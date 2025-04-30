- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
324
Kârla kapanan işlemler:
140 (43.20%)
Zararla kapanan işlemler:
184 (56.79%)
En iyi işlem:
496.37 USD
En kötü işlem:
-521.59 USD
Brüt kâr:
35 098.69 USD (410 455 pips)
Brüt zarar:
-33 962.78 USD (370 170 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
7 (2 514.62 USD)
Maksimum ardışık kâr:
2 514.62 USD (7)
Sharpe oranı:
0.03
Alım-satım etkinliği:
86.27%
Maks. mevduat yükü:
12.36%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
24
Ort. tutma süresi:
21 saat
Düzelme faktörü:
0.17
Alış işlemleri:
212 (65.43%)
Satış işlemleri:
112 (34.57%)
Kâr faktörü:
1.03
Beklenen getiri:
3.51 USD
Ortalama kâr:
250.70 USD
Ortalama zarar:
-184.58 USD
Maksimum ardışık kayıp:
12 (-2 021.67 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-2 363.65 USD (11)
Aylık büyüme:
19.06%
Yıllık tahmin:
231.29%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
1 576.83 USD
Maksimum:
6 630.94 USD (47.18%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
49.02% (6 630.94 USD)
Varlığa göre:
7.42% (626.08 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|321
|GBPJPY
|2
|USDJPY
|1
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|1K
|GBPJPY
|-10
|USDJPY
|144
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|38K
|GBPJPY
|-70
|USDJPY
|2.2K
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +496.37 USD
En kötü işlem: -522 USD
Maksimum ardışık kazanç: 7
Maksimum ardışık kayıp: 11
Maksimum ardışık kâr: +2 514.62 USD
Maksimum ardışık zarar: -2 021.67 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "MaxrichGroup-Real" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
NordGroupInv-Real5
|0.00 × 1
|
FXOpenAU-ECN Live Server
|0.00 × 1
|
InvestTechFx-Live
|0.00 × 1
|
PriceMarkets-Live
|0.00 × 7
|
FXNet-Real
|0.00 × 1
|
Hadwins-Global Trader
|0.00 × 2
|
Deltastock-Live
|0.00 × 1
|
CollectiveFX-LIVE1
|0.00 × 1
|
SVSFX-Live
|0.00 × 1
|
GO4X-Live
|0.00 × 1
|
MetasGroup-Live
|0.00 × 2
|
NAS-Real
|0.00 × 7
|
CFHMarkets-Real
|0.00 × 1
|
TallinexOu-PRO Live
|0.00 × 3
|
QTrade-Server
|0.00 × 1
|
CoreLiquidity-Real 1
|0.00 × 3
|
AM-UK-Live
|0.00 × 1
|
ADSS-Demo
|0.00 × 3
|
PHP-LiveLiquidity1
|0.00 × 2
|
Pepperstone-Demo01
|0.00 × 2
|
Exness-Real29
|0.00 × 2
|
Exness-Real33
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 1
|
TradeNation-LiveBravo
|0.00 × 1
|
RoboForex-Prime
|0.00 × 3
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 30 USD
13%
0
0
USD
USD
9.1K
USD
USD
22
0%
324
43%
86%
1.03
3.51
USD
USD
49%
1:50