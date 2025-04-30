- 자본
- 축소
트레이드:
528
이익 거래:
238 (45.07%)
손실 거래:
290 (54.92%)
최고의 거래:
496.37 USD
최악의 거래:
-521.59 USD
총 수익:
55 045.29 USD (813 149 pips)
총 손실:
-47 569.03 USD (639 064 pips)
연속 최대 이익:
14 (2 660.83 USD)
연속 최대 이익:
2 660.83 USD (14)
샤프 비율:
0.07
거래 활동:
78.46%
최대 입금량:
12.36%
최근 거래:
10 시간 전
주별 거래 수:
21
평균 유지 시간:
19 시간
회복 요인:
1.13
롱(주식매수):
384 (72.73%)
숏(주식차입매도):
144 (27.27%)
수익 요인:
1.16
기대수익:
14.16 USD
평균 이익:
231.28 USD
평균 손실:
-164.03 USD
연속 최대 손실:
12 (-2 021.67 USD)
연속 최대 손실:
-2 363.65 USD (11)
월별 성장률:
32.15%
연간 예측:
390.07%
Algo 트레이딩:
0%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
1 576.83 USD
최대한의:
6 630.94 USD (47.18%)
상대적 삭감:
잔고별:
49.02% (6 630.94 USD)
자본금별:
7.42% (626.08 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|525
|GBPJPY
|2
|USDJPY
|1
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|XAUUSD
|7.3K
|GBPJPY
|-10
|USDJPY
|144
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|XAUUSD
|172K
|GBPJPY
|-70
|USDJPY
|2.2K
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +496.37 USD
최악의 거래: -522 USD
연속 최대 이익: 14
연속 최대 손실: 11
연속 최대 이익: +2 660.83 USD
연속 최대 손실: -2 021.67 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "MaxrichGroup-Real"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
|
QTrade-Server
|0.00 × 1
|
PHP-LiveLiquidity1
|0.00 × 2
|
Darwinex-LiveUK
|0.00 × 2
|
ATCBrokers-US Live
|0.00 × 1
|
CFHMarkets-Real
|0.00 × 1
|
TallinexOu-PRO Live
|0.00 × 3
|
AGMGroupLtd-Real
|0.00 × 7
|
OctaFX-Real9
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live12
|0.00 × 1
|
RoboForex-Prime
|0.00 × 3
|
MetasGroup-Live
|0.00 × 2
|
TradeNation-LiveBravo
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 1
|
CollectiveFX-LIVE1
|0.00 × 1
|
Exness-Real33
|0.00 × 2
|
Exness-Real29
|0.00 × 2
|
Exness-Real16
|0.00 × 2
|
AM-UK-Live
|0.00 × 1
|
MTrading-Live
|0.00 × 1
|
NAS-Real
|0.00 × 7
|
Pepperstone-Demo01
|0.00 × 2
|
InvestTechFx-Live
|0.00 × 1
|
PriceMarkets-Live
|0.00 × 7
|
FXOpenAU-ECN Live Server
|0.00 × 1
|
FXNet-Real
|0.00 × 1
리뷰 없음
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
주
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
월별 30 USD
96%
0
0
USD
USD
14K
USD
USD
36
0%
528
45%
78%
1.15
14.16
USD
USD
49%
1:50