시그널 / MetaTrader 4 / King Navan
Suryahadi Pratama

King Navan

Suryahadi Pratama
0 리뷰
안정성
36
0 / 0 USD
월별 30 USD  복사
다음 이후의 성장 2025 96%
MaxrichGroup-Real
1:50
  • 성장
  • 잔고
  • 자본
  • 축소
트레이드:
528
이익 거래:
238 (45.07%)
손실 거래:
290 (54.92%)
최고의 거래:
496.37 USD
최악의 거래:
-521.59 USD
총 수익:
55 045.29 USD (813 149 pips)
총 손실:
-47 569.03 USD (639 064 pips)
연속 최대 이익:
14 (2 660.83 USD)
연속 최대 이익:
2 660.83 USD (14)
샤프 비율:
0.07
거래 활동:
78.46%
최대 입금량:
12.36%
최근 거래:
10 시간 전
주별 거래 수:
21
평균 유지 시간:
19 시간
회복 요인:
1.13
롱(주식매수):
384 (72.73%)
숏(주식차입매도):
144 (27.27%)
수익 요인:
1.16
기대수익:
14.16 USD
평균 이익:
231.28 USD
평균 손실:
-164.03 USD
연속 최대 손실:
12 (-2 021.67 USD)
연속 최대 손실:
-2 363.65 USD (11)
월별 성장률:
32.15%
연간 예측:
390.07%
Algo 트레이딩:
0%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
1 576.83 USD
최대한의:
6 630.94 USD (47.18%)
상대적 삭감:
잔고별:
49.02% (6 630.94 USD)
자본금별:
7.42% (626.08 USD)

배포

심볼 Sell Buy
XAUUSD 525
GBPJPY 2
USDJPY 1
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
심볼 총 수익, USD 손실, USD 수익, USD
XAUUSD 7.3K
GBPJPY -10
USDJPY 144
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
심볼 총 수익, pips 손실, pips 수익, pips
XAUUSD 172K
GBPJPY -70
USDJPY 2.2K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • 입금량
  • 축소
최고의 거래: +496.37 USD
최악의 거래: -522 USD
연속 최대 이익: 14
연속 최대 손실: 11
연속 최대 이익: +2 660.83 USD
연속 최대 손실: -2 021.67 USD

리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "MaxrichGroup-Real"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.

QTrade-Server
0.00 × 1
PHP-LiveLiquidity1
0.00 × 2
Darwinex-LiveUK
0.00 × 2
ATCBrokers-US Live
0.00 × 1
CFHMarkets-Real
0.00 × 1
TallinexOu-PRO Live
0.00 × 3
AGMGroupLtd-Real
0.00 × 7
OctaFX-Real9
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live12
0.00 × 1
RoboForex-Prime
0.00 × 3
MetasGroup-Live
0.00 × 2
TradeNation-LiveBravo
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live25
0.00 × 1
CollectiveFX-LIVE1
0.00 × 1
Exness-Real33
0.00 × 2
Exness-Real29
0.00 × 2
Exness-Real16
0.00 × 2
AM-UK-Live
0.00 × 1
MTrading-Live
0.00 × 1
NAS-Real
0.00 × 7
Pepperstone-Demo01
0.00 × 2
InvestTechFx-Live
0.00 × 1
PriceMarkets-Live
0.00 × 7
FXOpenAU-ECN Live Server
0.00 × 1
FXNet-Real
0.00 × 1
리뷰 없음
2025.09.25 01:31
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.24 19:03
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.24 16:49
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.22 05:57
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.14 08:42
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.06 08:36
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.01 12:42
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.21 05:52
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.17 17:29
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.10 02:34
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.05.31 01:07
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:50 - 1:200
2025.05.28 21:13
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.05.28 21:13
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.05.27 14:41
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.05.27 14:41
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.05.27 06:26
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.05.27 06:26
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.05.20 22:14
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.05.20 22:14
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.05.09 04:31
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
King Navan
월별 30 USD
96%
0
0
USD
14K
USD
36
0%
528
45%
78%
1.15
14.16
USD
49%
1:50
복제

MetaTrader에서 거래 복제는 어떻게 수행됩니까? 튜토리얼 영상 시청

시그널에 구독하면 공급업자의 1개월 이내 거래를 복제할 수 있습니다. 구독이 작동하려면 MetaTrader 4 트레이딩 터미널을 사용해야 합니다.

플랫폼을 아직 설치하지 않은 경우, 여기에서 다운로드하실 수 있습니다.