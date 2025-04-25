シグナルセクション
シグナル / MetaTrader 4 / TornadoFX
Andrei Kulakov

TornadoFX

Andrei Kulakov
レビュー0件
信頼性
35週間
0 / 0 USD
成長(開始日): 2025 119%
RoboForex-ECN-3
1:500
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
3 001
利益トレード:
2 485 (82.80%)
損失トレード:
516 (17.19%)
ベストトレード:
51.71 USD
最悪のトレード:
-50.78 USD
総利益:
1 943.79 USD (171 167 pips)
総損失:
-1 185.05 USD (78 659 pips)
最大連続の勝ち:
34 (20.87 USD)
最大連続利益:
100.18 USD (5)
シャープレシオ:
0.08
取引アクティビティ:
91.36%
最大入金額:
52.84%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
12
平均保有時間:
21 時間
リカバリーファクター:
8.26
長いトレード:
1 653 (55.08%)
短いトレード:
1 348 (44.92%)
プロフィットファクター:
1.64
期待されたペイオフ:
0.25 USD
平均利益:
0.78 USD
平均損失:
-2.30 USD
最大連続の負け:
13 (-38.50 USD)
最大連続損失:
-91.81 USD (2)
月間成長:
2.22%
年間予想:
26.97%
アルゴリズム取引:
99%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.00 USD
最大の:
91.81 USD (7.91%)
比較ドローダウン:
残高による:
9.45% (81.53 USD)
エクイティによる:
68.98% (1 308.89 USD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
GBPAUD 293
AUDNZD 282
EURCHF 260
GBPUSD 259
USDCAD 257
USDCHF 256
AUDCAD 255
GBPJPY 250
EURUSD 247
AUDUSD 246
NZDCAD 227
XAGUSD 169
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
GBPAUD 64
AUDNZD 14
EURCHF 42
GBPUSD 64
USDCAD 44
USDCHF 93
AUDCAD 34
GBPJPY 51
EURUSD 53
AUDUSD 56
NZDCAD 24
XAGUSD 219
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
GBPAUD 12K
AUDNZD 16K
EURCHF 4.7K
GBPUSD 7.8K
USDCAD 8.1K
USDCHF 4.8K
AUDCAD 6.1K
GBPJPY 12K
EURUSD 8.1K
AUDUSD 6.6K
NZDCAD 4.7K
XAGUSD 4.6K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +51.71 USD
最悪のトレード: -51 USD
最大連続の勝ち: 5
最大連続の負け: 2
最大連続利益: +20.87 USD
最大連続損失: -38.50 USD

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"RoboForex-ECN-3"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

FBS-Real-7
0.00 × 2
Exness-Real11
0.00 × 2
RoboMarkets-ECN
0.00 × 1
TradeMaxGlobal-Live5
0.00 × 1
Pepperstone-Edge11
0.06 × 16
ForexClub-MT4 Market Real 2 Server
0.21 × 627
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
0.22 × 1415
VantageInternational-Live 18
0.25 × 12
ForexTimeFXTM-ECN2
0.25 × 278
ICMarketsSC-Live11
0.27 × 171
ThreeTrader-Live
0.34 × 193
Exness-Real17
0.35 × 405
RoboForex-ECN
0.44 × 705
ICMarketsSC-Live07
0.45 × 60
FusionMarkets-Live
0.70 × 828
AxioryAsia-06Live
0.75 × 562
Alpari-Pro.ECN2
0.77 × 137
DooPrime-Live 2
0.80 × 10
VantageInternational-Live 14
0.83 × 12
ICMarketsSC-Live08
0.85 × 79
ICMarketsSC-Live19
0.87 × 69
AxioryAsia-02Live
0.91 × 43
Exness-Real29
1.00 × 1
Pepperstone-Edge02
1.00 × 1
Darwinex-Live
1.20 × 5
56 より多く...
Trading of pending orders by support and resistance levels. I don't use dangerous strategies and martingales.
