- Wachstum
- Kontostand
- Equity
- Rückgang
Trades insgesamt:
499
Gewinntrades:
221 (44.28%)
Verlusttrades:
278 (55.71%)
Bester Trade:
496.37 USD
Schlechtester Trade:
-521.59 USD
Bruttoprofit:
51 230.64 USD (736 179 pips)
Bruttoverlust:
-45 977.36 USD (607 520 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
14 (2 660.83 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
2 660.83 USD (14)
Sharpe Ratio:
0.06
Trading-Aktivität:
80.02%
Max deposit load:
12.36%
Letzter Trade:
6 Stunden
Trades pro Woche:
12
Durchschn. Haltezeit:
20 Stunden
Erholungsfaktor:
0.79
Long-Positionen:
357 (71.54%)
Short-Positionen:
142 (28.46%)
Profit-Faktor:
1.11
Mathematische Gewinnerwartung:
10.53 USD
Durchschnittlicher Profit:
231.81 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-165.39 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
12 (-2 021.67 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-2 363.65 USD (11)
Wachstum pro Monat :
-4.65%
Jahresprognose:
-56.39%
Algo-Trading:
0%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
1 576.83 USD
Maximaler:
6 630.94 USD (47.18%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
49.02% (6 630.94 USD)
Kapital:
7.42% (626.08 USD)
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|496
|GBPJPY
|2
|USDJPY
|1
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|XAUUSD
|5.1K
|GBPJPY
|-10
|USDJPY
|144
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|XAUUSD
|127K
|GBPJPY
|-70
|USDJPY
|2.2K
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
|
250K 500K 750K 1M 1.3M 1.5M 1.8M 2M
- Deposit load
- Rückgang
Bester Trade: +496.37 USD
Schlechtester Trade: -522 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 14
Max. aufeinandergehende Verluste: 11
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +2 660.83 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -2 021.67 USD
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "MaxrichGroup-Real" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
|
ADSS-Demo
|0.00 × 3
|
NordGroupInv-Real5
|0.00 × 1
|
QTrade-Server
|0.00 × 1
|
FXOpenAU-ECN Live Server
|0.00 × 1
|
InvestTechFx-Live
|0.00 × 1
|
PriceMarkets-Live
|0.00 × 7
|
FXNet-Real
|0.00 × 1
|
MetasGroup-Live
|0.00 × 2
|
Hadwins-Global Trader
|0.00 × 2
|
Deltastock-Live
|0.00 × 1
|
SVSFX-Live
|0.00 × 1
|
CoreLiquidity-Real 1
|0.00 × 3
|
GO4X-Live
|0.00 × 1
|
NAS-Real
|0.00 × 7
|
CFHMarkets-Real
|0.00 × 1
|
TallinexOu-PRO Live
|0.00 × 3
|
AM-UK-Live
|0.00 × 1
|
MTrading-Live
|0.00 × 1
|
CollectiveFX-LIVE1
|0.00 × 1
|
Darwinex-LiveUK
|0.00 × 2
|
Pepperstone-Demo01
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live27
|0.00 × 2
|
Exness-Real16
|0.00 × 2
|
Exness-Real29
|0.00 × 2
|
Exness-Real33
|0.00 × 2
noch 265 ...
Signal
Preis
Wachstum
Abonnenten
Geldmittel
Kontostand
Wochen
Expert Advisor
Trades
Gewinn
Aktivität
PF
Mathematische Gewinnerwartung
Rückgang
Hebel
30 USD pro Monat
65%
0
0
USD
USD
12K
USD
USD
35
0%
499
44%
80%
1.11
10.53
USD
USD
49%
1:50