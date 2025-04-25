- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
2 461
Kârla kapanan işlemler:
2 040 (82.89%)
Zararla kapanan işlemler:
421 (17.11%)
En iyi işlem:
51.71 USD
En kötü işlem:
-50.78 USD
Brüt kâr:
1 723.93 USD (144 625 pips)
Brüt zarar:
-1 087.96 USD (65 748 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
34 (20.87 USD)
Maksimum ardışık kâr:
100.18 USD (5)
Sharpe oranı:
0.08
Alım-satım etkinliği:
85.34%
Maks. mevduat yükü:
37.31%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
59
Ort. tutma süresi:
23 saat
Düzelme faktörü:
6.93
Alış işlemleri:
1 288 (52.34%)
Satış işlemleri:
1 173 (47.66%)
Kâr faktörü:
1.58
Beklenen getiri:
0.26 USD
Ortalama kâr:
0.85 USD
Ortalama zarar:
-2.58 USD
Maksimum ardışık kayıp:
13 (-38.50 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-91.81 USD (2)
Aylık büyüme:
7.13%
Yıllık tahmin:
89.69%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
91.81 USD (7.91%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
9.45% (81.53 USD)
Varlığa göre:
65.19% (553.68 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|GBPAUD
|244
|USDCHF
|222
|USDCAD
|213
|EURCHF
|212
|AUDCAD
|210
|GBPUSD
|208
|GBPJPY
|205
|AUDUSD
|202
|EURUSD
|198
|AUDNZD
|194
|NZDCAD
|184
|XAGUSD
|169
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|GBPAUD
|57
|USDCHF
|46
|USDCAD
|36
|EURCHF
|36
|AUDCAD
|28
|GBPUSD
|56
|GBPJPY
|38
|AUDUSD
|50
|EURUSD
|44
|AUDNZD
|6
|NZDCAD
|21
|XAGUSD
|219
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|GBPAUD
|11K
|USDCHF
|4.2K
|USDCAD
|6.6K
|EURCHF
|4.1K
|AUDCAD
|5K
|GBPUSD
|6.8K
|GBPJPY
|9.5K
|AUDUSD
|5.8K
|EURUSD
|7.1K
|AUDNZD
|13K
|NZDCAD
|4K
|XAGUSD
|4.6K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +51.71 USD
En kötü işlem: -51 USD
Maksimum ardışık kazanç: 5
Maksimum ardışık kayıp: 2
Maksimum ardışık kâr: +20.87 USD
Maksimum ardışık zarar: -38.50 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "RoboForex-ECN-3" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
ICMarketsSC-Live25
|0.00 × 1
|
RoboMarkets-ECN
|0.00 × 1
|
TradeMaxGlobal-Live5
|0.00 × 1
|
FBS-Real-7
|0.00 × 2
|
Exness-Real11
|0.00 × 2
|
Pepperstone-Edge11
|0.06 × 16
|
ForexClub-MT4 Market Real 2 Server
|0.21 × 627
|
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
|0.22 × 1415
|
VantageInternational-Live 18
|0.25 × 12
|
ForexTimeFXTM-ECN2
|0.25 × 278
|
ICMarketsSC-Live11
|0.27 × 171
|
ThreeTrader-Live
|0.34 × 193
|
Exness-Real17
|0.35 × 405
|
RoboForex-ECN
|0.44 × 705
|
ICMarketsSC-Live07
|0.45 × 60
|
FusionMarkets-Live
|0.70 × 828
|
AxioryAsia-06Live
|0.75 × 562
|
Alpari-Pro.ECN2
|0.77 × 137
|
DooPrime-Live 2
|0.80 × 10
|
VantageInternational-Live 14
|0.83 × 12
|
ICMarketsSC-Live08
|0.85 × 79
|
ICMarketsSC-Live19
|0.87 × 69
|
AxioryAsia-02Live
|0.91 × 43
|
Pepperstone-Edge02
|1.00 × 1
|
Exness-Real29
|1.00 × 1
Trading of pending orders by support and resistance levels. I don't use dangerous strategies and martingales.
İnceleme yok