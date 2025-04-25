SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / TornadoFX
Andrei Kulakov

TornadoFX

Andrei Kulakov
0 inceleme
Güvenilirlik
22 hafta
0 / 0 USD
büyüme başlangıcı: 2025 103%
RoboForex-ECN-3
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
2 461
Kârla kapanan işlemler:
2 040 (82.89%)
Zararla kapanan işlemler:
421 (17.11%)
En iyi işlem:
51.71 USD
En kötü işlem:
-50.78 USD
Brüt kâr:
1 723.93 USD (144 625 pips)
Brüt zarar:
-1 087.96 USD (65 748 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
34 (20.87 USD)
Maksimum ardışık kâr:
100.18 USD (5)
Sharpe oranı:
0.08
Alım-satım etkinliği:
85.34%
Maks. mevduat yükü:
37.31%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
59
Ort. tutma süresi:
23 saat
Düzelme faktörü:
6.93
Alış işlemleri:
1 288 (52.34%)
Satış işlemleri:
1 173 (47.66%)
Kâr faktörü:
1.58
Beklenen getiri:
0.26 USD
Ortalama kâr:
0.85 USD
Ortalama zarar:
-2.58 USD
Maksimum ardışık kayıp:
13 (-38.50 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-91.81 USD (2)
Aylık büyüme:
7.13%
Yıllık tahmin:
89.69%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
91.81 USD (7.91%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
9.45% (81.53 USD)
Varlığa göre:
65.19% (553.68 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
GBPAUD 244
USDCHF 222
USDCAD 213
EURCHF 212
AUDCAD 210
GBPUSD 208
GBPJPY 205
AUDUSD 202
EURUSD 198
AUDNZD 194
NZDCAD 184
XAGUSD 169
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
GBPAUD 57
USDCHF 46
USDCAD 36
EURCHF 36
AUDCAD 28
GBPUSD 56
GBPJPY 38
AUDUSD 50
EURUSD 44
AUDNZD 6
NZDCAD 21
XAGUSD 219
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
GBPAUD 11K
USDCHF 4.2K
USDCAD 6.6K
EURCHF 4.1K
AUDCAD 5K
GBPUSD 6.8K
GBPJPY 9.5K
AUDUSD 5.8K
EURUSD 7.1K
AUDNZD 13K
NZDCAD 4K
XAGUSD 4.6K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +51.71 USD
En kötü işlem: -51 USD
Maksimum ardışık kazanç: 5
Maksimum ardışık kayıp: 2
Maksimum ardışık kâr: +20.87 USD
Maksimum ardışık zarar: -38.50 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "RoboForex-ECN-3" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

ICMarketsSC-Live25
0.00 × 1
RoboMarkets-ECN
0.00 × 1
TradeMaxGlobal-Live5
0.00 × 1
FBS-Real-7
0.00 × 2
Exness-Real11
0.00 × 2
Pepperstone-Edge11
0.06 × 16
ForexClub-MT4 Market Real 2 Server
0.21 × 627
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
0.22 × 1415
VantageInternational-Live 18
0.25 × 12
ForexTimeFXTM-ECN2
0.25 × 278
ICMarketsSC-Live11
0.27 × 171
ThreeTrader-Live
0.34 × 193
Exness-Real17
0.35 × 405
RoboForex-ECN
0.44 × 705
ICMarketsSC-Live07
0.45 × 60
FusionMarkets-Live
0.70 × 828
AxioryAsia-06Live
0.75 × 562
Alpari-Pro.ECN2
0.77 × 137
DooPrime-Live 2
0.80 × 10
VantageInternational-Live 14
0.83 × 12
ICMarketsSC-Live08
0.85 × 79
ICMarketsSC-Live19
0.87 × 69
AxioryAsia-02Live
0.91 × 43
Pepperstone-Edge02
1.00 × 1
Exness-Real29
1.00 × 1
Trading of pending orders by support and resistance levels. I don't use dangerous strategies and martingales.
İnceleme yok
