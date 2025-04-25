- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
3 001
盈利交易:
2 485 (82.80%)
亏损交易:
516 (17.19%)
最好交易:
51.71 USD
最差交易:
-50.78 USD
毛利:
1 943.79 USD (171 167 pips)
毛利亏损:
-1 185.05 USD (78 659 pips)
最大连续赢利:
34 (20.87 USD)
最大连续盈利:
100.18 USD (5)
夏普比率:
0.08
交易活动:
90.35%
最大入金加载:
52.84%
最近交易:
2 几天前
每周交易:
15
平均持有时间:
21 小时
采收率:
8.26
长期交易:
1 653 (55.08%)
短期交易:
1 348 (44.92%)
利润因子:
1.64
预期回报:
0.25 USD
平均利润:
0.78 USD
平均损失:
-2.30 USD
最大连续失误:
13 (-38.50 USD)
最大连续亏损:
-91.81 USD (2)
每月增长:
2.22%
年度预测:
26.97%
算法交易:
99%
结余跌幅:
绝对:
0.00 USD
最大值:
91.81 USD (7.91%)
相对跌幅:
结余:
9.45% (81.53 USD)
净值:
68.98% (1 308.89 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|GBPAUD
|293
|AUDNZD
|282
|EURCHF
|260
|GBPUSD
|259
|USDCAD
|257
|USDCHF
|256
|AUDCAD
|255
|GBPJPY
|250
|EURUSD
|247
|AUDUSD
|246
|NZDCAD
|227
|XAGUSD
|169
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|GBPAUD
|64
|AUDNZD
|14
|EURCHF
|42
|GBPUSD
|64
|USDCAD
|44
|USDCHF
|93
|AUDCAD
|34
|GBPJPY
|51
|EURUSD
|53
|AUDUSD
|56
|NZDCAD
|24
|XAGUSD
|219
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|GBPAUD
|12K
|AUDNZD
|16K
|EURCHF
|4.7K
|GBPUSD
|7.8K
|USDCAD
|8.1K
|USDCHF
|4.8K
|AUDCAD
|6.1K
|GBPJPY
|12K
|EURUSD
|8.1K
|AUDUSD
|6.6K
|NZDCAD
|4.7K
|XAGUSD
|4.6K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +51.71 USD
最差交易: -51 USD
最大连续赢利: 5
最大连续失误: 2
最大连续盈利: +20.87 USD
最大连续亏损: -38.50 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 RoboForex-ECN-3 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
FBS-Real-7
|0.00 × 2
|
Exness-Real11
|0.00 × 2
|
RoboMarkets-ECN
|0.00 × 1
|
TradeMaxGlobal-Live5
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge11
|0.06 × 16
|
ForexClub-MT4 Market Real 2 Server
|0.21 × 627
|
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
|0.22 × 1415
|
VantageInternational-Live 18
|0.25 × 12
|
ForexTimeFXTM-ECN2
|0.25 × 278
|
ICMarketsSC-Live11
|0.27 × 171
|
ThreeTrader-Live
|0.34 × 193
|
Exness-Real17
|0.35 × 405
|
RoboForex-ECN
|0.44 × 705
|
ICMarketsSC-Live07
|0.45 × 60
|
FusionMarkets-Live
|0.70 × 828
|
AxioryAsia-06Live
|0.75 × 562
|
Alpari-Pro.ECN2
|0.77 × 137
|
DooPrime-Live 2
|0.80 × 10
|
VantageInternational-Live 14
|0.83 × 12
|
ICMarketsSC-Live08
|0.85 × 79
|
ICMarketsSC-Live19
|0.87 × 69
|
AxioryAsia-02Live
|0.91 × 43
|
Exness-Real29
|1.00 × 1
|
Pepperstone-Edge02
|1.00 × 1
|
Darwinex-Live
|1.20 × 5
Trading of pending orders by support and resistance levels. I don't use dangerous strategies and martingales.
