Bier Sukhamongkolsawat

B01WBLK_Select

Bier Sukhamongkolsawat
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
35 Wochen
0 / 0 USD
Für 30 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2025 631%
VantageInternational-Live 5
1:500
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
3 326
Gewinntrades:
2 377 (71.46%)
Verlusttrades:
949 (28.53%)
Bester Trade:
1 305.54 USD
Schlechtester Trade:
-802.13 USD
Bruttoprofit:
86 718.86 USD (501 646 pips)
Bruttoverlust:
-43 460.86 USD (383 087 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
20 (258.37 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
1 666.66 USD (3)
Sharpe Ratio:
0.13
Trading-Aktivität:
96.21%
Max deposit load:
38.88%
Letzter Trade:
1 Stunde
Trades pro Woche:
57
Durchschn. Haltezeit:
2 Tage
Erholungsfaktor:
17.69
Long-Positionen:
1 646 (49.49%)
Short-Positionen:
1 680 (50.51%)
Profit-Faktor:
2.00
Mathematische Gewinnerwartung:
13.01 USD
Durchschnittlicher Profit:
36.48 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-45.80 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
37 (-566.85 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-2 252.29 USD (15)
Wachstum pro Monat :
17.94%
Jahresprognose:
217.69%
Algo-Trading:
100%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
0.00 USD
Maximaler:
2 445.21 USD (5.43%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
7.92% (2 445.21 USD)
Kapital:
54.11% (10 683.20 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
GBPUSD+ 832
EURUSD+ 681
AUDCAD+ 645
AUDUSD+ 399
USDCAD+ 344
GBPAUD+ 293
EURCHF+ 132
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
GBPUSD+ 11K
EURUSD+ 9.5K
AUDCAD+ 10K
AUDUSD+ 6.2K
USDCAD+ 1.9K
GBPAUD+ 3.5K
EURCHF+ 1.1K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
10K 20K 30K 40K 50K
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
GBPUSD+ 2.5K
EURUSD+ 20K
AUDCAD+ 47K
AUDUSD+ 32K
USDCAD+ 3.7K
GBPAUD+ 7.1K
EURCHF+ 8.1K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +1 305.54 USD
Schlechtester Trade: -802 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 3
Max. aufeinandergehende Verluste: 15
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +258.37 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -566.85 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "VantageInternational-Live 5" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

Keine Angabe

Keine Bewertungen
2025.12.29 08:17
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.26 18:17
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.12.26 16:14
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.26 13:11
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.12.26 07:05
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.26 06:05
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.12.26 05:05
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.26 00:59
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.12.25 23:59
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.24 21:32
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.12.24 18:29
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.24 14:26
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.12.24 13:26
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.24 05:17
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.12.24 04:17
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.24 02:14
High current drawdown in 36% indicates the absence of risk limitation
2025.12.12 15:32
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.11 13:55
High current drawdown in 37% indicates the absence of risk limitation
2025.12.11 12:55
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.11 11:52
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
Signal
Preis
Wachstum
Abonnenten
Geldmittel
Kontostand
Wochen
Expert Advisor
Trades
Gewinn
Aktivität
PF
Mathematische Gewinnerwartung
Rückgang
Hebel
B01WBLK_Select
30 USD pro Monat
631%
0
0
USD
22K
USD
35
100%
3 326
71%
96%
1.99
13.01
USD
54%
1:500
