Bier Sukhamongkolsawat

B01WBLK_Select

Bier Sukhamongkolsawat
レビュー0件
信頼性
35週間
0 / 0 USD
成長(開始日): 2025 618%
VantageInternational-Live 5
1:500
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
3 317
利益トレード:
2 370 (71.45%)
損失トレード:
947 (28.55%)
ベストトレード:
1 305.54 USD
最悪のトレード:
-802.13 USD
総利益:
86 224.02 USD (500 547 pips)
総損失:
-43 379.00 USD (382 652 pips)
最大連続の勝ち:
20 (258.37 USD)
最大連続利益:
1 666.66 USD (3)
シャープレシオ:
0.13
取引アクティビティ:
96.21%
最大入金額:
38.88%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
61
平均保有時間:
2 日
リカバリーファクター:
17.52
長いトレード:
1 644 (49.56%)
短いトレード:
1 673 (50.44%)
プロフィットファクター:
1.99
期待されたペイオフ:
12.92 USD
平均利益:
36.38 USD
平均損失:
-45.81 USD
最大連続の負け:
37 (-566.85 USD)
最大連続損失:
-2 252.29 USD (15)
月間成長:
15.72%
年間予想:
194.09%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.00 USD
最大の:
2 445.21 USD (5.43%)
比較ドローダウン:
残高による:
7.92% (2 445.21 USD)
エクイティによる:
54.11% (10 683.20 USD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
GBPUSD+ 832
EURUSD+ 676
AUDCAD+ 641
AUDUSD+ 399
USDCAD+ 344
GBPAUD+ 293
EURCHF+ 132
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
GBPUSD+ 11K
EURUSD+ 9.4K
AUDCAD+ 9.7K
AUDUSD+ 6.2K
USDCAD+ 1.9K
GBPAUD+ 3.5K
EURCHF+ 1.1K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
GBPUSD+ 2.5K
EURUSD+ 20K
AUDCAD+ 46K
AUDUSD+ 32K
USDCAD+ 3.7K
GBPAUD+ 7.1K
EURCHF+ 8.1K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +1 305.54 USD
最悪のトレード: -802 USD
最大連続の勝ち: 3
最大連続の負け: 15
最大連続利益: +258.37 USD
最大連続損失: -566.85 USD

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"VantageInternational-Live 5"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

データがありません

レビューなし
2025.12.26 18:17
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.12.26 16:14
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.26 13:11
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.12.26 07:05
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.26 06:05
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.12.26 05:05
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.26 00:59
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.12.25 23:59
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.24 21:32
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.12.24 18:29
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.24 14:26
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.12.24 13:26
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.24 05:17
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.12.24 04:17
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.24 02:14
High current drawdown in 36% indicates the absence of risk limitation
2025.12.12 15:32
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.11 13:55
High current drawdown in 37% indicates the absence of risk limitation
2025.12.11 12:55
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.11 11:52
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.12.11 03:46
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
