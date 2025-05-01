- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
327
Прибыльных трейдов:
242 (74.00%)
Убыточных трейдов:
85 (25.99%)
Лучший трейд:
21.04 USD
Худший трейд:
-47.73 USD
Общая прибыль:
1 430.63 USD (142 982 pips)
Общий убыток:
-858.22 USD (85 787 pips)
Макс. серия выигрышей:
52 (318.24 USD)
Макс. прибыль в серии:
318.24 USD (52)
Коэффициент Шарпа:
0.21
Торговая активность:
5.53%
Макс. загрузка депозита:
7.96%
Последний трейд:
3 дня
Трейдов в неделю:
22
Ср. время удержания:
3 часа
Фактор восстановления:
2.40
Длинных трейдов:
238 (72.78%)
Коротких трейдов:
89 (27.22%)
Профит фактор:
1.67
Мат. ожидание:
1.75 USD
Средняя прибыль:
5.91 USD
Средний убыток:
-10.10 USD
Макс. серия проигрышей:
12 (-168.36 USD)
Макс. убыток в серии:
-180.75 USD (8)
Прирост в месяц:
0.02%
Годовой прогноз:
0.22%
Алготрейдинг:
99%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.20 USD
Максимальная:
238.21 USD (15.68%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
15.68% (238.21 USD)
По эквити:
6.07% (91.48 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|327
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD
|572
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD
|57K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +21.04 USD
Худший трейд: -48 USD
Макс. серия выигрышей: 52
Макс. серия проигрышей: 8
Макс. прибыль в серии: +318.24 USD
Макс. убыток в серии: -168.36 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Headway-Real" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
FusionMarkets-Live 2
|0.00 × 1
|
TradeMaxGlobal-Live12
|0.00 × 3
|
UltimaMarkets-Live 2
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge05
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live10
|0.00 × 1
|
TitanFX-02
|5.03 × 34
|
SwitchMarkets-Real
|6.67 × 18
|
Tickmill-Live09
|7.35 × 267
|
Pepperstone-Edge01
|7.76 × 63
|
EightcapLtd-Real-4
|8.21 × 583
|
ICMarketsSC-Live26
|11.52 × 56
|
RoboForex-ProCent-5
|12.85 × 172
|
RoboForex-ProCent-8
|14.17 × 119
|
KeyToMarkets-Live
|15.00 × 3
|
VantageInternational-Live 4
|18.00 × 1
|
Alpari-ECN1
|19.33 × 46
|
ICMarketsSC-Live17
|24.99 × 75
