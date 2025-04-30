SeñalesSecciones
Bier Sukhamongkolsawat

B01WBLK_Select

Bier Sukhamongkolsawat
0 comentarios
Fiabilidad
35 semanas
0 / 0 USD
incremento desde 2025 618%
VantageInternational-Live 5
1:500
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
3 317
Transacciones Rentables:
2 370 (71.45%)
Transacciones Irrentables:
947 (28.55%)
Mejor transacción:
1 305.54 USD
Peor transacción:
-802.13 USD
Beneficio Bruto:
86 224.02 USD (500 547 pips)
Pérdidas Brutas:
-43 379.00 USD (382 652 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
20 (258.37 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
1 666.66 USD (3)
Ratio de Sharpe:
0.13
Actividad comercial:
96.21%
Carga máxima del depósito:
38.88%
Último trade:
8 horas
Trades a la semana:
61
Tiempo medio de espera:
2 días
Factor de Recuperación:
17.52
Transacciones Largas:
1 644 (49.56%)
Transacciones Cortas:
1 673 (50.44%)
Factor de Beneficio:
1.99
Beneficio Esperado:
12.92 USD
Beneficio medio:
36.38 USD
Pérdidas medias:
-45.81 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
37 (-566.85 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-2 252.29 USD (15)
Crecimiento al mes:
17.21%
Pronóstico anual:
207.87%
Trading algorítmico:
100%
Reducción de balance:
Absoluto:
0.00 USD
Máxima:
2 445.21 USD (5.43%)
Reducción relativa:
De balance:
7.92% (2 445.21 USD)
De fondos:
54.11% (10 683.20 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
GBPUSD+ 832
EURUSD+ 676
AUDCAD+ 641
AUDUSD+ 399
USDCAD+ 344
GBPAUD+ 293
EURCHF+ 132
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
GBPUSD+ 11K
EURUSD+ 9.4K
AUDCAD+ 9.7K
AUDUSD+ 6.2K
USDCAD+ 1.9K
GBPAUD+ 3.5K
EURCHF+ 1.1K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
GBPUSD+ 2.5K
EURUSD+ 20K
AUDCAD+ 46K
AUDUSD+ 32K
USDCAD+ 3.7K
GBPAUD+ 7.1K
EURCHF+ 8.1K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +1 305.54 USD
Peor transacción: -802 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 3
Máximo de pérdidas consecutivas: 15
Beneficio máximo consecutivo: +258.37 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -566.85 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "VantageInternational-Live 5" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

No hay datos

2025.12.26 18:17
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
