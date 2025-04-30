シグナルセクション
シグナル / MetaTrader 4 / King Navan
Suryahadi Pratama

King Navan

Suryahadi Pratama
レビュー0件
信頼性
35週間
0 / 0 USD
月額  30  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2025 69%
MaxrichGroup-Real
1:50
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
497
利益トレード:
221 (44.46%)
損失トレード:
276 (55.53%)
ベストトレード:
496.37 USD
最悪のトレード:
-521.59 USD
総利益:
51 230.64 USD (736 179 pips)
総損失:
-45 672.84 USD (601 520 pips)
最大連続の勝ち:
14 (2 660.83 USD)
最大連続利益:
2 660.83 USD (14)
シャープレシオ:
0.06
取引アクティビティ:
80.02%
最大入金額:
12.36%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
13
平均保有時間:
19 時間
リカバリーファクター:
0.84
長いトレード:
355 (71.43%)
短いトレード:
142 (28.57%)
プロフィットファクター:
1.12
期待されたペイオフ:
11.18 USD
平均利益:
231.81 USD
平均損失:
-165.48 USD
最大連続の負け:
12 (-2 021.67 USD)
最大連続損失:
-2 363.65 USD (11)
月間成長:
-2.29%
年間予想:
-27.83%
アルゴリズム取引:
0%
残高によるドローダウン:
絶対:
1 576.83 USD
最大の:
6 630.94 USD (47.18%)
比較ドローダウン:
残高による:
49.02% (6 630.94 USD)
エクイティによる:
7.42% (626.08 USD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
XAUUSD 494
GBPJPY 2
USDJPY 1
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
XAUUSD 5.4K
GBPJPY -10
USDJPY 144
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
XAUUSD 133K
GBPJPY -70
USDJPY 2.2K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +496.37 USD
最悪のトレード: -522 USD
最大連続の勝ち: 14
最大連続の負け: 11
最大連続利益: +2 660.83 USD
最大連続損失: -2 021.67 USD

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"MaxrichGroup-Real"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

ADSS-Demo
0.00 × 3
NordGroupInv-Real5
0.00 × 1
QTrade-Server
0.00 × 1
FXOpenAU-ECN Live Server
0.00 × 1
InvestTechFx-Live
0.00 × 1
PriceMarkets-Live
0.00 × 7
FXNet-Real
0.00 × 1
MetasGroup-Live
0.00 × 2
Hadwins-Global Trader
0.00 × 2
Deltastock-Live
0.00 × 1
SVSFX-Live
0.00 × 1
CoreLiquidity-Real 1
0.00 × 3
GO4X-Live
0.00 × 1
NAS-Real
0.00 × 7
CFHMarkets-Real
0.00 × 1
TallinexOu-PRO Live
0.00 × 3
AM-UK-Live
0.00 × 1
MTrading-Live
0.00 × 1
CollectiveFX-LIVE1
0.00 × 1
Darwinex-LiveUK
0.00 × 2
Pepperstone-Demo01
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live27
0.00 × 2
Exness-Real16
0.00 × 2
Exness-Real29
0.00 × 2
Exness-Real33
0.00 × 2
265 より多く...
レビューなし
2025.09.25 01:31
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.24 19:03
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.24 16:49
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.22 05:57
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.14 08:42
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.06 08:36
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.01 12:42
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.21 05:52
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.17 17:29
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.10 02:34
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.05.31 01:07
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:50 - 1:200
2025.05.28 21:13
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.05.28 21:13
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.05.27 14:41
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.05.27 14:41
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.05.27 06:26
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.05.27 06:26
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.05.20 22:14
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.05.20 22:14
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.05.09 04:31
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
King Navan
30 USD/月
69%
0
0
USD
13K
USD
35
0%
497
44%
80%
1.12
11.18
USD
49%
1:50
コピー

MetaTraderの中でｄじょのように取引コピーがおこなわれるのでしょうか？チュートリアルビデオをご覧ください

シグナルを購読すれば、あなたは1ヶ月間プロバイダーの取引をコピーすることができます。購読するためには、あなたはMetaTrader 4トレーディングターミナルが必要です。

プラットフォームをまだインストールしていない場合は、ここでダウンロードしてください