%)
Лучший трейд:
942.46 CZK
Худший трейд:
-15 758.77 CZK
Общая прибыль:
35 035.21 CZK (20 098 pips)
Общий убыток:
-43 705.83 CZK (15 342 pips)
Макс. серия выигрышей:
67 (7 785.49 CZK)
Макс. прибыль в серии:
7 785.49 CZK (67)
Коэффициент Шарпа:
-0.02
Торговая активность:
97.82%
Макс. загрузка депозита:
92.63%
Последний трейд:
16 дней
Трейдов в неделю:
0
Ср. время удержания:
1 день
Фактор восстановления:
-0.45
Длинных трейдов:
181 (41.32%)
Коротких трейдов:
257 (58.68%)
Профит фактор:
0.80
Мат. ожидание:
-19.80 CZK
Средняя прибыль:
88.03 CZK
Средний убыток:
-1 092.65 CZK
Макс. серия проигрышей:
4 (-8 258.46 CZK)
Макс. убыток в серии:
-15 758.77 CZK (1)
Прирост в месяц:
-6.94%
Годовой прогноз:
-82.75%
Алготрейдинг:
98%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
8 700.84 CZK
Максимальная:
19 420.84 CZK (17.54%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
17.54% (19 420.84 CZK)
По эквити:
32.38% (35 500.57 CZK)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
EURUSD_stp 432
USDJPY_stp 4
XAUUSD_stp 2
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
EURUSD_stp -446
USDJPY_stp 12
XAUUSD_stp 4
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
EURUSD_stp 5.5K
USDJPY_stp 301
XAUUSD_stp 54
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +942.46 CZK
Худший трейд: -15 759 CZK
Макс. серия выигрышей: 67
Макс. серия проигрышей: 1
Макс. прибыль в серии: +7 785.49 CZK
Макс. убыток в серии: -8 258.46 CZK

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "PurpleTrading-04Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Нет данных

Нет отзывов
2025.12.09 07:50
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.29 15:57
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.11.19 15:59
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.16 16:57
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.10 14:34
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.06 15:37
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.10.09 18:45
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.19 12:01
80% of growth achieved within 7 days. This comprises 4.07% of days out of 172 days of the signal's entire lifetime.
2025.09.18 08:53
Share of days for 80% of growth is too low
2025.09.17 19:11
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.17 18:11
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.06.26 14:18
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 2.3% of days out of 87 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.23 07:41
Share of days for 80% of growth is too low
2025.06.20 08:15
80% of growth achieved within 4 days. This comprises 4.94% of days out of 81 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.10 21:18
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.05.19 05:58
Share of days for 80% of growth is too low
2025.05.12 08:45
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 4.76% of days out of 42 days of the signal's entire lifetime.
2025.05.01 17:13
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
