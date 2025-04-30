СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 4 / King Navan
Suryahadi Pratama

King Navan

Suryahadi Pratama
0 отзывов
Надежность
34 недели
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2025 64%
MaxrichGroup-Real
1:50
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
492
Прибыльных трейдов:
218 (44.30%)
Убыточных трейдов:
274 (55.69%)
Лучший трейд:
496.37 USD
Худший трейд:
-521.59 USD
Общая прибыль:
50 649.33 USD (724 294 pips)
Общий убыток:
-45 470.84 USD (597 520 pips)
Макс. серия выигрышей:
14 (2 660.83 USD)
Макс. прибыль в серии:
2 660.83 USD (14)
Коэффициент Шарпа:
0.06
Торговая активность:
80.02%
Макс. загрузка депозита:
12.36%
Последний трейд:
17 часов
Трейдов в неделю:
13
Ср. время удержания:
19 часов
Фактор восстановления:
0.78
Длинных трейдов:
350 (71.14%)
Коротких трейдов:
142 (28.86%)
Профит фактор:
1.11
Мат. ожидание:
10.53 USD
Средняя прибыль:
232.34 USD
Средний убыток:
-165.95 USD
Макс. серия проигрышей:
12 (-2 021.67 USD)
Макс. убыток в серии:
-2 363.65 USD (11)
Прирост в месяц:
-5.82%
Годовой прогноз:
-70.62%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
1 576.83 USD
Максимальная:
6 630.94 USD (47.18%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
49.02% (6 630.94 USD)
По эквити:
7.42% (626.08 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD 489
GBPJPY 2
USDJPY 1
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD 5K
GBPJPY -10
USDJPY 144
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD 125K
GBPJPY -70
USDJPY 2.2K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +496.37 USD
Худший трейд: -522 USD
Макс. серия выигрышей: 14
Макс. серия проигрышей: 11
Макс. прибыль в серии: +2 660.83 USD
Макс. убыток в серии: -2 021.67 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "MaxrichGroup-Real" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

NordGroupInv-Real5
0.00 × 1
QTrade-Server
0.00 × 1
ADSS-Demo
0.00 × 3
FXOpenAU-ECN Live Server
0.00 × 1
InvestTechFx-Live
0.00 × 1
PriceMarkets-Live
0.00 × 7
FXNet-Real
0.00 × 1
Hadwins-Global Trader
0.00 × 2
Deltastock-Live
0.00 × 1
SVSFX-Live
0.00 × 1
MetasGroup-Live
0.00 × 2
CoreLiquidity-Real 1
0.00 × 3
GO4X-Live
0.00 × 1
NAS-Real
0.00 × 7
CFHMarkets-Real
0.00 × 1
TallinexOu-PRO Live
0.00 × 3
AM-UK-Live
0.00 × 1
MTrading-Live
0.00 × 1
CollectiveFX-LIVE1
0.00 × 1
Darwinex-LiveUK
0.00 × 2
Pepperstone-Demo01
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live27
0.00 × 2
Exness-Real16
0.00 × 2
Exness-Real29
0.00 × 2
Exness-Real33
0.00 × 2
еще 265...
Нет отзывов
2025.09.25 01:31
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.24 19:03
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.24 16:49
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.22 05:57
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.14 08:42
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.06 08:36
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.01 12:42
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.21 05:52
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.17 17:29
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.10 02:34
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.05.31 01:07
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:50 - 1:200
2025.05.28 21:13
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.05.28 21:13
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.05.27 14:41
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.05.27 14:41
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.05.27 06:26
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.05.27 06:26
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.05.20 22:14
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.05.20 22:14
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.05.09 04:31
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
