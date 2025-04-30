- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
497
Negociações com lucro:
221 (44.46%)
Negociações com perda:
276 (55.53%)
Melhor negociação:
496.37 USD
Pior negociação:
-521.59 USD
Lucro bruto:
51 230.64 USD (736 179 pips)
Perda bruta:
-45 672.84 USD (601 520 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
14 (2 660.83 USD)
Máximo lucro consecutivo:
2 660.83 USD (14)
Índice de Sharpe:
0.06
Atividade de negociação:
80.02%
Depósito máximo carregado:
12.36%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
13
Tempo médio de espera:
19 horas
Fator de recuperação:
0.84
Negociações longas:
355 (71.43%)
Negociações curtas:
142 (28.57%)
Fator de lucro:
1.12
Valor esperado:
11.18 USD
Lucro médio:
231.81 USD
Perda média:
-165.48 USD
Máximo de perdas consecutivas:
12 (-2 021.67 USD)
Máxima perda consecutiva:
-2 363.65 USD (11)
Crescimento mensal:
-1.41%
Previsão anual:
-17.15%
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
1 576.83 USD
Máximo:
6 630.94 USD (47.18%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
49.02% (6 630.94 USD)
Pelo Capital Líquido:
7.42% (626.08 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|494
|GBPJPY
|2
|USDJPY
|1
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|XAUUSD
|5.4K
|GBPJPY
|-10
|USDJPY
|144
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|XAUUSD
|133K
|GBPJPY
|-70
|USDJPY
|2.2K
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +496.37 USD
Pior negociação: -522 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 14
Máximo de perdas consecutivas: 11
Máximo lucro consecutivo: +2 660.83 USD
Máxima perda consecutiva: -2 021.67 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "MaxrichGroup-Real" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
ADSS-Demo
|0.00 × 3
|
NordGroupInv-Real5
|0.00 × 1
|
QTrade-Server
|0.00 × 1
|
FXOpenAU-ECN Live Server
|0.00 × 1
|
InvestTechFx-Live
|0.00 × 1
|
PriceMarkets-Live
|0.00 × 7
|
FXNet-Real
|0.00 × 1
|
MetasGroup-Live
|0.00 × 2
|
Hadwins-Global Trader
|0.00 × 2
|
Deltastock-Live
|0.00 × 1
|
SVSFX-Live
|0.00 × 1
|
CoreLiquidity-Real 1
|0.00 × 3
|
GO4X-Live
|0.00 × 1
|
NAS-Real
|0.00 × 7
|
CFHMarkets-Real
|0.00 × 1
|
TallinexOu-PRO Live
|0.00 × 3
|
AM-UK-Live
|0.00 × 1
|
MTrading-Live
|0.00 × 1
|
CollectiveFX-LIVE1
|0.00 × 1
|
Darwinex-LiveUK
|0.00 × 2
|
Pepperstone-Demo01
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live27
|0.00 × 2
|
Exness-Real16
|0.00 × 2
|
Exness-Real29
|0.00 × 2
|
Exness-Real33
|0.00 × 2
