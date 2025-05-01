- Incremento
- Balance
- Equidad
- Reducción
Total de Trades:
328
Transacciones Rentables:
242 (73.78%)
Transacciones Irrentables:
86 (26.22%)
Mejor transacción:
21.04 USD
Peor transacción:
-47.73 USD
Beneficio Bruto:
1 430.63 USD (142 982 pips)
Pérdidas Brutas:
-873.82 USD (87 347 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
52 (318.24 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
318.24 USD (52)
Ratio de Sharpe:
0.20
Actividad comercial:
5.53%
Carga máxima del depósito:
7.96%
Último trade:
1 día
Trades a la semana:
6
Tiempo medio de espera:
3 horas
Factor de Recuperación:
2.34
Transacciones Largas:
239 (72.87%)
Transacciones Cortas:
89 (27.13%)
Factor de Beneficio:
1.64
Beneficio Esperado:
1.70 USD
Beneficio medio:
5.91 USD
Pérdidas medias:
-10.16 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
12 (-168.36 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-180.75 USD (8)
Crecimiento al mes:
-2.94%
Pronóstico anual:
-35.72%
Trading algorítmico:
99%
Reducción de balance:
Absoluto:
0.20 USD
Máxima:
238.21 USD (15.68%)
Reducción relativa:
De balance:
15.68% (238.21 USD)
De fondos:
6.07% (91.48 USD)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|328
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|XAUUSD
|557
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|XAUUSD
|56K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- Deposit load
- Reducción
Mejor transacción: +21.04 USD
Peor transacción: -48 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 52
Máximo de pérdidas consecutivas: 8
Beneficio máximo consecutivo: +318.24 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -168.36 USD
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "Headway-Real" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
|
FusionMarkets-Live 2
|0.00 × 1
|
TradeMaxGlobal-Live12
|0.00 × 3
|
UltimaMarkets-Live 2
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge05
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live10
|0.00 × 1
|
TitanFX-02
|5.03 × 34
|
SwitchMarkets-Real
|6.67 × 18
|
Tickmill-Live09
|7.35 × 267
|
Pepperstone-Edge01
|7.76 × 63
|
EightcapLtd-Real-4
|8.21 × 583
|
ICMarketsSC-Live26
|11.52 × 56
|
RoboForex-ProCent-5
|12.85 × 172
|
RoboForex-ProCent-8
|14.17 × 119
|
KeyToMarkets-Live
|15.00 × 3
|
VantageInternational-Live 4
|18.00 × 1
|
Alpari-ECN1
|19.33 × 46
|
ICMarketsSC-Live17
|24.99 × 75
