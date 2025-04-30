SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / B01WBLK_Select
Bier Sukhamongkolsawat

B01WBLK_Select

Bier Sukhamongkolsawat
0 inceleme
Güvenilirlik
22 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 263%
VantageInternational-Live 5
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
2 409
Kârla kapanan işlemler:
1 723 (71.52%)
Zararla kapanan işlemler:
686 (28.48%)
En iyi işlem:
1 219.40 USD
En kötü işlem:
-510.01 USD
Brüt kâr:
57 415.48 USD (365 404 pips)
Brüt zarar:
-28 866.87 USD (279 498 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
20 (258.37 USD)
Maksimum ardışık kâr:
1 666.66 USD (3)
Sharpe oranı:
0.13
Alım-satım etkinliği:
99.84%
Maks. mevduat yükü:
38.88%
En son işlem:
1 gün önce
Hafta başına işlemler:
104
Ort. tutma süresi:
2 gün
Düzelme faktörü:
21.87
Alış işlemleri:
1 175 (48.78%)
Satış işlemleri:
1 234 (51.22%)
Kâr faktörü:
1.99
Beklenen getiri:
11.85 USD
Ortalama kâr:
33.32 USD
Ortalama zarar:
-42.08 USD
Maksimum ardışık kayıp:
37 (-566.85 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-1 305.34 USD (5)
Aylık büyüme:
20.52%
Yıllık tahmin:
250.40%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
1 305.34 USD (6.10%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
6.10% (1 305.34 USD)
Varlığa göre:
54.11% (10 683.20 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
GBPUSD+ 557
EURUSD+ 536
AUDCAD+ 413
USDCAD+ 334
AUDUSD+ 286
GBPAUD+ 206
EURCHF+ 77
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
GBPUSD+ 5.5K
EURUSD+ 6.5K
AUDCAD+ 5.6K
USDCAD+ 2.3K
AUDUSD+ 4K
GBPAUD+ 3.8K
EURCHF+ 744
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
GBPUSD+ -8.1K
EURUSD+ 9.2K
AUDCAD+ 30K
USDCAD+ 8.6K
AUDUSD+ 28K
GBPAUD+ 14K
EURCHF+ 5.1K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +1 219.40 USD
En kötü işlem: -510 USD
Maksimum ardışık kazanç: 3
Maksimum ardışık kayıp: 5
Maksimum ardışık kâr: +258.37 USD
Maksimum ardışık zarar: -566.85 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "VantageInternational-Live 5" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

2025.09.26 01:27
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.26 00:14
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.09.25 22:14
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.25 17:48
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.08.01 12:42
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.01 07:35
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.08.01 06:28
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.01 02:22
High current drawdown in 37% indicates the absence of risk limitation
2025.08.01 01:22
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.31 20:10
High current drawdown in 35% indicates the absence of risk limitation
2025.07.31 19:10
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.31 18:04
High current drawdown in 35% indicates the absence of risk limitation
2025.07.31 14:57
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.31 13:57
High current drawdown in 38% indicates the absence of risk limitation
2025.07.30 22:47
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.30 20:41
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.07.09 22:27
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.07.01 12:06
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.01 08:01
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.05.27 07:26
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
