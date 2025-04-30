Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "MaxrichGroup-Real" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

NordGroupInv-Real5 0.00 × 1 FXOpenAU-ECN Live Server 0.00 × 1 InvestTechFx-Live 0.00 × 1 PriceMarkets-Live 0.00 × 7 FXNet-Real 0.00 × 1 Hadwins-Global Trader 0.00 × 2 Deltastock-Live 0.00 × 1 CollectiveFX-LIVE1 0.00 × 1 SVSFX-Live 0.00 × 1 GO4X-Live 0.00 × 1 MetasGroup-Live 0.00 × 2 NAS-Real 0.00 × 7 CFHMarkets-Real 0.00 × 1 TallinexOu-PRO Live 0.00 × 3 QTrade-Server 0.00 × 1 CoreLiquidity-Real 1 0.00 × 3 AM-UK-Live 0.00 × 1 ADSS-Demo 0.00 × 3 PHP-LiveLiquidity1 0.00 × 2 Pepperstone-Demo01 0.00 × 2 Exness-Real29 0.00 × 2 Exness-Real33 0.00 × 1 ICMarketsSC-Live25 0.00 × 1 TradeNation-LiveBravo 0.00 × 1 RoboForex-Prime 0.00 × 3 259 plus... Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire Pour voir les trades en temps réel, veuillezou