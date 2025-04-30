SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / King Navan
Suryahadi Pratama

King Navan

Suryahadi Pratama
0 inceleme
Güvenilirlik
22 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 13%
MaxrichGroup-Real
1:50
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
324
Kârla kapanan işlemler:
140 (43.20%)
Zararla kapanan işlemler:
184 (56.79%)
En iyi işlem:
496.37 USD
En kötü işlem:
-521.59 USD
Brüt kâr:
35 098.69 USD (410 455 pips)
Brüt zarar:
-33 962.78 USD (370 170 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
7 (2 514.62 USD)
Maksimum ardışık kâr:
2 514.62 USD (7)
Sharpe oranı:
0.03
Alım-satım etkinliği:
86.27%
Maks. mevduat yükü:
12.36%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
24
Ort. tutma süresi:
21 saat
Düzelme faktörü:
0.17
Alış işlemleri:
212 (65.43%)
Satış işlemleri:
112 (34.57%)
Kâr faktörü:
1.03
Beklenen getiri:
3.51 USD
Ortalama kâr:
250.70 USD
Ortalama zarar:
-184.58 USD
Maksimum ardışık kayıp:
12 (-2 021.67 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-2 363.65 USD (11)
Aylık büyüme:
19.06%
Yıllık tahmin:
231.29%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
1 576.83 USD
Maksimum:
6 630.94 USD (47.18%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
49.02% (6 630.94 USD)
Varlığa göre:
7.42% (626.08 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 321
GBPJPY 2
USDJPY 1
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD 1K
GBPJPY -10
USDJPY 144
20K 40K 60K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD 38K
GBPJPY -70
USDJPY 2.2K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +496.37 USD
En kötü işlem: -522 USD
Maksimum ardışık kazanç: 7
Maksimum ardışık kayıp: 11
Maksimum ardışık kâr: +2 514.62 USD
Maksimum ardışık zarar: -2 021.67 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "MaxrichGroup-Real" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

İnceleme yok
2025.09.25 01:31
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.24 19:03
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.24 16:49
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.22 05:57
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.14 08:42
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.06 08:36
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.01 12:42
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.21 05:52
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.17 17:29
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.10 02:34
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.05.31 01:07
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:50 - 1:200
2025.05.28 21:13
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.05.28 21:13
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.05.27 14:41
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.05.27 14:41
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.05.27 06:26
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.05.27 06:26
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.05.20 22:14
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.05.20 22:14
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.05.09 04:31
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
King Navan
Ayda 30 USD
13%
0
0
USD
9.1K
USD
22
0%
324
43%
86%
1.03
3.51
USD
49%
1:50
Kopyala

MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 4 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.