Bier Sukhamongkolsawat

B01WBLK_Select

Bier Sukhamongkolsawat
0 recensioni
Affidabilità
22 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 263%
VantageInternational-Live 5
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
2 409
Profit Trade:
1 723 (71.52%)
Loss Trade:
686 (28.48%)
Best Trade:
1 219.40 USD
Worst Trade:
-510.01 USD
Profitto lordo:
57 415.48 USD (365 404 pips)
Perdita lorda:
-28 866.87 USD (279 498 pips)
Vincite massime consecutive:
20 (258.37 USD)
Massimo profitto consecutivo:
1 666.66 USD (3)
Indice di Sharpe:
0.13
Attività di trading:
99.84%
Massimo carico di deposito:
38.88%
Ultimo trade:
14 ore fa
Trade a settimana:
104
Tempo di attesa medio:
2 giorni
Fattore di recupero:
21.87
Long Trade:
1 175 (48.78%)
Short Trade:
1 234 (51.22%)
Fattore di profitto:
1.99
Profitto previsto:
11.85 USD
Profitto medio:
33.32 USD
Perdita media:
-42.08 USD
Massime perdite consecutive:
37 (-566.85 USD)
Massima perdita consecutiva:
-1 305.34 USD (5)
Crescita mensile:
21.98%
Previsione annuale:
270.37%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
1 305.34 USD (6.10%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
6.10% (1 305.34 USD)
Per equità:
54.11% (10 683.20 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
GBPUSD+ 557
EURUSD+ 536
AUDCAD+ 413
USDCAD+ 334
AUDUSD+ 286
GBPAUD+ 206
EURCHF+ 77
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
GBPUSD+ 5.5K
EURUSD+ 6.5K
AUDCAD+ 5.6K
USDCAD+ 2.3K
AUDUSD+ 4K
GBPAUD+ 3.8K
EURCHF+ 744
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
GBPUSD+ -8.1K
EURUSD+ 9.2K
AUDCAD+ 30K
USDCAD+ 8.6K
AUDUSD+ 28K
GBPAUD+ 14K
EURCHF+ 5.1K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +1 219.40 USD
Worst Trade: -510 USD
Vincite massime consecutive: 3
Massime perdite consecutive: 5
Massimo profitto consecutivo: +258.37 USD
Massima perdita consecutiva: -566.85 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "VantageInternational-Live 5" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

Non ci sono recensioni
2025.09.26 01:27
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.26 00:14
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.09.25 22:14
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.25 17:48
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.08.01 12:42
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.01 07:35
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.08.01 06:28
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.01 02:22
High current drawdown in 37% indicates the absence of risk limitation
2025.08.01 01:22
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.31 20:10
High current drawdown in 35% indicates the absence of risk limitation
2025.07.31 19:10
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.31 18:04
High current drawdown in 35% indicates the absence of risk limitation
2025.07.31 14:57
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.31 13:57
High current drawdown in 38% indicates the absence of risk limitation
2025.07.30 22:47
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.30 20:41
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.07.09 22:27
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.07.01 12:06
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.01 08:01
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.05.27 07:26
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
