Suryahadi Pratama

King Navan

Suryahadi Pratama
0 comentarios
Fiabilidad
35 semanas
0 / 0 USD
incremento desde 2025 69%
MaxrichGroup-Real
1:50
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
497
Transacciones Rentables:
221 (44.46%)
Transacciones Irrentables:
276 (55.53%)
Mejor transacción:
496.37 USD
Peor transacción:
-521.59 USD
Beneficio Bruto:
51 230.64 USD (736 179 pips)
Pérdidas Brutas:
-45 672.84 USD (601 520 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
14 (2 660.83 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
2 660.83 USD (14)
Ratio de Sharpe:
0.06
Actividad comercial:
80.02%
Carga máxima del depósito:
12.36%
Último trade:
9 horas
Trades a la semana:
13
Tiempo medio de espera:
19 horas
Factor de Recuperación:
0.84
Transacciones Largas:
355 (71.43%)
Transacciones Cortas:
142 (28.57%)
Factor de Beneficio:
1.12
Beneficio Esperado:
11.18 USD
Beneficio medio:
231.81 USD
Pérdidas medias:
-165.48 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
12 (-2 021.67 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-2 363.65 USD (11)
Crecimiento al mes:
-1.41%
Pronóstico anual:
-17.15%
Trading algorítmico:
0%
Reducción de balance:
Absoluto:
1 576.83 USD
Máxima:
6 630.94 USD (47.18%)
Reducción relativa:
De balance:
49.02% (6 630.94 USD)
De fondos:
7.42% (626.08 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
XAUUSD 494
GBPJPY 2
USDJPY 1
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
XAUUSD 5.4K
GBPJPY -10
USDJPY 144
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
XAUUSD 133K
GBPJPY -70
USDJPY 2.2K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +496.37 USD
Peor transacción: -522 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 14
Máximo de pérdidas consecutivas: 11
Beneficio máximo consecutivo: +2 660.83 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -2 021.67 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "MaxrichGroup-Real" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

ADSS-Demo
0.00 × 3
NordGroupInv-Real5
0.00 × 1
QTrade-Server
0.00 × 1
FXOpenAU-ECN Live Server
0.00 × 1
InvestTechFx-Live
0.00 × 1
PriceMarkets-Live
0.00 × 7
FXNet-Real
0.00 × 1
MetasGroup-Live
0.00 × 2
Hadwins-Global Trader
0.00 × 2
Deltastock-Live
0.00 × 1
SVSFX-Live
0.00 × 1
CoreLiquidity-Real 1
0.00 × 3
GO4X-Live
0.00 × 1
NAS-Real
0.00 × 7
CFHMarkets-Real
0.00 × 1
TallinexOu-PRO Live
0.00 × 3
AM-UK-Live
0.00 × 1
MTrading-Live
0.00 × 1
CollectiveFX-LIVE1
0.00 × 1
Darwinex-LiveUK
0.00 × 2
Pepperstone-Demo01
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live27
0.00 × 2
Exness-Real16
0.00 × 2
Exness-Real29
0.00 × 2
Exness-Real33
0.00 × 2
otros 265...
No hay comentarios
2025.09.25 01:31
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.24 19:03
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.24 16:49
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.22 05:57
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.14 08:42
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.06 08:36
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.01 12:42
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.21 05:52
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.17 17:29
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.10 02:34
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.05.31 01:07
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:50 - 1:200
2025.05.28 21:13
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.05.28 21:13
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.05.27 14:41
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.05.27 14:41
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.05.27 06:26
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.05.27 06:26
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.05.20 22:14
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.05.20 22:14
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.05.09 04:31
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
