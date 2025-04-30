- 자본
- 축소
트레이드:
3 418
이익 거래:
2 448 (71.62%)
손실 거래:
970 (28.38%)
최고의 거래:
1 305.54 USD
최악의 거래:
-802.13 USD
총 수익:
89 127.01 USD (514 017 pips)
총 손실:
-45 017.26 USD (392 237 pips)
연속 최대 이익:
20 (258.37 USD)
연속 최대 이익:
1 666.66 USD (3)
샤프 비율:
0.13
거래 활동:
96.21%
최대 입금량:
74.77%
최근 거래:
4 시간 전
주별 거래 수:
78
평균 유지 시간:
2 일
회복 요인:
18.04
롱(주식매수):
1 685 (49.30%)
숏(주식차입매도):
1 733 (50.70%)
수익 요인:
1.98
기대수익:
12.91 USD
평균 이익:
36.41 USD
평균 손실:
-46.41 USD
연속 최대 손실:
37 (-566.85 USD)
연속 최대 손실:
-2 252.29 USD (15)
월별 성장률:
14.25%
연간 예측:
172.91%
Algo 트레이딩:
100%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
0.00 USD
최대한의:
2 445.21 USD (5.43%)
상대적 삭감:
잔고별:
7.92% (2 445.21 USD)
자본금별:
85.20% (26 140.58 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|GBPUSD+
|872
|EURUSD+
|691
|AUDCAD+
|661
|AUDUSD+
|406
|USDCAD+
|344
|GBPAUD+
|305
|EURCHF+
|139
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|GBPUSD+
|12K
|EURUSD+
|9.6K
|AUDCAD+
|11K
|AUDUSD+
|5.3K
|USDCAD+
|1.9K
|GBPAUD+
|3.7K
|EURCHF+
|1.2K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|GBPUSD+
|5.8K
|EURUSD+
|21K
|AUDCAD+
|48K
|AUDUSD+
|27K
|USDCAD+
|3.7K
|GBPAUD+
|8.4K
|EURCHF+
|8.7K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +1 305.54 USD
최악의 거래: -802 USD
연속 최대 이익: 3
연속 최대 손실: 15
연속 최대 이익: +258.37 USD
연속 최대 손실: -566.85 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "VantageInternational-Live 5"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
데이터 없음
리뷰 없음