Suryahadi Pratama

King Navan

Suryahadi Pratama
0 comentários
Confiabilidade
35 semanas
0 / 0 USD
crescimento desde 2025 69%
MaxrichGroup-Real
1:50
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
497
Negociações com lucro:
221 (44.46%)
Negociações com perda:
276 (55.53%)
Melhor negociação:
496.37 USD
Pior negociação:
-521.59 USD
Lucro bruto:
51 230.64 USD (736 179 pips)
Perda bruta:
-45 672.84 USD (601 520 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
14 (2 660.83 USD)
Máximo lucro consecutivo:
2 660.83 USD (14)
Índice de Sharpe:
0.06
Atividade de negociação:
80.02%
Depósito máximo carregado:
12.36%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
13
Tempo médio de espera:
19 horas
Fator de recuperação:
0.84
Negociações longas:
355 (71.43%)
Negociações curtas:
142 (28.57%)
Fator de lucro:
1.12
Valor esperado:
11.18 USD
Lucro médio:
231.81 USD
Perda média:
-165.48 USD
Máximo de perdas consecutivas:
12 (-2 021.67 USD)
Máxima perda consecutiva:
-2 363.65 USD (11)
Crescimento mensal:
-1.41%
Previsão anual:
-17.15%
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
1 576.83 USD
Máximo:
6 630.94 USD (47.18%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
49.02% (6 630.94 USD)
Pelo Capital Líquido:
7.42% (626.08 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
XAUUSD 494
GBPJPY 2
USDJPY 1
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
XAUUSD 5.4K
GBPJPY -10
USDJPY 144
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
XAUUSD 133K
GBPJPY -70
USDJPY 2.2K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +496.37 USD
Pior negociação: -522 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 14
Máximo de perdas consecutivas: 11
Máximo lucro consecutivo: +2 660.83 USD
Máxima perda consecutiva: -2 021.67 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "MaxrichGroup-Real" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

Sem comentários
2025.09.25 01:31
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.24 19:03
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.24 16:49
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.22 05:57
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.14 08:42
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.06 08:36
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.01 12:42
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.21 05:52
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.17 17:29
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.10 02:34
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.05.31 01:07
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:50 - 1:200
2025.05.28 21:13
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.05.28 21:13
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.05.27 14:41
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.05.27 14:41
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.05.27 06:26
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.05.27 06:26
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.05.20 22:14
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.05.20 22:14
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.05.09 04:31
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
King Navan
30 USD por mês
69%
0
0
USD
13K
USD
35
0%
497
44%
80%
1.12
11.18
USD
49%
1:50
