SignauxSections
Signaux / MetaTrader 4 / B01WBLK_Select
Bier Sukhamongkolsawat

B01WBLK_Select

Bier Sukhamongkolsawat
0 avis
Fiabilité
22 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2025 260%
VantageInternational-Live 5
1:500
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
2 395
Bénéfice trades:
1 714 (71.56%)
Perte trades:
681 (28.43%)
Meilleure transaction:
1 219.40 USD
Pire transaction:
-510.01 USD
Bénéfice brut:
56 684.78 USD (362 830 pips)
Perte brute:
-28 329.33 USD (276 670 pips)
Gains consécutifs maximales:
20 (258.37 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
1 666.66 USD (3)
Ratio de Sharpe:
0.13
Activité de trading:
99.84%
Charge de dépôt maximale:
38.88%
Dernier trade:
28 il y a des minutes
Trades par semaine:
102
Temps de détention moyen:
2 jours
Facteur de récupération:
21.72
Longs trades:
1 165 (48.64%)
Courts trades:
1 230 (51.36%)
Facteur de profit:
2.00
Rendement attendu:
11.84 USD
Bénéfice moyen:
33.07 USD
Perte moyenne:
-41.60 USD
Pertes consécutives maximales:
37 (-566.85 USD)
Perte consécutive maximale:
-1 305.34 USD (5)
Croissance mensuelle:
22.56%
Prévision annuelle:
275.94%
Algo trading:
100%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.00 USD
Maximal:
1 305.34 USD (6.10%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
6.10% (1 305.34 USD)
Par fonds propres:
54.11% (10 683.20 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
GBPUSD+ 557
EURUSD+ 532
AUDCAD+ 409
USDCAD+ 334
AUDUSD+ 286
GBPAUD+ 200
EURCHF+ 77
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
GBPUSD+ 5.5K
EURUSD+ 6.5K
AUDCAD+ 5.6K
USDCAD+ 2.3K
AUDUSD+ 4K
GBPAUD+ 3.7K
EURCHF+ 744
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
GBPUSD+ -8.1K
EURUSD+ 9.1K
AUDCAD+ 30K
USDCAD+ 8.6K
AUDUSD+ 28K
GBPAUD+ 14K
EURCHF+ 5.1K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +1 219.40 USD
Pire transaction: -510 USD
Gains consécutifs maximales: 3
Pertes consécutives maximales: 5
Bénéfice consécutif maximal: +258.37 USD
Perte consécutive maximale: -566.85 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "VantageInternational-Live 5" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Pas de données

Aucun avis
2025.09.26 01:27
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.26 00:14
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.09.25 22:14
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.25 17:48
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.08.01 12:42
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.01 07:35
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.08.01 06:28
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.01 02:22
High current drawdown in 37% indicates the absence of risk limitation
2025.08.01 01:22
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.31 20:10
High current drawdown in 35% indicates the absence of risk limitation
2025.07.31 19:10
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.31 18:04
High current drawdown in 35% indicates the absence of risk limitation
2025.07.31 14:57
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.31 13:57
High current drawdown in 38% indicates the absence of risk limitation
2025.07.30 22:47
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.30 20:41
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.07.09 22:27
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.07.01 12:06
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.01 08:01
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.05.27 07:26
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
B01WBLK_Select
30 USD par mois
260%
0
0
USD
25K
USD
22
100%
2 395
71%
100%
2.00
11.84
USD
54%
1:500
Copier

Comment la copie des trades est-elle effectuée dans MetaTrader ? Regardez la vidéo tutoriel

L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading 4 MetaTrader.

Si vous n'avez pas encore installé la plateforme, vous pouvez la télécharger ici.