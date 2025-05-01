- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
438
Прибыльных трейдов:
398 (90.86%)
Убыточных трейдов:
40 (9.13%)
Лучший трейд:
942.46 CZK
Худший трейд:
-15 758.77 CZK
Общая прибыль:
35 035.21 CZK (20 098 pips)
Общий убыток:
-43 705.83 CZK (15 342 pips)
Макс. серия выигрышей:
67 (7 785.49 CZK)
Макс. прибыль в серии:
7 785.49 CZK (67)
Коэффициент Шарпа:
-0.02
Торговая активность:
97.82%
Макс. загрузка депозита:
92.63%
Последний трейд:
16 дней
Трейдов в неделю:
0
Ср. время удержания:
1 день
Фактор восстановления:
-0.45
Длинных трейдов:
181 (41.32%)
Коротких трейдов:
257 (58.68%)
Профит фактор:
0.80
Мат. ожидание:
-19.80 CZK
Средняя прибыль:
88.03 CZK
Средний убыток:
-1 092.65 CZK
Макс. серия проигрышей:
4 (-8 258.46 CZK)
Макс. убыток в серии:
-15 758.77 CZK (1)
Прирост в месяц:
-6.94%
Годовой прогноз:
-82.75%
Алготрейдинг:
98%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
8 700.84 CZK
Максимальная:
19 420.84 CZK (17.54%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
17.54% (19 420.84 CZK)
По эквити:
32.38% (35 500.57 CZK)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|EURUSD_stp
|432
|USDJPY_stp
|4
|XAUUSD_stp
|2
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|EURUSD_stp
|-446
|USDJPY_stp
|12
|XAUUSD_stp
|4
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|EURUSD_stp
|5.5K
|USDJPY_stp
|301
|XAUUSD_stp
|54
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +942.46 CZK
Худший трейд: -15 759 CZK
Макс. серия выигрышей: 67
Макс. серия проигрышей: 1
Макс. прибыль в серии: +7 785.49 CZK
Макс. убыток в серии: -8 258.46 CZK
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "PurpleTrading-04Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
Нет данных
Нет отзывов
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
100 USD в месяц
-9%
0
0
USD
USD
91K
CZK
CZK
36
98%
438
90%
98%
0.80
-19.80
CZK
CZK
32%
1:100