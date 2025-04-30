시그널섹션
Bier Sukhamongkolsawat

B01WBLK_Select

Bier Sukhamongkolsawat
0 리뷰
안정성
36
0 / 0 USD
다음 이후의 성장 2025 648%
VantageInternational-Live 5
1:500
  • 성장
  • 잔고
  • 자본
  • 축소
트레이드:
3 418
이익 거래:
2 448 (71.62%)
손실 거래:
970 (28.38%)
최고의 거래:
1 305.54 USD
최악의 거래:
-802.13 USD
총 수익:
89 127.01 USD (514 017 pips)
총 손실:
-45 017.26 USD (392 237 pips)
연속 최대 이익:
20 (258.37 USD)
연속 최대 이익:
1 666.66 USD (3)
샤프 비율:
0.13
거래 활동:
96.21%
최대 입금량:
74.77%
최근 거래:
4 시간 전
주별 거래 수:
78
평균 유지 시간:
2 일
회복 요인:
18.04
롱(주식매수):
1 685 (49.30%)
숏(주식차입매도):
1 733 (50.70%)
수익 요인:
1.98
기대수익:
12.91 USD
평균 이익:
36.41 USD
평균 손실:
-46.41 USD
연속 최대 손실:
37 (-566.85 USD)
연속 최대 손실:
-2 252.29 USD (15)
월별 성장률:
14.25%
연간 예측:
172.91%
Algo 트레이딩:
100%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
0.00 USD
최대한의:
2 445.21 USD (5.43%)
상대적 삭감:
잔고별:
7.92% (2 445.21 USD)
자본금별:
85.20% (26 140.58 USD)

배포

심볼 Sell Buy
GBPUSD+ 872
EURUSD+ 691
AUDCAD+ 661
AUDUSD+ 406
USDCAD+ 344
GBPAUD+ 305
EURCHF+ 139
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
심볼 총 수익, USD 손실, USD 수익, USD
GBPUSD+ 12K
EURUSD+ 9.6K
AUDCAD+ 11K
AUDUSD+ 5.3K
USDCAD+ 1.9K
GBPAUD+ 3.7K
EURCHF+ 1.2K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
심볼 총 수익, pips 손실, pips 수익, pips
GBPUSD+ 5.8K
EURUSD+ 21K
AUDCAD+ 48K
AUDUSD+ 27K
USDCAD+ 3.7K
GBPAUD+ 8.4K
EURCHF+ 8.7K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • 입금량
  • 축소
최고의 거래: +1 305.54 USD
최악의 거래: -802 USD
연속 최대 이익: 3
연속 최대 손실: 15
연속 최대 이익: +258.37 USD
연속 최대 손실: -566.85 USD

리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "VantageInternational-Live 5"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.

2026.01.05 15:06
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.12.30 11:44
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.30 10:44
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.12.30 08:41
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.30 03:38
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.12.29 08:17
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.26 18:17
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.12.26 16:14
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.26 13:11
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.12.26 07:05
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.26 06:05
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.12.26 05:05
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.26 00:59
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.12.25 23:59
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.24 21:32
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.12.24 18:29
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.24 14:26
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.12.24 13:26
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.24 05:17
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.12.24 04:17
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
