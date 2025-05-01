- 자본
- 축소
트레이드:
357
이익 거래:
261 (73.10%)
손실 거래:
96 (26.89%)
최고의 거래:
45.78 USD
최악의 거래:
-47.73 USD
총 수익:
1 627.70 USD (162 681 pips)
총 손실:
-1 006.57 USD (100 618 pips)
연속 최대 이익:
52 (318.24 USD)
샤프 비율:
0.20
거래 활동:
5.53%
최대 입금량:
7.96%
최근 거래:
21 시간 전
주별 거래 수:
10
평균 유지 시간:
3 시간
회복 요인:
2.61
롱(주식매수):
256 (71.71%)
숏(주식차입매도):
101 (28.29%)
수익 요인:
1.62
기대수익:
1.74 USD
평균 이익:
6.24 USD
평균 손실:
-10.49 USD
연속 최대 손실:
12 (-168.36 USD)
월별 성장률:
2.62%
연간 예측:
31.83%
Algo 트레이딩:
99%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
0.20 USD
최대한의:
238.21 USD (15.68%)
상대적 삭감:
잔고별:
15.68% (238.21 USD)
자본금별:
6.07% (91.48 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|357
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|XAUUSD
|621
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|XAUUSD
|62K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +45.78 USD
최악의 거래: -48 USD
연속 최대 이익: 52
연속 최대 손실: 8
연속 최대 이익: +318.24 USD
연속 최대 손실: -168.36 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "Headway-Real"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
|
FusionMarkets-Live 2
|0.00 × 1
|
TradeMaxGlobal-Live12
|0.00 × 3
|
UltimaMarkets-Live 2
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge05
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live10
|0.00 × 1
|
CPTMarkets-Live02
|0.00 × 3
|
TradeMaxGlobal-Live5
|2.31 × 52
|
TitanFX-02
|5.03 × 34
|
SwitchMarkets-Real
|6.67 × 18
|
Tickmill-Live09
|7.35 × 267
|
Pepperstone-Edge01
|7.76 × 63
|
EightcapLtd-Real-4
|8.21 × 583
|
ICMarketsSC-Live26
|11.52 × 56
|
RoboForex-ProCent-5
|12.85 × 172
|
RoboForex-ProCent-8
|14.17 × 119
|
KeyToMarkets-Live
|15.00 × 3
|
VantageInternational-Live 4
|18.00 × 1
|
Alpari-ECN1
|19.33 × 46
|
ICMarketsSC-Live17
|24.83 × 86
Telegram -> @Mr_PINGG
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
주
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
월별 30 USD
69%
0
0
USD
USD
1.5K
USD
USD
38
99%
357
73%
6%
1.61
1.74
USD
USD
16%
1:500