信号部分
信号 / MetaTrader 4 / B01WBLK_Select
Bier Sukhamongkolsawat

B01WBLK_Select

Bier Sukhamongkolsawat
0条评论
可靠性
35
0 / 0 USD
增长自 2025 618%
VantageInternational-Live 5
1:500
查看详细统计，请 登录 或者 注册
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
3 317
盈利交易:
2 370 (71.45%)
亏损交易:
947 (28.55%)
最好交易:
1 305.54 USD
最差交易:
-802.13 USD
毛利:
86 224.02 USD (500 547 pips)
毛利亏损:
-43 379.00 USD (382 652 pips)
最大连续赢利:
20 (258.37 USD)
最大连续盈利:
1 666.66 USD (3)
夏普比率:
0.13
交易活动:
96.21%
最大入金加载:
38.88%
最近交易:
2 几小时前
每周交易:
72
平均持有时间:
2 天
采收率:
17.52
长期交易:
1 644 (49.56%)
短期交易:
1 673 (50.44%)
利润因子:
1.99
预期回报:
12.92 USD
平均利润:
36.38 USD
平均损失:
-45.81 USD
最大连续失误:
37 (-566.85 USD)
最大连续亏损:
-2 252.29 USD (15)
每月增长:
18.38%
年度预测:
223.03%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
0.00 USD
最大值:
2 445.21 USD (5.43%)
相对跌幅:
结余:
7.92% (2 445.21 USD)
净值:
54.11% (10 683.20 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
GBPUSD+ 832
EURUSD+ 676
AUDCAD+ 641
AUDUSD+ 399
USDCAD+ 344
GBPAUD+ 293
EURCHF+ 132
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
GBPUSD+ 11K
EURUSD+ 9.4K
AUDCAD+ 9.7K
AUDUSD+ 6.2K
USDCAD+ 1.9K
GBPAUD+ 3.5K
EURCHF+ 1.1K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
GBPUSD+ 2.5K
EURUSD+ 20K
AUDCAD+ 46K
AUDUSD+ 32K
USDCAD+ 3.7K
GBPAUD+ 7.1K
EURCHF+ 8.1K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +1 305.54 USD
最差交易: -802 USD
最大连续赢利: 3
最大连续失误: 15
最大连续盈利: +258.37 USD
最大连续亏损: -566.85 USD

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 VantageInternational-Live 5 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

无数据

没有评论
2025.12.26 00:59
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.12.25 23:59
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.24 21:32
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.12.24 18:29
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.24 14:26
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.12.24 13:26
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.24 05:17
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.12.24 04:17
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.24 02:14
High current drawdown in 36% indicates the absence of risk limitation
2025.12.12 15:32
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.11 13:55
High current drawdown in 37% indicates the absence of risk limitation
2025.12.11 12:55
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.11 11:52
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.12.11 03:46
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.10 20:37
High current drawdown in 41% indicates the absence of risk limitation
2025.11.05 12:17
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.05 11:07
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.11.05 02:48
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.05 00:38
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.11.04 23:38
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
查看详细统计，请 登录 或者 注册