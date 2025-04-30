SignaleKategorien
Suryahadi Pratama

King Navan

Suryahadi Pratama
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
35 Wochen
0 / 0 USD
Für 30 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2025 65%
MaxrichGroup-Real
1:50
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
499
Gewinntrades:
221 (44.28%)
Verlusttrades:
278 (55.71%)
Bester Trade:
496.37 USD
Schlechtester Trade:
-521.59 USD
Bruttoprofit:
51 230.64 USD (736 179 pips)
Bruttoverlust:
-45 977.36 USD (607 520 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
14 (2 660.83 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
2 660.83 USD (14)
Sharpe Ratio:
0.06
Trading-Aktivität:
80.02%
Max deposit load:
12.36%
Letzter Trade:
6 Stunden
Trades pro Woche:
12
Durchschn. Haltezeit:
20 Stunden
Erholungsfaktor:
0.79
Long-Positionen:
357 (71.54%)
Short-Positionen:
142 (28.46%)
Profit-Faktor:
1.11
Mathematische Gewinnerwartung:
10.53 USD
Durchschnittlicher Profit:
231.81 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-165.39 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
12 (-2 021.67 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-2 363.65 USD (11)
Wachstum pro Monat :
-4.65%
Jahresprognose:
-56.39%
Algo-Trading:
0%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
1 576.83 USD
Maximaler:
6 630.94 USD (47.18%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
49.02% (6 630.94 USD)
Kapital:
7.42% (626.08 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
XAUUSD 496
GBPJPY 2
USDJPY 1
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
XAUUSD 5.1K
GBPJPY -10
USDJPY 144
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
XAUUSD 127K
GBPJPY -70
USDJPY 2.2K
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +496.37 USD
Schlechtester Trade: -522 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 14
Max. aufeinandergehende Verluste: 11
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +2 660.83 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -2 021.67 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "MaxrichGroup-Real" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

Keine Bewertungen
2025.09.25 01:31
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.24 19:03
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.24 16:49
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.09.22 05:57
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.08.14 08:42
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.06 08:36
Share of days for 80% of growth is too low
2025.08.01 12:42
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.21 05:52
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.17 17:29
Share of days for 80% of growth is too low
2025.07.10 02:34
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.05.31 01:07
Signal account leverage was changed 1 times within the range 1:50 - 1:200
2025.05.28 21:13
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.05.28 21:13
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.05.27 14:41
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.05.27 14:41
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.05.27 06:26
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.05.27 06:26
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.05.20 22:14
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.05.20 22:14
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.05.09 04:31
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
Signal
Preis
Wachstum
Abonnenten
Geldmittel
Kontostand
Wochen
Expert Advisor
Trades
Gewinn
Aktivität
PF
Mathematische Gewinnerwartung
Rückgang
Hebel
King Navan
30 USD pro Monat
65%
0
0
USD
12K
USD
35
0%
499
44%
80%
1.11
10.53
USD
49%
1:50
Kopieren

Wie werden Trades in MetaTrader kopiert? Schauen Sie das Lehrvideo an

Das Abonnement berechtigt Sie die Trades des Anbieters innerhalb eines Monats zu kopieren. Für das Abonnement wird das Terminal MetaTrader 4 benötigt.

Wenn Sie die Plattform noch nicht installiert haben, können Sie diese hier herunterladen.