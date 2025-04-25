시그널섹션
시그널 / MetaTrader 4 / TornadoFX
Andrei Kulakov

TornadoFX

Andrei Kulakov
0 리뷰
안정성
35
0 / 0 USD
다음 이후의 성장 2025 119%
RoboForex-ECN-3
1:500
  • 성장
  • 잔고
  • 자본
  • 축소
트레이드:
3 001
이익 거래:
2 485 (82.80%)
손실 거래:
516 (17.19%)
최고의 거래:
51.71 USD
최악의 거래:
-50.78 USD
총 수익:
1 943.79 USD (171 167 pips)
총 손실:
-1 185.05 USD (78 659 pips)
연속 최대 이익:
34 (20.87 USD)
연속 최대 이익:
100.18 USD (5)
샤프 비율:
0.08
거래 활동:
91.36%
최대 입금량:
52.84%
최근 거래:
2 시간 전
주별 거래 수:
4
평균 유지 시간:
21 시간
회복 요인:
8.26
롱(주식매수):
1 653 (55.08%)
숏(주식차입매도):
1 348 (44.92%)
수익 요인:
1.64
기대수익:
0.25 USD
평균 이익:
0.78 USD
평균 손실:
-2.30 USD
연속 최대 손실:
13 (-38.50 USD)
연속 최대 손실:
-91.81 USD (2)
월별 성장률:
0.08%
연간 예측:
0.99%
Algo 트레이딩:
99%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
0.00 USD
최대한의:
91.81 USD (7.91%)
상대적 삭감:
잔고별:
9.45% (81.53 USD)
자본금별:
87.95% (2 354.45 USD)

배포

심볼 Sell Buy
GBPAUD 293
AUDNZD 282
EURCHF 260
GBPUSD 259
USDCAD 257
USDCHF 256
AUDCAD 255
GBPJPY 250
EURUSD 247
AUDUSD 246
NZDCAD 227
XAGUSD 169
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
심볼 총 수익, USD 손실, USD 수익, USD
GBPAUD 64
AUDNZD 14
EURCHF 42
GBPUSD 64
USDCAD 44
USDCHF 93
AUDCAD 34
GBPJPY 51
EURUSD 53
AUDUSD 56
NZDCAD 24
XAGUSD 219
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
심볼 총 수익, pips 손실, pips 수익, pips
GBPAUD 12K
AUDNZD 16K
EURCHF 4.7K
GBPUSD 7.8K
USDCAD 8.1K
USDCHF 4.8K
AUDCAD 6.1K
GBPJPY 12K
EURUSD 8.1K
AUDUSD 6.6K
NZDCAD 4.7K
XAGUSD 4.6K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
  • 입금량
  • 축소
최고의 거래: +51.71 USD
최악의 거래: -51 USD
연속 최대 이익: 5
연속 최대 손실: 2
연속 최대 이익: +20.87 USD
연속 최대 손실: -38.50 USD

리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "RoboForex-ECN-3"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.

FBS-Real-7
0.00 × 2
Exness-Real11
0.00 × 2
RoboMarkets-ECN
0.00 × 1
TradeMaxGlobal-Live5
0.00 × 1
Pepperstone-Edge11
0.06 × 16
ForexClub-MT4 Market Real 2 Server
0.21 × 627
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
0.22 × 1415
VantageInternational-Live 18
0.25 × 12
ForexTimeFXTM-ECN2
0.25 × 278
ICMarketsSC-Live11
0.27 × 171
ThreeTrader-Live
0.34 × 193
Exness-Real17
0.35 × 405
RoboForex-ECN
0.44 × 705
ICMarketsSC-Live07
0.45 × 60
FusionMarkets-Live
0.70 × 828
AxioryAsia-06Live
0.75 × 562
Alpari-Pro.ECN2
0.77 × 137
DooPrime-Live 2
0.80 × 10
VantageInternational-Live 14
0.83 × 12
ICMarketsSC-Live08
0.85 × 79
ICMarketsSC-Live19
0.87 × 69
AxioryAsia-02Live
0.91 × 43
Exness-Real29
1.00 × 1
Pepperstone-Edge02
1.00 × 1
Darwinex-Live
1.20 × 5
56 더...
Trading of pending orders by support and resistance levels. I don't use dangerous strategies and martingales.
리뷰 없음
2025.12.03 19:11
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.12.03 18:11
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.03 01:49
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.12.03 00:39
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.28 00:34
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.11.27 23:34
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.27 22:34
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.11.27 21:23
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.27 20:23
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.11.27 14:01
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.27 09:50
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.11.27 07:39
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.27 06:39
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.11.27 02:17
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.26 04:01
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.11.26 03:01
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.24 20:48
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.10.21 13:12
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.20 17:44
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.10.20 16:44
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
