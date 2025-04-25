SignaleKategorien
Signale / MetaTrader 4 / TornadoFX
Andrei Kulakov

TornadoFX

Andrei Kulakov
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
35 Wochen
0 / 0 USD
Wachstum seit 2025 119%
RoboForex-ECN-3
1:500
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
3 001
Gewinntrades:
2 485 (82.80%)
Verlusttrades:
516 (17.19%)
Bester Trade:
51.71 USD
Schlechtester Trade:
-50.78 USD
Bruttoprofit:
1 943.79 USD (171 167 pips)
Bruttoverlust:
-1 185.05 USD (78 659 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
34 (20.87 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
100.18 USD (5)
Sharpe Ratio:
0.08
Trading-Aktivität:
91.36%
Max deposit load:
52.84%
Letzter Trade:
3 Tage
Trades pro Woche:
11
Durchschn. Haltezeit:
21 Stunden
Erholungsfaktor:
8.26
Long-Positionen:
1 653 (55.08%)
Short-Positionen:
1 348 (44.92%)
Profit-Faktor:
1.64
Mathematische Gewinnerwartung:
0.25 USD
Durchschnittlicher Profit:
0.78 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-2.30 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
13 (-38.50 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-91.81 USD (2)
Wachstum pro Monat :
2.22%
Jahresprognose:
26.97%
Algo-Trading:
99%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
0.00 USD
Maximaler:
91.81 USD (7.91%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
9.45% (81.53 USD)
Kapital:
68.98% (1 308.89 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
GBPAUD 293
AUDNZD 282
EURCHF 260
GBPUSD 259
USDCAD 257
USDCHF 256
AUDCAD 255
GBPJPY 250
EURUSD 247
AUDUSD 246
NZDCAD 227
XAGUSD 169
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
GBPAUD 64
AUDNZD 14
EURCHF 42
GBPUSD 64
USDCAD 44
USDCHF 93
AUDCAD 34
GBPJPY 51
EURUSD 53
AUDUSD 56
NZDCAD 24
XAGUSD 219
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
GBPAUD 12K
AUDNZD 16K
EURCHF 4.7K
GBPUSD 7.8K
USDCAD 8.1K
USDCHF 4.8K
AUDCAD 6.1K
GBPJPY 12K
EURUSD 8.1K
AUDUSD 6.6K
NZDCAD 4.7K
XAGUSD 4.6K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +51.71 USD
Schlechtester Trade: -51 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 5
Max. aufeinandergehende Verluste: 2
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +20.87 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -38.50 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "RoboForex-ECN-3" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

FBS-Real-7
0.00 × 2
Exness-Real11
0.00 × 2
RoboMarkets-ECN
0.00 × 1
TradeMaxGlobal-Live5
0.00 × 1
Pepperstone-Edge11
0.06 × 16
ForexClub-MT4 Market Real 2 Server
0.21 × 627
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
0.22 × 1415
VantageInternational-Live 18
0.25 × 12
ForexTimeFXTM-ECN2
0.25 × 278
ICMarketsSC-Live11
0.27 × 171
ThreeTrader-Live
0.34 × 193
Exness-Real17
0.35 × 405
RoboForex-ECN
0.44 × 705
ICMarketsSC-Live07
0.45 × 60
FusionMarkets-Live
0.70 × 828
AxioryAsia-06Live
0.75 × 562
Alpari-Pro.ECN2
0.77 × 137
DooPrime-Live 2
0.80 × 10
VantageInternational-Live 14
0.83 × 12
ICMarketsSC-Live08
0.85 × 79
ICMarketsSC-Live19
0.87 × 69
AxioryAsia-02Live
0.91 × 43
Exness-Real29
1.00 × 1
Pepperstone-Edge02
1.00 × 1
Darwinex-Live
1.20 × 5
Trading of pending orders by support and resistance levels. I don't use dangerous strategies and martingales.
2025.12.03 19:11
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.12.03 18:11
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.03 01:49
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.12.03 00:39
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.28 00:34
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.11.27 23:34
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.27 22:34
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.11.27 21:23
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.27 20:23
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.11.27 14:01
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.27 09:50
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.11.27 07:39
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.27 06:39
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.11.27 02:17
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.26 04:01
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.11.26 03:01
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.24 20:48
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.10.21 13:12
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.20 17:44
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.10.20 16:44
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
