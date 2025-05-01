- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
328
Negociações com lucro:
242 (73.78%)
Negociações com perda:
86 (26.22%)
Melhor negociação:
21.04 USD
Pior negociação:
-47.73 USD
Lucro bruto:
1 430.63 USD (142 982 pips)
Perda bruta:
-873.82 USD (87 347 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
52 (318.24 USD)
Máximo lucro consecutivo:
318.24 USD (52)
Índice de Sharpe:
0.20
Atividade de negociação:
5.53%
Depósito máximo carregado:
7.96%
Último negócio:
2 dias atrás
Negociações por semana:
6
Tempo médio de espera:
3 horas
Fator de recuperação:
2.34
Negociações longas:
239 (72.87%)
Negociações curtas:
89 (27.13%)
Fator de lucro:
1.64
Valor esperado:
1.70 USD
Lucro médio:
5.91 USD
Perda média:
-10.16 USD
Máximo de perdas consecutivas:
12 (-168.36 USD)
Máxima perda consecutiva:
-180.75 USD (8)
Crescimento mensal:
-2.94%
Previsão anual:
-35.72%
Algotrading:
99%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.20 USD
Máximo:
238.21 USD (15.68%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
15.68% (238.21 USD)
Pelo Capital Líquido:
6.07% (91.48 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|328
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|XAUUSD
|557
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|XAUUSD
|56K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +21.04 USD
Pior negociação: -48 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 52
Máximo de perdas consecutivas: 8
Máximo lucro consecutivo: +318.24 USD
Máxima perda consecutiva: -168.36 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "Headway-Real" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
FusionMarkets-Live 2
|0.00 × 1
|
TradeMaxGlobal-Live12
|0.00 × 3
|
UltimaMarkets-Live 2
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge05
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live10
|0.00 × 1
|
TitanFX-02
|5.03 × 34
|
SwitchMarkets-Real
|6.67 × 18
|
Tickmill-Live09
|7.35 × 267
|
Pepperstone-Edge01
|7.76 × 63
|
EightcapLtd-Real-4
|8.21 × 583
|
ICMarketsSC-Live26
|11.52 × 56
|
RoboForex-ProCent-5
|12.85 × 172
|
RoboForex-ProCent-8
|14.17 × 119
|
KeyToMarkets-Live
|15.00 × 3
|
VantageInternational-Live 4
|18.00 × 1
|
Alpari-ECN1
|19.33 × 46
|
ICMarketsSC-Live17
|24.99 × 75
