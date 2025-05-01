- Wachstum
- Kontostand
- Equity
- Rückgang
Trades insgesamt:
328
Gewinntrades:
242 (73.78%)
Verlusttrades:
86 (26.22%)
Bester Trade:
21.04 USD
Schlechtester Trade:
-47.73 USD
Bruttoprofit:
1 430.63 USD (142 982 pips)
Bruttoverlust:
-873.82 USD (87 347 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
52 (318.24 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
318.24 USD (52)
Sharpe Ratio:
0.20
Trading-Aktivität:
5.53%
Max deposit load:
7.96%
Letzter Trade:
4 Tage
Trades pro Woche:
6
Durchschn. Haltezeit:
3 Stunden
Erholungsfaktor:
2.34
Long-Positionen:
239 (72.87%)
Short-Positionen:
89 (27.13%)
Profit-Faktor:
1.64
Mathematische Gewinnerwartung:
1.70 USD
Durchschnittlicher Profit:
5.91 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-10.16 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
12 (-168.36 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-180.75 USD (8)
Wachstum pro Monat :
-3.65%
Jahresprognose:
-44.33%
Algo-Trading:
99%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
0.20 USD
Maximaler:
238.21 USD (15.68%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
15.68% (238.21 USD)
Kapital:
6.07% (91.48 USD)
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|328
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|XAUUSD
|557
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|XAUUSD
|56K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- Deposit load
- Rückgang
Bester Trade: +21.04 USD
Schlechtester Trade: -48 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 52
Max. aufeinandergehende Verluste: 8
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +318.24 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -168.36 USD
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "Headway-Real" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
|
TradeMaxGlobal-Live12
|0.00 × 3
|
UltimaMarkets-Live 2
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge05
|0.00 × 1
|
TitanFX-02
|5.03 × 34
|
SwitchMarkets-Real
|6.67 × 18
|
Tickmill-Live09
|7.35 × 267
|
Pepperstone-Edge01
|7.76 × 63
|
EightcapLtd-Real-4
|8.21 × 583
|
ICMarketsSC-Live26
|11.52 × 56
|
RoboForex-ProCent-5
|12.85 × 172
|
RoboForex-ProCent-8
|14.17 × 119
|
KeyToMarkets-Live
|15.00 × 3
|
VantageInternational-Live 4
|18.00 × 1
|
Alpari-ECN1
|19.33 × 46
|
ICMarketsSC-Live17
|24.80 × 76
|
ICMarketsSC-Live10
|89.00 × 1
|
FusionMarkets-Live 2
|92.00 × 1
