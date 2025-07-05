SignauxSections
Bi Qi Luo

S01rk

Bi Qi Luo
1 avis
Fiabilité
57 semaines
3 / 1K USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2024 503%
ICMarketsSC-Live06
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
1 170
Bénéfice trades:
871 (74.44%)
Perte trades:
299 (25.56%)
Meilleure transaction:
17.79 USD
Pire transaction:
-67.36 USD
Bénéfice brut:
2 413.61 USD (180 442 pips)
Perte brute:
-1 639.71 USD (100 802 pips)
Gains consécutifs maximales:
58 (441.13 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
441.13 USD (58)
Ratio de Sharpe:
0.17
Activité de trading:
67.94%
Charge de dépôt maximale:
23.73%
Dernier trade:
23 il y a des heures
Trades par semaine:
29
Temps de détention moyen:
2 jours
Facteur de récupération:
1.06
Longs trades:
559 (47.78%)
Courts trades:
611 (52.22%)
Facteur de profit:
1.47
Rendement attendu:
0.66 USD
Bénéfice moyen:
2.77 USD
Perte moyenne:
-5.48 USD
Pertes consécutives maximales:
16 (-543.88 USD)
Perte consécutive maximale:
-543.88 USD (16)
Croissance mensuelle:
-28.32%
Prévision annuelle:
-100.00%
Algo trading:
99%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.00 USD
Maximal:
729.74 USD (41.69%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
47.64% (729.74 USD)
Par fonds propres:
59.17% (201.23 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
AUDCAD 1168
EURUSD 1
AUDJPY 1
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
AUDCAD 774
EURUSD 0
AUDJPY 0
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
AUDCAD 80K
EURUSD -4
AUDJPY -10
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K 225K 250K 275K 300K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +17.79 USD
Pire transaction: -67 USD
Gains consécutifs maximales: 58
Pertes consécutives maximales: 16
Bénéfice consécutif maximal: +441.13 USD
Perte consécutive maximale: -543.88 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "ICMarketsSC-Live06" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

ICMarketsSC-Live14
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live33
0.00 × 1
ICMarkets-Live24
0.00 × 4
ICMarkets-Live19
0.00 × 2
ICMarkets-Live20
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live15
0.00 × 2
FusionMarkets-Live
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live07
0.00 × 20
ICMarkets-Live10
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live12
0.00 × 6
Tickmill-Live05
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live16
0.00 × 3
ICMarketsSC-Live23
0.14 × 7
FusionMarkets-Demo
0.19 × 81
ICMarketsSC-Live08
0.22 × 352
ICMarketsSC-Live26
0.22 × 9
EGlobal-Cent6
0.47 × 341
BlueberryMarkets-Live
0.60 × 15
ICMarketsSC-Live20
0.65 × 20
ICMarketsSC-Live02
0.67 × 3
ICMarketsSC-Live06
0.78 × 533
Longhorn-Real2
0.90 × 40
PepperstoneUK-Edge10
1.00 × 2
ICMarkets-Live15
1.03 × 36
Pepperstone-Edge05
1.14 × 14
56 plus...
Do not invest all your money into my strategy signals. You should diversify your investments across various different and long-lasting signals. Truly smart traders withdraw their profits promptly after making money, instead of fantasizing about endlessly snowballing their capital. For my signal, a minimum deposit of $300: is recommended, with an expected doubling of funds in roughly four months.
Note moyenne:
Jean Luc Louis Claude Klinger
999
Jean Luc Louis Claude Klinger 2025.07.05 08:12 
 

Not good for me but respect for the work. Good luck for the followers

2025.09.12 05:10
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.12 02:55
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.09.11 22:40
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.11 21:25
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.09.11 16:10
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.11 14:55
A large drawdown may occur on the account again
2025.09.10 09:40
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.09.10 08:40
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.10 07:40
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.09.10 06:25
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.10 05:25
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
S01rk
30 USD par mois
503%
3
1K
USD
234
USD
57
99%
1 170
74%
68%
1.47
0.66
USD
59%
1:500
