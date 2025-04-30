- Прирост
Всего трейдов:
3 316
Прибыльных трейдов:
2 369 (71.44%)
Убыточных трейдов:
947 (28.56%)
Лучший трейд:
1 305.54 USD
Худший трейд:
-802.13 USD
Общая прибыль:
86 213.22 USD (500 396 pips)
Общий убыток:
-43 379.00 USD (382 652 pips)
Макс. серия выигрышей:
20 (258.37 USD)
Макс. прибыль в серии:
1 666.66 USD (3)
Коэффициент Шарпа:
0.13
Торговая активность:
96.21%
Макс. загрузка депозита:
38.88%
Последний трейд:
13 часов
Трейдов в неделю:
86
Ср. время удержания:
2 дня
Фактор восстановления:
17.52
Длинных трейдов:
1 643 (49.55%)
Коротких трейдов:
1 673 (50.45%)
Профит фактор:
1.99
Мат. ожидание:
12.92 USD
Средняя прибыль:
36.39 USD
Средний убыток:
-45.81 USD
Макс. серия проигрышей:
37 (-566.85 USD)
Макс. убыток в серии:
-2 252.29 USD (15)
Прирост в месяц:
19.97%
Годовой прогноз:
245.63%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
2 445.21 USD (5.43%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
7.92% (2 445.21 USD)
По эквити:
54.11% (10 683.20 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|GBPUSD+
|832
|EURUSD+
|676
|AUDCAD+
|640
|AUDUSD+
|399
|USDCAD+
|344
|GBPAUD+
|293
|EURCHF+
|132
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|GBPUSD+
|11K
|EURUSD+
|9.4K
|AUDCAD+
|9.7K
|AUDUSD+
|6.2K
|USDCAD+
|1.9K
|GBPAUD+
|3.5K
|EURCHF+
|1.1K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|
10K 20K 30K 40K 50K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|GBPUSD+
|2.5K
|EURUSD+
|20K
|AUDCAD+
|46K
|AUDUSD+
|32K
|USDCAD+
|3.7K
|GBPAUD+
|7.1K
|EURCHF+
|8.1K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
Лучший трейд: +1 305.54 USD
Худший трейд: -802 USD
Макс. серия выигрышей: 3
Макс. серия проигрышей: 15
Макс. прибыль в серии: +258.37 USD
Макс. убыток в серии: -566.85 USD
