Suryahadi Pratama

King Navan

Suryahadi Pratama
0 recensioni
Affidabilità
22 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 13%
MaxrichGroup-Real
1:50
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
324
Profit Trade:
140 (43.20%)
Loss Trade:
184 (56.79%)
Best Trade:
496.37 USD
Worst Trade:
-521.59 USD
Profitto lordo:
35 098.69 USD (410 455 pips)
Perdita lorda:
-33 962.78 USD (370 170 pips)
Vincite massime consecutive:
7 (2 514.62 USD)
Massimo profitto consecutivo:
2 514.62 USD (7)
Indice di Sharpe:
0.03
Attività di trading:
86.27%
Massimo carico di deposito:
12.36%
Ultimo trade:
16 ore fa
Trade a settimana:
24
Tempo di attesa medio:
21 ore
Fattore di recupero:
0.17
Long Trade:
212 (65.43%)
Short Trade:
112 (34.57%)
Fattore di profitto:
1.03
Profitto previsto:
3.51 USD
Profitto medio:
250.70 USD
Perdita media:
-184.58 USD
Massime perdite consecutive:
12 (-2 021.67 USD)
Massima perdita consecutiva:
-2 363.65 USD (11)
Crescita mensile:
25.15%
Previsione annuale:
305.18%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
1 576.83 USD
Massimale:
6 630.94 USD (47.18%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
49.02% (6 630.94 USD)
Per equità:
7.42% (626.08 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 321
GBPJPY 2
USDJPY 1
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD 1K
GBPJPY -10
USDJPY 144
20K 40K 60K
20K 40K 60K
20K 40K 60K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD 38K
GBPJPY -70
USDJPY 2.2K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +496.37 USD
Worst Trade: -522 USD
Vincite massime consecutive: 7
Massime perdite consecutive: 11
Massimo profitto consecutivo: +2 514.62 USD
Massima perdita consecutiva: -2 021.67 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "MaxrichGroup-Real" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

NordGroupInv-Real5
0.00 × 1
FXOpenAU-ECN Live Server
0.00 × 1
InvestTechFx-Live
0.00 × 1
PriceMarkets-Live
0.00 × 7
FXNet-Real
0.00 × 1
Hadwins-Global Trader
0.00 × 2
Deltastock-Live
0.00 × 1
CollectiveFX-LIVE1
0.00 × 1
SVSFX-Live
0.00 × 1
GO4X-Live
0.00 × 1
MetasGroup-Live
0.00 × 2
NAS-Real
0.00 × 7
CFHMarkets-Real
0.00 × 1
TallinexOu-PRO Live
0.00 × 3
QTrade-Server
0.00 × 1
CoreLiquidity-Real 1
0.00 × 3
AM-UK-Live
0.00 × 1
ADSS-Demo
0.00 × 3
PHP-LiveLiquidity1
0.00 × 2
Pepperstone-Demo01
0.00 × 2
Exness-Real29
0.00 × 2
Exness-Real33
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live25
0.00 × 1
TradeNation-LiveBravo
0.00 × 1
RoboForex-Prime
0.00 × 3
259 più
2025.09.25 01:31
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.24 19:03
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.24 16:49
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.22 05:57
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.14 08:42
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.06 08:36
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.01 12:42
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.21 05:52
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.17 17:29
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.10 02:34
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.05.31 01:07
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:50 - 1:200
2025.05.28 21:13
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.05.28 21:13
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.05.27 14:41
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.05.27 14:41
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.05.27 06:26
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.05.27 06:26
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.05.20 22:14
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.05.20 22:14
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.05.09 04:31
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
