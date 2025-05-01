SignaleKategorien
Signale / MetaTrader 4 / CalibreFX Breakout
Satria Adji Prakoso

CalibreFX Breakout

Satria Adji Prakoso
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
35 Wochen
0 / 0 USD
Für 30 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2025 62%
Headway-Real
1:500
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
328
Gewinntrades:
242 (73.78%)
Verlusttrades:
86 (26.22%)
Bester Trade:
21.04 USD
Schlechtester Trade:
-47.73 USD
Bruttoprofit:
1 430.63 USD (142 982 pips)
Bruttoverlust:
-873.82 USD (87 347 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
52 (318.24 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
318.24 USD (52)
Sharpe Ratio:
0.20
Trading-Aktivität:
5.53%
Max deposit load:
7.96%
Letzter Trade:
4 Tage
Trades pro Woche:
6
Durchschn. Haltezeit:
3 Stunden
Erholungsfaktor:
2.34
Long-Positionen:
239 (72.87%)
Short-Positionen:
89 (27.13%)
Profit-Faktor:
1.64
Mathematische Gewinnerwartung:
1.70 USD
Durchschnittlicher Profit:
5.91 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-10.16 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
12 (-168.36 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-180.75 USD (8)
Wachstum pro Monat :
-3.65%
Jahresprognose:
-44.33%
Algo-Trading:
99%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
0.20 USD
Maximaler:
238.21 USD (15.68%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
15.68% (238.21 USD)
Kapital:
6.07% (91.48 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
XAUUSD 328
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
XAUUSD 557
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
XAUUSD 56K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +21.04 USD
Schlechtester Trade: -48 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 52
Max. aufeinandergehende Verluste: 8
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +318.24 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -168.36 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "Headway-Real" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

TradeMaxGlobal-Live12
0.00 × 3
UltimaMarkets-Live 2
0.00 × 1
Pepperstone-Edge05
0.00 × 1
TitanFX-02
5.03 × 34
SwitchMarkets-Real
6.67 × 18
Tickmill-Live09
7.35 × 267
Pepperstone-Edge01
7.76 × 63
EightcapLtd-Real-4
8.21 × 583
ICMarketsSC-Live26
11.52 × 56
RoboForex-ProCent-5
12.85 × 172
RoboForex-ProCent-8
14.17 × 119
KeyToMarkets-Live
15.00 × 3
VantageInternational-Live 4
18.00 × 1
Alpari-ECN1
19.33 × 46
ICMarketsSC-Live17
24.80 × 76
ICMarketsSC-Live10
89.00 × 1
FusionMarkets-Live 2
92.00 × 1
Telegram -> @Mr_PINGG
Keine Bewertungen
2025.10.21 14:12
Share of days for 80% of growth is too low
2025.10.20 20:55
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.19 04:49
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.29 01:13
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.28 12:24
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.20 14:55
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:500 - 1:2000
2025.07.28 14:27
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.28 05:24
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.07.10 15:42
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.06.02 08:49
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.06.02 07:43
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.06.02 06:43
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.05.14 14:34
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.05.14 14:34
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.05.14 13:34
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.05.14 13:34
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.05.14 12:34
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.05.14 12:34
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.05.14 12:34
High risk of negative slippage when copying deals
2025.05.06 02:59
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
Signal
Preis
Wachstum
Abonnenten
Geldmittel
Kontostand
Wochen
Expert Advisor
Trades
Gewinn
Aktivität
PF
Mathematische Gewinnerwartung
Rückgang
Hebel
CalibreFX Breakout
30 USD pro Monat
62%
0
0
USD
1.5K
USD
35
99%
328
73%
6%
1.63
1.70
USD
16%
1:500
Kopieren

Wie werden Trades in MetaTrader kopiert? Schauen Sie das Lehrvideo an

Das Abonnement berechtigt Sie die Trades des Anbieters innerhalb eines Monats zu kopieren. Für das Abonnement wird das Terminal MetaTrader 4 benötigt.

Wenn Sie die Plattform noch nicht installiert haben, können Sie diese hier herunterladen.