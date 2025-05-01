- Büyüme
İşlemler:
192
Kârla kapanan işlemler:
159 (82.81%)
Zararla kapanan işlemler:
33 (17.19%)
En iyi işlem:
16.53 USD
En kötü işlem:
-28.24 USD
Brüt kâr:
796.18 USD (79 570 pips)
Brüt zarar:
-252.04 USD (25 192 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
52 (318.24 USD)
Maksimum ardışık kâr:
318.24 USD (52)
Sharpe oranı:
0.42
Alım-satım etkinliği:
6.54%
Maks. mevduat yükü:
2.11%
En son işlem:
6 gün önce
Hafta başına işlemler:
4
Ort. tutma süresi:
4 saat
Düzelme faktörü:
6.05
Alış işlemleri:
125 (65.10%)
Satış işlemleri:
67 (34.90%)
Kâr faktörü:
3.16
Beklenen getiri:
2.83 USD
Ortalama kâr:
5.01 USD
Ortalama zarar:
-7.64 USD
Maksimum ardışık kayıp:
5 (-89.88 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-89.88 USD (5)
Aylık büyüme:
6.58%
Yıllık tahmin:
78.34%
Algo alım-satım:
99%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.20 USD
Maksimum:
89.88 USD (6.96%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
6.96% (89.88 USD)
Varlığa göre:
4.81% (60.49 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|192
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|544
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|54K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Mevduat yükü
- Düşüş
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Headway-Real" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
FusionMarkets-Live 2
|0.00 × 1
|
TradeMaxGlobal-Live12
|0.00 × 3
|
UltimaMarkets-Live 2
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge05
|0.00 × 1
|
SwitchMarkets-Real
|6.67 × 18
|
Tickmill-Live09
|7.35 × 267
|
RoboForex-ProCent-5
|12.85 × 172
|
KeyToMarkets-Live
|15.00 × 3
|
VantageInternational-Live 4
|18.00 × 1
|
Alpari-ECN1
|19.33 × 46
