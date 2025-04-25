SeñalesSecciones
Andrei Kulakov

TornadoFX

Andrei Kulakov
0 comentarios
Fiabilidad
35 semanas
0 / 0 USD
incremento desde 2025 119%
RoboForex-ECN-3
1:500
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
3 001
Transacciones Rentables:
2 485 (82.80%)
Transacciones Irrentables:
516 (17.19%)
Mejor transacción:
51.71 USD
Peor transacción:
-50.78 USD
Beneficio Bruto:
1 943.79 USD (171 167 pips)
Pérdidas Brutas:
-1 185.05 USD (78 659 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
34 (20.87 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
100.18 USD (5)
Ratio de Sharpe:
0.08
Actividad comercial:
91.36%
Carga máxima del depósito:
52.84%
Último trade:
11 horas
Trades a la semana:
12
Tiempo medio de espera:
21 horas
Factor de Recuperación:
8.26
Transacciones Largas:
1 653 (55.08%)
Transacciones Cortas:
1 348 (44.92%)
Factor de Beneficio:
1.64
Beneficio Esperado:
0.25 USD
Beneficio medio:
0.78 USD
Pérdidas medias:
-2.30 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
13 (-38.50 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-91.81 USD (2)
Crecimiento al mes:
2.22%
Pronóstico anual:
26.97%
Trading algorítmico:
99%
Reducción de balance:
Absoluto:
0.00 USD
Máxima:
91.81 USD (7.91%)
Reducción relativa:
De balance:
9.45% (81.53 USD)
De fondos:
68.98% (1 308.89 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
GBPAUD 293
AUDNZD 282
EURCHF 260
GBPUSD 259
USDCAD 257
USDCHF 256
AUDCAD 255
GBPJPY 250
EURUSD 247
AUDUSD 246
NZDCAD 227
XAGUSD 169
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
GBPAUD 64
AUDNZD 14
EURCHF 42
GBPUSD 64
USDCAD 44
USDCHF 93
AUDCAD 34
GBPJPY 51
EURUSD 53
AUDUSD 56
NZDCAD 24
XAGUSD 219
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
GBPAUD 12K
AUDNZD 16K
EURCHF 4.7K
GBPUSD 7.8K
USDCAD 8.1K
USDCHF 4.8K
AUDCAD 6.1K
GBPJPY 12K
EURUSD 8.1K
AUDUSD 6.6K
NZDCAD 4.7K
XAGUSD 4.6K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +51.71 USD
Peor transacción: -51 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 5
Máximo de pérdidas consecutivas: 2
Beneficio máximo consecutivo: +20.87 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -38.50 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "RoboForex-ECN-3" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

FBS-Real-7
0.00 × 2
Exness-Real11
0.00 × 2
RoboMarkets-ECN
0.00 × 1
TradeMaxGlobal-Live5
0.00 × 1
Pepperstone-Edge11
0.06 × 16
ForexClub-MT4 Market Real 2 Server
0.21 × 627
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
0.22 × 1415
VantageInternational-Live 18
0.25 × 12
ForexTimeFXTM-ECN2
0.25 × 278
ICMarketsSC-Live11
0.27 × 171
ThreeTrader-Live
0.34 × 193
Exness-Real17
0.35 × 405
RoboForex-ECN
0.44 × 705
ICMarketsSC-Live07
0.45 × 60
FusionMarkets-Live
0.70 × 828
AxioryAsia-06Live
0.75 × 562
Alpari-Pro.ECN2
0.77 × 137
DooPrime-Live 2
0.80 × 10
VantageInternational-Live 14
0.83 × 12
ICMarketsSC-Live08
0.85 × 79
ICMarketsSC-Live19
0.87 × 69
AxioryAsia-02Live
0.91 × 43
Exness-Real29
1.00 × 1
Pepperstone-Edge02
1.00 × 1
Darwinex-Live
1.20 × 5
otros 56...
Trading of pending orders by support and resistance levels. I don't use dangerous strategies and martingales.
No hay comentarios
2025.12.03 19:11
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.12.03 18:11
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.03 01:49
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.12.03 00:39
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.28 00:34
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.11.27 23:34
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.27 22:34
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.11.27 21:23
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.27 20:23
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.11.27 14:01
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.27 09:50
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.11.27 07:39
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.27 06:39
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.11.27 02:17
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.26 04:01
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.11.26 03:01
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.24 20:48
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.10.21 13:12
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.20 17:44
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.10.20 16:44
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
