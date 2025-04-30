- Crescimento
Negociações:
3 317
Negociações com lucro:
2 370 (71.45%)
Negociações com perda:
947 (28.55%)
Melhor negociação:
1 305.54 USD
Pior negociação:
-802.13 USD
Lucro bruto:
86 224.02 USD (500 547 pips)
Perda bruta:
-43 379.00 USD (382 652 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
20 (258.37 USD)
Máximo lucro consecutivo:
1 666.66 USD (3)
Índice de Sharpe:
0.13
Atividade de negociação:
96.21%
Depósito máximo carregado:
38.88%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
61
Tempo médio de espera:
2 dias
Fator de recuperação:
17.52
Negociações longas:
1 644 (49.56%)
Negociações curtas:
1 673 (50.44%)
Fator de lucro:
1.99
Valor esperado:
12.92 USD
Lucro médio:
36.38 USD
Perda média:
-45.81 USD
Máximo de perdas consecutivas:
37 (-566.85 USD)
Máxima perda consecutiva:
-2 252.29 USD (15)
Crescimento mensal:
16.61%
Previsão anual:
203.46%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.00 USD
Máximo:
2 445.21 USD (5.43%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
7.92% (2 445.21 USD)
Pelo Capital Líquido:
54.11% (10 683.20 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|GBPUSD+
|832
|EURUSD+
|676
|AUDCAD+
|641
|AUDUSD+
|399
|USDCAD+
|344
|GBPAUD+
|293
|EURCHF+
|132
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|GBPUSD+
|11K
|EURUSD+
|9.4K
|AUDCAD+
|9.7K
|AUDUSD+
|6.2K
|USDCAD+
|1.9K
|GBPAUD+
|3.5K
|EURCHF+
|1.1K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|GBPUSD+
|2.5K
|EURUSD+
|20K
|AUDCAD+
|46K
|AUDUSD+
|32K
|USDCAD+
|3.7K
|GBPAUD+
|7.1K
|EURCHF+
|8.1K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +1 305.54 USD
Pior negociação: -802 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 3
Máximo de perdas consecutivas: 15
Máximo lucro consecutivo: +258.37 USD
Máxima perda consecutiva: -566.85 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "VantageInternational-Live 5" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
