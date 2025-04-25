СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 4 / TornadoFX
Andrei Kulakov

TornadoFX

Andrei Kulakov
0 отзывов
Надежность
35 недель
0 / 0 USD
прирост с 2025 119%
RoboForex-ECN-3
1:500
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
3 001
Прибыльных трейдов:
2 485 (82.80%)
Убыточных трейдов:
516 (17.19%)
Лучший трейд:
51.71 USD
Худший трейд:
-50.78 USD
Общая прибыль:
1 943.79 USD (171 167 pips)
Общий убыток:
-1 185.05 USD (78 659 pips)
Макс. серия выигрышей:
34 (20.87 USD)
Макс. прибыль в серии:
100.18 USD (5)
Коэффициент Шарпа:
0.08
Торговая активность:
90.35%
Макс. загрузка депозита:
52.84%
Последний трейд:
17 часов
Трейдов в неделю:
20
Ср. время удержания:
21 час
Фактор восстановления:
8.26
Длинных трейдов:
1 653 (55.08%)
Коротких трейдов:
1 348 (44.92%)
Профит фактор:
1.64
Мат. ожидание:
0.25 USD
Средняя прибыль:
0.78 USD
Средний убыток:
-2.30 USD
Макс. серия проигрышей:
13 (-38.50 USD)
Макс. убыток в серии:
-91.81 USD (2)
Прирост в месяц:
2.22%
Годовой прогноз:
26.97%
Алготрейдинг:
99%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
91.81 USD (7.91%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
9.45% (81.53 USD)
По эквити:
68.98% (1 308.89 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
GBPAUD 293
AUDNZD 282
EURCHF 260
GBPUSD 259
USDCAD 257
USDCHF 256
AUDCAD 255
GBPJPY 250
EURUSD 247
AUDUSD 246
NZDCAD 227
XAGUSD 169
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
GBPAUD 64
AUDNZD 14
EURCHF 42
GBPUSD 64
USDCAD 44
USDCHF 93
AUDCAD 34
GBPJPY 51
EURUSD 53
AUDUSD 56
NZDCAD 24
XAGUSD 219
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
GBPAUD 12K
AUDNZD 16K
EURCHF 4.7K
GBPUSD 7.8K
USDCAD 8.1K
USDCHF 4.8K
AUDCAD 6.1K
GBPJPY 12K
EURUSD 8.1K
AUDUSD 6.6K
NZDCAD 4.7K
XAGUSD 4.6K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +51.71 USD
Худший трейд: -51 USD
Макс. серия выигрышей: 5
Макс. серия проигрышей: 2
Макс. прибыль в серии: +20.87 USD
Макс. убыток в серии: -38.50 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "RoboForex-ECN-3" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

FBS-Real-7
0.00 × 2
Exness-Real11
0.00 × 2
RoboMarkets-ECN
0.00 × 1
TradeMaxGlobal-Live5
0.00 × 1
Pepperstone-Edge11
0.06 × 16
ForexClub-MT4 Market Real 2 Server
0.21 × 627
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
0.22 × 1415
VantageInternational-Live 18
0.25 × 12
ForexTimeFXTM-ECN2
0.25 × 278
ICMarketsSC-Live11
0.27 × 171
ThreeTrader-Live
0.34 × 193
Exness-Real17
0.35 × 405
RoboForex-ECN
0.44 × 705
ICMarketsSC-Live07
0.45 × 60
FusionMarkets-Live
0.70 × 828
AxioryAsia-06Live
0.75 × 562
Alpari-Pro.ECN2
0.77 × 137
DooPrime-Live 2
0.80 × 10
VantageInternational-Live 14
0.83 × 12
ICMarketsSC-Live08
0.85 × 79
ICMarketsSC-Live19
0.87 × 69
AxioryAsia-02Live
0.91 × 43
Exness-Real29
1.00 × 1
Pepperstone-Edge02
1.00 × 1
Darwinex-Live
1.20 × 5
еще 56...
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика
Trading of pending orders by support and resistance levels. I don't use dangerous strategies and martingales.
Нет отзывов
2025.12.03 19:11
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.12.03 18:11
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.03 01:49
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.12.03 00:39
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.28 00:34
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.11.27 23:34
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.27 22:34
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.11.27 21:23
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.27 20:23
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.11.27 14:01
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.27 09:50
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.11.27 07:39
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.27 06:39
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.11.27 02:17
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.26 04:01
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.11.26 03:01
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.24 20:48
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.10.21 13:12
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.20 17:44
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.10.20 16:44
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь и получите доступ к текущим сделкам поставщика