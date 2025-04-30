- 成长
交易:
495
盈利交易:
220 (44.44%)
亏损交易:
275 (55.56%)
最好交易:
496.37 USD
最差交易:
-521.59 USD
毛利:
51 137.39 USD (734 294 pips)
毛利亏损:
-45 571.84 USD (599 520 pips)
最大连续赢利:
14 (2 660.83 USD)
最大连续盈利:
2 660.83 USD (14)
夏普比率:
0.06
交易活动:
80.02%
最大入金加载:
12.36%
最近交易:
4 几小时前
每周交易:
10
平均持有时间:
19 小时
采收率:
0.84
长期交易:
353 (71.31%)
短期交易:
142 (28.69%)
利润因子:
1.12
预期回报:
11.24 USD
平均利润:
232.44 USD
平均损失:
-165.72 USD
最大连续失误:
12 (-2 021.67 USD)
最大连续亏损:
-2 363.65 USD (11)
每月增长:
-2.10%
年度预测:
-25.44%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
1 576.83 USD
最大值:
6 630.94 USD (47.18%)
相对跌幅:
结余:
49.02% (6 630.94 USD)
净值:
7.42% (626.08 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|492
|GBPJPY
|2
|USDJPY
|1
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD
|5.4K
|GBPJPY
|-10
|USDJPY
|144
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD
|133K
|GBPJPY
|-70
|USDJPY
|2.2K
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
- 入金加载
- 提取
最好交易: +496.37 USD
最差交易: -522 USD
最大连续赢利: 14
最大连续失误: 11
最大连续盈利: +2 660.83 USD
最大连续亏损: -2 021.67 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 MaxrichGroup-Real 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
NordGroupInv-Real5
|0.00 × 1
|
QTrade-Server
|0.00 × 1
|
ADSS-Demo
|0.00 × 3
|
FXOpenAU-ECN Live Server
|0.00 × 1
|
InvestTechFx-Live
|0.00 × 1
|
PriceMarkets-Live
|0.00 × 7
|
FXNet-Real
|0.00 × 1
|
Hadwins-Global Trader
|0.00 × 2
|
Deltastock-Live
|0.00 × 1
|
SVSFX-Live
|0.00 × 1
|
MetasGroup-Live
|0.00 × 2
|
CoreLiquidity-Real 1
|0.00 × 3
|
GO4X-Live
|0.00 × 1
|
NAS-Real
|0.00 × 7
|
CFHMarkets-Real
|0.00 × 1
|
TallinexOu-PRO Live
|0.00 × 3
|
AM-UK-Live
|0.00 × 1
|
MTrading-Live
|0.00 × 1
|
CollectiveFX-LIVE1
|0.00 × 1
|
Darwinex-LiveUK
|0.00 × 2
|
Pepperstone-Demo01
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live27
|0.00 × 2
|
Exness-Real16
|0.00 × 2
|
Exness-Real29
|0.00 × 2
|
Exness-Real33
|0.00 × 2
