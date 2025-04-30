SinaisSeções
Sinais / MetaTrader 4 / B01WBLK_Select
Bier Sukhamongkolsawat

B01WBLK_Select

Bier Sukhamongkolsawat
0 comentários
Confiabilidade
35 semanas
0 / 0 USD
crescimento desde 2025 618%
VantageInternational-Live 5
1:500
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
3 317
Negociações com lucro:
2 370 (71.45%)
Negociações com perda:
947 (28.55%)
Melhor negociação:
1 305.54 USD
Pior negociação:
-802.13 USD
Lucro bruto:
86 224.02 USD (500 547 pips)
Perda bruta:
-43 379.00 USD (382 652 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
20 (258.37 USD)
Máximo lucro consecutivo:
1 666.66 USD (3)
Índice de Sharpe:
0.13
Atividade de negociação:
96.21%
Depósito máximo carregado:
38.88%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
61
Tempo médio de espera:
2 dias
Fator de recuperação:
17.52
Negociações longas:
1 644 (49.56%)
Negociações curtas:
1 673 (50.44%)
Fator de lucro:
1.99
Valor esperado:
12.92 USD
Lucro médio:
36.38 USD
Perda média:
-45.81 USD
Máximo de perdas consecutivas:
37 (-566.85 USD)
Máxima perda consecutiva:
-2 252.29 USD (15)
Crescimento mensal:
16.61%
Previsão anual:
203.46%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.00 USD
Máximo:
2 445.21 USD (5.43%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
7.92% (2 445.21 USD)
Pelo Capital Líquido:
54.11% (10 683.20 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
GBPUSD+ 832
EURUSD+ 676
AUDCAD+ 641
AUDUSD+ 399
USDCAD+ 344
GBPAUD+ 293
EURCHF+ 132
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
GBPUSD+ 11K
EURUSD+ 9.4K
AUDCAD+ 9.7K
AUDUSD+ 6.2K
USDCAD+ 1.9K
GBPAUD+ 3.5K
EURCHF+ 1.1K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
GBPUSD+ 2.5K
EURUSD+ 20K
AUDCAD+ 46K
AUDUSD+ 32K
USDCAD+ 3.7K
GBPAUD+ 7.1K
EURCHF+ 8.1K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +1 305.54 USD
Pior negociação: -802 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 3
Máximo de perdas consecutivas: 15
Máximo lucro consecutivo: +258.37 USD
Máxima perda consecutiva: -566.85 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "VantageInternational-Live 5" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

Sem dados

Sem comentários
2025.12.26 18:17
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.12.26 16:14
2025.12.26 13:11
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.12.26 07:05
2025.12.26 06:05
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.12.26 05:05
2025.12.26 00:59
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.12.25 23:59
2025.12.24 21:32
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.12.24 18:29
2025.12.24 14:26
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.12.24 13:26
2025.12.24 05:17
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.12.24 04:17
2025.12.24 02:14
High current drawdown in 36% indicates the absence of risk limitation
2025.12.12 15:32
2025.12.11 13:55
High current drawdown in 37% indicates the absence of risk limitation
2025.12.11 12:55
2025.12.11 11:52
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.12.11 03:46
