Total de Trades:
3 317
Transacciones Rentables:
2 370 (71.45%)
Transacciones Irrentables:
947 (28.55%)
Mejor transacción:
1 305.54 USD
Peor transacción:
-802.13 USD
Beneficio Bruto:
86 224.02 USD (500 547 pips)
Pérdidas Brutas:
-43 379.00 USD (382 652 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
20 (258.37 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
1 666.66 USD (3)
Ratio de Sharpe:
0.13
Actividad comercial:
96.21%
Carga máxima del depósito:
38.88%
Último trade:
8 horas
Trades a la semana:
61
Tiempo medio de espera:
2 días
Factor de Recuperación:
17.52
Transacciones Largas:
1 644 (49.56%)
Transacciones Cortas:
1 673 (50.44%)
Factor de Beneficio:
1.99
Beneficio Esperado:
12.92 USD
Beneficio medio:
36.38 USD
Pérdidas medias:
-45.81 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
37 (-566.85 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-2 252.29 USD (15)
Crecimiento al mes:
17.21%
Pronóstico anual:
207.87%
Trading algorítmico:
100%
Reducción de balance:
Absoluto:
0.00 USD
Máxima:
2 445.21 USD (5.43%)
Reducción relativa:
De balance:
7.92% (2 445.21 USD)
De fondos:
54.11% (10 683.20 USD)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|GBPUSD+
|832
|EURUSD+
|676
|AUDCAD+
|641
|AUDUSD+
|399
|USDCAD+
|344
|GBPAUD+
|293
|EURCHF+
|132
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|GBPUSD+
|11K
|EURUSD+
|9.4K
|AUDCAD+
|9.7K
|AUDUSD+
|6.2K
|USDCAD+
|1.9K
|GBPAUD+
|3.5K
|EURCHF+
|1.1K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|GBPUSD+
|2.5K
|EURUSD+
|20K
|AUDCAD+
|46K
|AUDUSD+
|32K
|USDCAD+
|3.7K
|GBPAUD+
|7.1K
|EURCHF+
|8.1K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
Mejor transacción: +1 305.54 USD
Peor transacción: -802 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 3
Máximo de pérdidas consecutivas: 15
Beneficio máximo consecutivo: +258.37 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -566.85 USD
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "VantageInternational-Live 5" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
