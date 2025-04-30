- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
492
Прибыльных трейдов:
218 (44.30%)
Убыточных трейдов:
274 (55.69%)
Лучший трейд:
496.37 USD
Худший трейд:
-521.59 USD
Общая прибыль:
50 649.33 USD (724 294 pips)
Общий убыток:
-45 470.84 USD (597 520 pips)
Макс. серия выигрышей:
14 (2 660.83 USD)
Макс. прибыль в серии:
2 660.83 USD (14)
Коэффициент Шарпа:
0.06
Торговая активность:
80.02%
Макс. загрузка депозита:
12.36%
Последний трейд:
17 часов
Трейдов в неделю:
13
Ср. время удержания:
19 часов
Фактор восстановления:
0.78
Длинных трейдов:
350 (71.14%)
Коротких трейдов:
142 (28.86%)
Профит фактор:
1.11
Мат. ожидание:
10.53 USD
Средняя прибыль:
232.34 USD
Средний убыток:
-165.95 USD
Макс. серия проигрышей:
12 (-2 021.67 USD)
Макс. убыток в серии:
-2 363.65 USD (11)
Прирост в месяц:
-5.82%
Годовой прогноз:
-70.62%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
1 576.83 USD
Максимальная:
6 630.94 USD (47.18%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
49.02% (6 630.94 USD)
По эквити:
7.42% (626.08 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|489
|GBPJPY
|2
|USDJPY
|1
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD
|5K
|GBPJPY
|-10
|USDJPY
|144
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD
|125K
|GBPJPY
|-70
|USDJPY
|2.2K
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +496.37 USD
Худший трейд: -522 USD
Макс. серия выигрышей: 14
Макс. серия проигрышей: 11
Макс. прибыль в серии: +2 660.83 USD
Макс. убыток в серии: -2 021.67 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "MaxrichGroup-Real" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
NordGroupInv-Real5
|0.00 × 1
|
QTrade-Server
|0.00 × 1
|
ADSS-Demo
|0.00 × 3
|
FXOpenAU-ECN Live Server
|0.00 × 1
|
InvestTechFx-Live
|0.00 × 1
|
PriceMarkets-Live
|0.00 × 7
|
FXNet-Real
|0.00 × 1
|
Hadwins-Global Trader
|0.00 × 2
|
Deltastock-Live
|0.00 × 1
|
SVSFX-Live
|0.00 × 1
|
MetasGroup-Live
|0.00 × 2
|
CoreLiquidity-Real 1
|0.00 × 3
|
GO4X-Live
|0.00 × 1
|
NAS-Real
|0.00 × 7
|
CFHMarkets-Real
|0.00 × 1
|
TallinexOu-PRO Live
|0.00 × 3
|
AM-UK-Live
|0.00 × 1
|
MTrading-Live
|0.00 × 1
|
CollectiveFX-LIVE1
|0.00 × 1
|
Darwinex-LiveUK
|0.00 × 2
|
Pepperstone-Demo01
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live27
|0.00 × 2
|
Exness-Real16
|0.00 × 2
|
Exness-Real29
|0.00 × 2
|
Exness-Real33
|0.00 × 2
Нет отзывов
