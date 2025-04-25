- 자본
- 축소
트레이드:
3 001
이익 거래:
2 485 (82.80%)
손실 거래:
516 (17.19%)
최고의 거래:
51.71 USD
최악의 거래:
-50.78 USD
총 수익:
1 943.79 USD (171 167 pips)
총 손실:
-1 185.05 USD (78 659 pips)
연속 최대 이익:
34 (20.87 USD)
연속 최대 이익:
100.18 USD (5)
샤프 비율:
0.08
거래 활동:
91.36%
최대 입금량:
52.84%
최근 거래:
2 시간 전
주별 거래 수:
4
평균 유지 시간:
21 시간
회복 요인:
8.26
롱(주식매수):
1 653 (55.08%)
숏(주식차입매도):
1 348 (44.92%)
수익 요인:
1.64
기대수익:
0.25 USD
평균 이익:
0.78 USD
평균 손실:
-2.30 USD
연속 최대 손실:
13 (-38.50 USD)
연속 최대 손실:
-91.81 USD (2)
월별 성장률:
0.08%
연간 예측:
0.99%
Algo 트레이딩:
99%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
0.00 USD
최대한의:
91.81 USD (7.91%)
상대적 삭감:
잔고별:
9.45% (81.53 USD)
자본금별:
87.95% (2 354.45 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|GBPAUD
|293
|AUDNZD
|282
|EURCHF
|260
|GBPUSD
|259
|USDCAD
|257
|USDCHF
|256
|AUDCAD
|255
|GBPJPY
|250
|EURUSD
|247
|AUDUSD
|246
|NZDCAD
|227
|XAGUSD
|169
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|GBPAUD
|64
|AUDNZD
|14
|EURCHF
|42
|GBPUSD
|64
|USDCAD
|44
|USDCHF
|93
|AUDCAD
|34
|GBPJPY
|51
|EURUSD
|53
|AUDUSD
|56
|NZDCAD
|24
|XAGUSD
|219
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|GBPAUD
|12K
|AUDNZD
|16K
|EURCHF
|4.7K
|GBPUSD
|7.8K
|USDCAD
|8.1K
|USDCHF
|4.8K
|AUDCAD
|6.1K
|GBPJPY
|12K
|EURUSD
|8.1K
|AUDUSD
|6.6K
|NZDCAD
|4.7K
|XAGUSD
|4.6K
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +51.71 USD
최악의 거래: -51 USD
연속 최대 이익: 5
연속 최대 손실: 2
연속 최대 이익: +20.87 USD
연속 최대 손실: -38.50 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "RoboForex-ECN-3"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
FBS-Real-7
|0.00 × 2
Exness-Real11
|0.00 × 2
RoboMarkets-ECN
|0.00 × 1
TradeMaxGlobal-Live5
|0.00 × 1
Pepperstone-Edge11
|0.06 × 16
ForexClub-MT4 Market Real 2 Server
|0.21 × 627
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
|0.22 × 1415
VantageInternational-Live 18
|0.25 × 12
ForexTimeFXTM-ECN2
|0.25 × 278
ICMarketsSC-Live11
|0.27 × 171
ThreeTrader-Live
|0.34 × 193
Exness-Real17
|0.35 × 405
RoboForex-ECN
|0.44 × 705
ICMarketsSC-Live07
|0.45 × 60
FusionMarkets-Live
|0.70 × 828
AxioryAsia-06Live
|0.75 × 562
Alpari-Pro.ECN2
|0.77 × 137
DooPrime-Live 2
|0.80 × 10
VantageInternational-Live 14
|0.83 × 12
ICMarketsSC-Live08
|0.85 × 79
ICMarketsSC-Live19
|0.87 × 69
AxioryAsia-02Live
|0.91 × 43
Exness-Real29
|1.00 × 1
Pepperstone-Edge02
|1.00 × 1
Darwinex-Live
|1.20 × 5
Trading of pending orders by support and resistance levels. I don't use dangerous strategies and martingales.
