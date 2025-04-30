- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
497
利益トレード:
221 (44.46%)
損失トレード:
276 (55.53%)
ベストトレード:
496.37 USD
最悪のトレード:
-521.59 USD
総利益:
51 230.64 USD (736 179 pips)
総損失:
-45 672.84 USD (601 520 pips)
最大連続の勝ち:
14 (2 660.83 USD)
最大連続利益:
2 660.83 USD (14)
シャープレシオ:
0.06
取引アクティビティ:
80.02%
最大入金額:
12.36%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
13
平均保有時間:
19 時間
リカバリーファクター:
0.84
長いトレード:
355 (71.43%)
短いトレード:
142 (28.57%)
プロフィットファクター:
1.12
期待されたペイオフ:
11.18 USD
平均利益:
231.81 USD
平均損失:
-165.48 USD
最大連続の負け:
12 (-2 021.67 USD)
最大連続損失:
-2 363.65 USD (11)
月間成長:
-2.29%
年間予想:
-27.83%
アルゴリズム取引:
0%
残高によるドローダウン:
絶対:
1 576.83 USD
最大の:
6 630.94 USD (47.18%)
比較ドローダウン:
残高による:
49.02% (6 630.94 USD)
エクイティによる:
7.42% (626.08 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|494
|GBPJPY
|2
|USDJPY
|1
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|XAUUSD
|5.4K
|GBPJPY
|-10
|USDJPY
|144
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|XAUUSD
|133K
|GBPJPY
|-70
|USDJPY
|2.2K
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +496.37 USD
最悪のトレード: -522 USD
最大連続の勝ち: 14
最大連続の負け: 11
最大連続利益: +2 660.83 USD
最大連続損失: -2 021.67 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"MaxrichGroup-Real"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
ADSS-Demo
|0.00 × 3
|
NordGroupInv-Real5
|0.00 × 1
|
QTrade-Server
|0.00 × 1
|
FXOpenAU-ECN Live Server
|0.00 × 1
|
InvestTechFx-Live
|0.00 × 1
|
PriceMarkets-Live
|0.00 × 7
|
FXNet-Real
|0.00 × 1
|
MetasGroup-Live
|0.00 × 2
|
Hadwins-Global Trader
|0.00 × 2
|
Deltastock-Live
|0.00 × 1
|
SVSFX-Live
|0.00 × 1
|
CoreLiquidity-Real 1
|0.00 × 3
|
GO4X-Live
|0.00 × 1
|
NAS-Real
|0.00 × 7
|
CFHMarkets-Real
|0.00 × 1
|
TallinexOu-PRO Live
|0.00 × 3
|
AM-UK-Live
|0.00 × 1
|
MTrading-Live
|0.00 × 1
|
CollectiveFX-LIVE1
|0.00 × 1
|
Darwinex-LiveUK
|0.00 × 2
|
Pepperstone-Demo01
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live27
|0.00 × 2
|
Exness-Real16
|0.00 × 2
|
Exness-Real29
|0.00 × 2
|
Exness-Real33
|0.00 × 2
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
週
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
30 USD/月
69%
0
0
USD
USD
13K
USD
USD
35
0%
497
44%
80%
1.12
11.18
USD
USD
49%
1:50