SignauxSections
Signaux / MetaTrader 4 / TornadoFX
Andrei Kulakov

TornadoFX

Andrei Kulakov
0 avis
Fiabilité
22 semaines
0 / 0 USD
croissance depuis 2025 103%
RoboForex-ECN-3
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
2 454
Bénéfice trades:
2 036 (82.96%)
Perte trades:
418 (17.03%)
Meilleure transaction:
51.71 USD
Pire transaction:
-50.78 USD
Bénéfice brut:
1 714.47 USD (143 643 pips)
Perte brute:
-1 079.12 USD (64 895 pips)
Gains consécutifs maximales:
34 (20.87 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
100.18 USD (5)
Ratio de Sharpe:
0.08
Activité de trading:
85.34%
Charge de dépôt maximale:
37.31%
Dernier trade:
6 il y a des heures
Trades par semaine:
62
Temps de détention moyen:
23 heures
Facteur de récupération:
6.92
Longs trades:
1 282 (52.24%)
Courts trades:
1 172 (47.76%)
Facteur de profit:
1.59
Rendement attendu:
0.26 USD
Bénéfice moyen:
0.84 USD
Perte moyenne:
-2.58 USD
Pertes consécutives maximales:
13 (-38.50 USD)
Perte consécutive maximale:
-91.81 USD (2)
Croissance mensuelle:
7.35%
Prévision annuelle:
90.77%
Algo trading:
100%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.00 USD
Maximal:
91.81 USD (7.91%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
9.45% (81.53 USD)
Par fonds propres:
65.19% (553.68 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
GBPAUD 244
USDCHF 222
USDCAD 213
EURCHF 212
AUDCAD 210
GBPJPY 204
GBPUSD 202
AUDUSD 202
EURUSD 198
AUDNZD 194
NZDCAD 184
XAGUSD 169
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
GBPAUD 57
USDCHF 46
USDCAD 36
EURCHF 36
AUDCAD 28
GBPJPY 38
GBPUSD 55
AUDUSD 50
EURUSD 44
AUDNZD 6
NZDCAD 21
XAGUSD 219
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
GBPAUD 11K
USDCHF 4.2K
USDCAD 6.6K
EURCHF 4.1K
AUDCAD 5K
GBPJPY 9.5K
GBPUSD 6.6K
AUDUSD 5.8K
EURUSD 7.1K
AUDNZD 13K
NZDCAD 4K
XAGUSD 4.6K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +51.71 USD
Pire transaction: -51 USD
Gains consécutifs maximales: 5
Pertes consécutives maximales: 2
Bénéfice consécutif maximal: +20.87 USD
Perte consécutive maximale: -38.50 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "RoboForex-ECN-3" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

ICMarketsSC-Live25
0.00 × 1
RoboMarkets-ECN
0.00 × 1
TradeMaxGlobal-Live5
0.00 × 1
FBS-Real-7
0.00 × 2
Exness-Real11
0.00 × 2
Pepperstone-Edge11
0.06 × 16
ForexClub-MT4 Market Real 2 Server
0.21 × 627
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
0.22 × 1415
VantageInternational-Live 18
0.25 × 12
ForexTimeFXTM-ECN2
0.25 × 278
ICMarketsSC-Live11
0.27 × 171
ThreeTrader-Live
0.34 × 193
Exness-Real17
0.35 × 405
RoboForex-ECN
0.44 × 705
ICMarketsSC-Live07
0.45 × 60
FusionMarkets-Live
0.70 × 828
AxioryAsia-06Live
0.75 × 562
Alpari-Pro.ECN2
0.77 × 137
DooPrime-Live 2
0.80 × 10
VantageInternational-Live 14
0.83 × 12
ICMarketsSC-Live08
0.85 × 79
ICMarketsSC-Live19
0.87 × 69
AxioryAsia-02Live
0.91 × 43
Pepperstone-Edge02
1.00 × 1
Exness-Real29
1.00 × 1
56 plus...
Trading of pending orders by support and resistance levels. I don't use dangerous strategies and martingales.
Aucun avis
2025.09.25 13:35
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.09.25 08:00
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.25 05:45
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.09.25 04:45
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.25 01:31
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.09.24 15:49
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.24 14:35
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.09.03 19:00
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.03 16:50
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.08.01 12:42
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.01 07:35
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.08.01 06:28
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.31 20:10
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.07.31 19:10
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.31 16:04
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.07.31 14:57
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.31 13:57
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.07.31 11:50
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.07.31 10:50
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.07.30 22:47
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
