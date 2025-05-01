- 成长
交易:
328
盈利交易:
242 (73.78%)
亏损交易:
86 (26.22%)
最好交易:
21.04 USD
最差交易:
-47.73 USD
毛利:
1 430.63 USD (142 982 pips)
毛利亏损:
-873.82 USD (87 347 pips)
最大连续赢利:
52 (318.24 USD)
最大连续盈利:
318.24 USD (52)
夏普比率:
0.20
交易活动:
5.53%
最大入金加载:
7.96%
最近交易:
5 几小时前
每周交易:
6
平均持有时间:
3 小时
采收率:
2.34
长期交易:
239 (72.87%)
短期交易:
89 (27.13%)
利润因子:
1.64
预期回报:
1.70 USD
平均利润:
5.91 USD
平均损失:
-10.16 USD
最大连续失误:
12 (-168.36 USD)
最大连续亏损:
-180.75 USD (8)
每月增长:
-2.94%
年度预测:
-35.72%
算法交易:
99%
结余跌幅:
绝对:
0.20 USD
最大值:
238.21 USD (15.68%)
相对跌幅:
结余:
15.68% (238.21 USD)
净值:
6.07% (91.48 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|328
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD
|557
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD
|56K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +21.04 USD
最差交易: -48 USD
最大连续赢利: 52
最大连续失误: 8
最大连续盈利: +318.24 USD
最大连续亏损: -168.36 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 Headway-Real 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
FusionMarkets-Live 2
|0.00 × 1
|
TradeMaxGlobal-Live12
|0.00 × 3
|
UltimaMarkets-Live 2
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge05
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live10
|0.00 × 1
|
TitanFX-02
|5.03 × 34
|
SwitchMarkets-Real
|6.67 × 18
|
Tickmill-Live09
|7.35 × 267
|
Pepperstone-Edge01
|7.76 × 63
|
EightcapLtd-Real-4
|8.21 × 583
|
ICMarketsSC-Live26
|11.52 × 56
|
RoboForex-ProCent-5
|12.85 × 172
|
RoboForex-ProCent-8
|14.17 × 119
|
KeyToMarkets-Live
|15.00 × 3
|
VantageInternational-Live 4
|18.00 × 1
|
Alpari-ECN1
|19.33 × 46
|
ICMarketsSC-Live17
|24.99 × 75
Telegram -> @Mr_PINGG
