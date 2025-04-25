信号部分
信号 / MetaTrader 4 / TornadoFX
Andrei Kulakov

TornadoFX

Andrei Kulakov
0条评论
可靠性
35
0 / 0 USD
增长自 2025 119%
RoboForex-ECN-3
1:500
查看详细统计，请 登录 或者 注册
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
3 001
盈利交易:
2 485 (82.80%)
亏损交易:
516 (17.19%)
最好交易:
51.71 USD
最差交易:
-50.78 USD
毛利:
1 943.79 USD (171 167 pips)
毛利亏损:
-1 185.05 USD (78 659 pips)
最大连续赢利:
34 (20.87 USD)
最大连续盈利:
100.18 USD (5)
夏普比率:
0.08
交易活动:
90.35%
最大入金加载:
52.84%
最近交易:
2 几天前
每周交易:
15
平均持有时间:
21 小时
采收率:
8.26
长期交易:
1 653 (55.08%)
短期交易:
1 348 (44.92%)
利润因子:
1.64
预期回报:
0.25 USD
平均利润:
0.78 USD
平均损失:
-2.30 USD
最大连续失误:
13 (-38.50 USD)
最大连续亏损:
-91.81 USD (2)
每月增长:
2.22%
年度预测:
26.97%
算法交易:
99%
结余跌幅:
绝对:
0.00 USD
最大值:
91.81 USD (7.91%)
相对跌幅:
结余:
9.45% (81.53 USD)
净值:
68.98% (1 308.89 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
GBPAUD 293
AUDNZD 282
EURCHF 260
GBPUSD 259
USDCAD 257
USDCHF 256
AUDCAD 255
GBPJPY 250
EURUSD 247
AUDUSD 246
NZDCAD 227
XAGUSD 169
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
GBPAUD 64
AUDNZD 14
EURCHF 42
GBPUSD 64
USDCAD 44
USDCHF 93
AUDCAD 34
GBPJPY 51
EURUSD 53
AUDUSD 56
NZDCAD 24
XAGUSD 219
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
GBPAUD 12K
AUDNZD 16K
EURCHF 4.7K
GBPUSD 7.8K
USDCAD 8.1K
USDCHF 4.8K
AUDCAD 6.1K
GBPJPY 12K
EURUSD 8.1K
AUDUSD 6.6K
NZDCAD 4.7K
XAGUSD 4.6K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +51.71 USD
最差交易: -51 USD
最大连续赢利: 5
最大连续失误: 2
最大连续盈利: +20.87 USD
最大连续亏损: -38.50 USD

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 RoboForex-ECN-3 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

FBS-Real-7
0.00 × 2
Exness-Real11
0.00 × 2
RoboMarkets-ECN
0.00 × 1
TradeMaxGlobal-Live5
0.00 × 1
Pepperstone-Edge11
0.06 × 16
ForexClub-MT4 Market Real 2 Server
0.21 × 627
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
0.22 × 1415
VantageInternational-Live 18
0.25 × 12
ForexTimeFXTM-ECN2
0.25 × 278
ICMarketsSC-Live11
0.27 × 171
ThreeTrader-Live
0.34 × 193
Exness-Real17
0.35 × 405
RoboForex-ECN
0.44 × 705
ICMarketsSC-Live07
0.45 × 60
FusionMarkets-Live
0.70 × 828
AxioryAsia-06Live
0.75 × 562
Alpari-Pro.ECN2
0.77 × 137
DooPrime-Live 2
0.80 × 10
VantageInternational-Live 14
0.83 × 12
ICMarketsSC-Live08
0.85 × 79
ICMarketsSC-Live19
0.87 × 69
AxioryAsia-02Live
0.91 × 43
Exness-Real29
1.00 × 1
Pepperstone-Edge02
1.00 × 1
Darwinex-Live
1.20 × 5
56 更多...
查看详细统计，请 登录 或者 注册
Trading of pending orders by support and resistance levels. I don't use dangerous strategies and martingales.
没有评论
2025.12.03 19:11
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.12.03 18:11
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.03 01:49
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.12.03 00:39
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.28 00:34
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.11.27 23:34
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.27 22:34
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.11.27 21:23
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.27 20:23
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.11.27 14:01
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.27 09:50
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.11.27 07:39
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.27 06:39
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.11.27 02:17
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.26 04:01
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.11.26 03:01
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.24 20:48
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.10.21 13:12
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.20 17:44
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.10.20 16:44
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
查看详细统计，请 登录 或者 注册