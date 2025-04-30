- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
324
Profit Trade:
140 (43.20%)
Loss Trade:
184 (56.79%)
Best Trade:
496.37 USD
Worst Trade:
-521.59 USD
Profitto lordo:
35 098.69 USD (410 455 pips)
Perdita lorda:
-33 962.78 USD (370 170 pips)
Vincite massime consecutive:
7 (2 514.62 USD)
Massimo profitto consecutivo:
2 514.62 USD (7)
Indice di Sharpe:
0.03
Attività di trading:
86.27%
Massimo carico di deposito:
12.36%
Ultimo trade:
16 ore fa
Trade a settimana:
24
Tempo di attesa medio:
21 ore
Fattore di recupero:
0.17
Long Trade:
212 (65.43%)
Short Trade:
112 (34.57%)
Fattore di profitto:
1.03
Profitto previsto:
3.51 USD
Profitto medio:
250.70 USD
Perdita media:
-184.58 USD
Massime perdite consecutive:
12 (-2 021.67 USD)
Massima perdita consecutiva:
-2 363.65 USD (11)
Crescita mensile:
25.15%
Previsione annuale:
305.18%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
1 576.83 USD
Massimale:
6 630.94 USD (47.18%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
49.02% (6 630.94 USD)
Per equità:
7.42% (626.08 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|321
|GBPJPY
|2
|USDJPY
|1
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|1K
|GBPJPY
|-10
|USDJPY
|144
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
|
20K 40K 60K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|38K
|GBPJPY
|-70
|USDJPY
|2.2K
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +496.37 USD
Worst Trade: -522 USD
Vincite massime consecutive: 7
Massime perdite consecutive: 11
Massimo profitto consecutivo: +2 514.62 USD
Massima perdita consecutiva: -2 021.67 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "MaxrichGroup-Real" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
NordGroupInv-Real5
|0.00 × 1
|
FXOpenAU-ECN Live Server
|0.00 × 1
|
InvestTechFx-Live
|0.00 × 1
|
PriceMarkets-Live
|0.00 × 7
|
FXNet-Real
|0.00 × 1
|
Hadwins-Global Trader
|0.00 × 2
|
Deltastock-Live
|0.00 × 1
|
CollectiveFX-LIVE1
|0.00 × 1
|
SVSFX-Live
|0.00 × 1
|
GO4X-Live
|0.00 × 1
|
MetasGroup-Live
|0.00 × 2
|
NAS-Real
|0.00 × 7
|
CFHMarkets-Real
|0.00 × 1
|
TallinexOu-PRO Live
|0.00 × 3
|
QTrade-Server
|0.00 × 1
|
CoreLiquidity-Real 1
|0.00 × 3
|
AM-UK-Live
|0.00 × 1
|
ADSS-Demo
|0.00 × 3
|
PHP-LiveLiquidity1
|0.00 × 2
|
Pepperstone-Demo01
|0.00 × 2
|
Exness-Real29
|0.00 × 2
|
Exness-Real33
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 1
|
TradeNation-LiveBravo
|0.00 × 1
|
RoboForex-Prime
|0.00 × 3
259 piùPer vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
13%
0
0
USD
USD
9.1K
USD
USD
22
0%
324
43%
86%
1.03
3.51
USD
USD
49%
1:50