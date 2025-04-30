- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
3 317
利益トレード:
2 370 (71.45%)
損失トレード:
947 (28.55%)
ベストトレード:
1 305.54 USD
最悪のトレード:
-802.13 USD
総利益:
86 224.02 USD (500 547 pips)
総損失:
-43 379.00 USD (382 652 pips)
最大連続の勝ち:
20 (258.37 USD)
最大連続利益:
1 666.66 USD (3)
シャープレシオ:
0.13
取引アクティビティ:
96.21%
最大入金額:
38.88%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
61
平均保有時間:
2 日
リカバリーファクター:
17.52
長いトレード:
1 644 (49.56%)
短いトレード:
1 673 (50.44%)
プロフィットファクター:
1.99
期待されたペイオフ:
12.92 USD
平均利益:
36.38 USD
平均損失:
-45.81 USD
最大連続の負け:
37 (-566.85 USD)
最大連続損失:
-2 252.29 USD (15)
月間成長:
15.72%
年間予想:
194.09%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.00 USD
最大の:
2 445.21 USD (5.43%)
比較ドローダウン:
残高による:
7.92% (2 445.21 USD)
エクイティによる:
54.11% (10 683.20 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|GBPUSD+
|832
|EURUSD+
|676
|AUDCAD+
|641
|AUDUSD+
|399
|USDCAD+
|344
|GBPAUD+
|293
|EURCHF+
|132
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|GBPUSD+
|11K
|EURUSD+
|9.4K
|AUDCAD+
|9.7K
|AUDUSD+
|6.2K
|USDCAD+
|1.9K
|GBPAUD+
|3.5K
|EURCHF+
|1.1K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|GBPUSD+
|2.5K
|EURUSD+
|20K
|AUDCAD+
|46K
|AUDUSD+
|32K
|USDCAD+
|3.7K
|GBPAUD+
|7.1K
|EURCHF+
|8.1K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +1 305.54 USD
最悪のトレード: -802 USD
最大連続の勝ち: 3
最大連続の負け: 15
最大連続利益: +258.37 USD
最大連続損失: -566.85 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"VantageInternational-Live 5"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
データがありません
レビューなし