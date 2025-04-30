信号部分
King Navan
Suryahadi Pratama

King Navan

Suryahadi Pratama
0条评论
可靠性
35
0 / 0 USD
每月复制 30 USD per 
增长自 2025 69%
MaxrichGroup-Real
1:50
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
495
盈利交易:
220 (44.44%)
亏损交易:
275 (55.56%)
最好交易:
496.37 USD
最差交易:
-521.59 USD
毛利:
51 137.39 USD (734 294 pips)
毛利亏损:
-45 571.84 USD (599 520 pips)
最大连续赢利:
14 (2 660.83 USD)
最大连续盈利:
2 660.83 USD (14)
夏普比率:
0.06
交易活动:
80.02%
最大入金加载:
12.36%
最近交易:
4 几小时前
每周交易:
10
平均持有时间:
19 小时
采收率:
0.84
长期交易:
353 (71.31%)
短期交易:
142 (28.69%)
利润因子:
1.12
预期回报:
11.24 USD
平均利润:
232.44 USD
平均损失:
-165.72 USD
最大连续失误:
12 (-2 021.67 USD)
最大连续亏损:
-2 363.65 USD (11)
每月增长:
-2.10%
年度预测:
-25.44%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
1 576.83 USD
最大值:
6 630.94 USD (47.18%)
相对跌幅:
结余:
49.02% (6 630.94 USD)
净值:
7.42% (626.08 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
XAUUSD 492
GBPJPY 2
USDJPY 1
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
XAUUSD 5.4K
GBPJPY -10
USDJPY 144
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
XAUUSD 133K
GBPJPY -70
USDJPY 2.2K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +496.37 USD
最差交易: -522 USD
最大连续赢利: 14
最大连续失误: 11
最大连续盈利: +2 660.83 USD
最大连续亏损: -2 021.67 USD

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 MaxrichGroup-Real 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

没有评论
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
King Navan
每月30 USD
69%
0
0
USD
13K
USD
35
0%
495
44%
80%
1.12
11.24
USD
49%
1:50
复制

在MetaTrader中如何执行复制交易？请看视频教程

信号订阅允许您在一个月内复制提供商的交易。若要进行订阅工作，您应该使用MetaTrader 4交易程序端。

如果您还没有安装平台，您可以在这里下载