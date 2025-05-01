- Crescita
Trade:
192
Profit Trade:
159 (82.81%)
Loss Trade:
33 (17.19%)
Best Trade:
16.53 USD
Worst Trade:
-28.24 USD
Profitto lordo:
796.18 USD (79 570 pips)
Perdita lorda:
-252.04 USD (25 192 pips)
Vincite massime consecutive:
52 (318.24 USD)
Massimo profitto consecutivo:
318.24 USD (52)
Indice di Sharpe:
0.42
Attività di trading:
6.54%
Massimo carico di deposito:
2.11%
Ultimo trade:
5 giorni fa
Trade a settimana:
4
Tempo di attesa medio:
4 ore
Fattore di recupero:
6.05
Long Trade:
125 (65.10%)
Short Trade:
67 (34.90%)
Fattore di profitto:
3.16
Profitto previsto:
2.83 USD
Profitto medio:
5.01 USD
Perdita media:
-7.64 USD
Massime perdite consecutive:
5 (-89.88 USD)
Massima perdita consecutiva:
-89.88 USD (5)
Crescita mensile:
6.46%
Previsione annuale:
78.34%
Algo trading:
99%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.20 USD
Massimale:
89.88 USD (6.96%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
6.96% (89.88 USD)
Per equità:
4.81% (60.49 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|192
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|544
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|54K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +16.53 USD
Worst Trade: -28 USD
Vincite massime consecutive: 52
Massime perdite consecutive: 5
Massimo profitto consecutivo: +318.24 USD
Massima perdita consecutiva: -89.88 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Headway-Real" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
FusionMarkets-Live 2
|0.00 × 1
|
TradeMaxGlobal-Live12
|0.00 × 3
|
UltimaMarkets-Live 2
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge05
|0.00 × 1
|
SwitchMarkets-Real
|6.67 × 18
|
Tickmill-Live09
|7.35 × 267
|
RoboForex-ProCent-5
|12.85 × 172
|
KeyToMarkets-Live
|15.00 × 3
|
VantageInternational-Live 4
|18.00 × 1
|
Alpari-ECN1
|19.33 × 46
