Bier Sukhamongkolsawat

B01WBLK_Select

Bier Sukhamongkolsawat
0 отзывов
Надежность
34 недели
0 / 0 USD
прирост с 2025 617%
VantageInternational-Live 5
1:500
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
3 316
Прибыльных трейдов:
2 369 (71.44%)
Убыточных трейдов:
947 (28.56%)
Лучший трейд:
1 305.54 USD
Худший трейд:
-802.13 USD
Общая прибыль:
86 213.22 USD (500 396 pips)
Общий убыток:
-43 379.00 USD (382 652 pips)
Макс. серия выигрышей:
20 (258.37 USD)
Макс. прибыль в серии:
1 666.66 USD (3)
Коэффициент Шарпа:
0.13
Торговая активность:
96.21%
Макс. загрузка депозита:
38.88%
Последний трейд:
13 часов
Трейдов в неделю:
86
Ср. время удержания:
2 дня
Фактор восстановления:
17.52
Длинных трейдов:
1 643 (49.55%)
Коротких трейдов:
1 673 (50.45%)
Профит фактор:
1.99
Мат. ожидание:
12.92 USD
Средняя прибыль:
36.39 USD
Средний убыток:
-45.81 USD
Макс. серия проигрышей:
37 (-566.85 USD)
Макс. убыток в серии:
-2 252.29 USD (15)
Прирост в месяц:
19.97%
Годовой прогноз:
245.63%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
2 445.21 USD (5.43%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
7.92% (2 445.21 USD)
По эквити:
54.11% (10 683.20 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
GBPUSD+ 832
EURUSD+ 676
AUDCAD+ 640
AUDUSD+ 399
USDCAD+ 344
GBPAUD+ 293
EURCHF+ 132
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
GBPUSD+ 11K
EURUSD+ 9.4K
AUDCAD+ 9.7K
AUDUSD+ 6.2K
USDCAD+ 1.9K
GBPAUD+ 3.5K
EURCHF+ 1.1K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
GBPUSD+ 2.5K
EURUSD+ 20K
AUDCAD+ 46K
AUDUSD+ 32K
USDCAD+ 3.7K
GBPAUD+ 7.1K
EURCHF+ 8.1K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +1 305.54 USD
Худший трейд: -802 USD
Макс. серия выигрышей: 3
Макс. серия проигрышей: 15
Макс. прибыль в серии: +258.37 USD
Макс. убыток в серии: -566.85 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "VantageInternational-Live 5" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Нет данных

Нет отзывов
2025.12.24 21:32
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.12.24 18:29
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.24 14:26
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.12.24 13:26
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.24 05:17
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.12.24 04:17
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.24 02:14
High current drawdown in 36% indicates the absence of risk limitation
2025.12.12 15:32
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.11 13:55
High current drawdown in 37% indicates the absence of risk limitation
2025.12.11 12:55
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.11 11:52
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.12.11 03:46
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.10 20:37
High current drawdown in 41% indicates the absence of risk limitation
2025.11.05 12:17
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.05 11:07
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.11.05 02:48
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.05 00:38
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.11.04 23:38
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.04 20:28
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.10.08 01:21
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
