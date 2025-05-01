- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
328
利益トレード:
242 (73.78%)
損失トレード:
86 (26.22%)
ベストトレード:
21.04 USD
最悪のトレード:
-47.73 USD
総利益:
1 430.63 USD (142 982 pips)
総損失:
-873.82 USD (87 347 pips)
最大連続の勝ち:
52 (318.24 USD)
最大連続利益:
318.24 USD (52)
シャープレシオ:
0.20
取引アクティビティ:
5.53%
最大入金額:
7.96%
最近のトレード:
3 日前
1週間当たりの取引:
6
平均保有時間:
3 時間
リカバリーファクター:
2.34
長いトレード:
239 (72.87%)
短いトレード:
89 (27.13%)
プロフィットファクター:
1.64
期待されたペイオフ:
1.70 USD
平均利益:
5.91 USD
平均損失:
-10.16 USD
最大連続の負け:
12 (-168.36 USD)
最大連続損失:
-180.75 USD (8)
月間成長:
-2.94%
年間予想:
-35.72%
アルゴリズム取引:
99%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.20 USD
最大の:
238.21 USD (15.68%)
比較ドローダウン:
残高による:
15.68% (238.21 USD)
エクイティによる:
6.07% (91.48 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|328
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|XAUUSD
|557
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|XAUUSD
|56K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +21.04 USD
最悪のトレード: -48 USD
最大連続の勝ち: 52
最大連続の負け: 8
最大連続利益: +318.24 USD
最大連続損失: -168.36 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"Headway-Real"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
FusionMarkets-Live 2
|0.00 × 1
|
TradeMaxGlobal-Live12
|0.00 × 3
|
UltimaMarkets-Live 2
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge05
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live10
|0.00 × 1
|
TitanFX-02
|5.03 × 34
|
SwitchMarkets-Real
|6.67 × 18
|
Tickmill-Live09
|7.35 × 267
|
Pepperstone-Edge01
|7.76 × 63
|
EightcapLtd-Real-4
|8.21 × 583
|
ICMarketsSC-Live26
|11.52 × 56
|
RoboForex-ProCent-5
|12.85 × 172
|
RoboForex-ProCent-8
|14.17 × 119
|
KeyToMarkets-Live
|15.00 × 3
|
VantageInternational-Live 4
|18.00 × 1
|
Alpari-ECN1
|19.33 × 46
|
ICMarketsSC-Live17
|24.99 × 75
