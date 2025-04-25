SinaisSeções
Sinais / MetaTrader 4 / TornadoFX
Andrei Kulakov

TornadoFX

Andrei Kulakov
0 comentários
Confiabilidade
35 semanas
0 / 0 USD
crescimento desde 2025 119%
RoboForex-ECN-3
1:500
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
3 001
Negociações com lucro:
2 485 (82.80%)
Negociações com perda:
516 (17.19%)
Melhor negociação:
51.71 USD
Pior negociação:
-50.78 USD
Lucro bruto:
1 943.79 USD (171 167 pips)
Perda bruta:
-1 185.05 USD (78 659 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
34 (20.87 USD)
Máximo lucro consecutivo:
100.18 USD (5)
Índice de Sharpe:
0.08
Atividade de negociação:
91.36%
Depósito máximo carregado:
52.84%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
12
Tempo médio de espera:
21 horas
Fator de recuperação:
8.26
Negociações longas:
1 653 (55.08%)
Negociações curtas:
1 348 (44.92%)
Fator de lucro:
1.64
Valor esperado:
0.25 USD
Lucro médio:
0.78 USD
Perda média:
-2.30 USD
Máximo de perdas consecutivas:
13 (-38.50 USD)
Máxima perda consecutiva:
-91.81 USD (2)
Crescimento mensal:
2.22%
Previsão anual:
26.97%
Algotrading:
99%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.00 USD
Máximo:
91.81 USD (7.91%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
9.45% (81.53 USD)
Pelo Capital Líquido:
68.98% (1 308.89 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
GBPAUD 293
AUDNZD 282
EURCHF 260
GBPUSD 259
USDCAD 257
USDCHF 256
AUDCAD 255
GBPJPY 250
EURUSD 247
AUDUSD 246
NZDCAD 227
XAGUSD 169
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
GBPAUD 64
AUDNZD 14
EURCHF 42
GBPUSD 64
USDCAD 44
USDCHF 93
AUDCAD 34
GBPJPY 51
EURUSD 53
AUDUSD 56
NZDCAD 24
XAGUSD 219
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
GBPAUD 12K
AUDNZD 16K
EURCHF 4.7K
GBPUSD 7.8K
USDCAD 8.1K
USDCHF 4.8K
AUDCAD 6.1K
GBPJPY 12K
EURUSD 8.1K
AUDUSD 6.6K
NZDCAD 4.7K
XAGUSD 4.6K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +51.71 USD
Pior negociação: -51 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 5
Máximo de perdas consecutivas: 2
Máximo lucro consecutivo: +20.87 USD
Máxima perda consecutiva: -38.50 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "RoboForex-ECN-3" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

FBS-Real-7
0.00 × 2
Exness-Real11
0.00 × 2
RoboMarkets-ECN
0.00 × 1
TradeMaxGlobal-Live5
0.00 × 1
Pepperstone-Edge11
0.06 × 16
ForexClub-MT4 Market Real 2 Server
0.21 × 627
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
0.22 × 1415
VantageInternational-Live 18
0.25 × 12
ForexTimeFXTM-ECN2
0.25 × 278
ICMarketsSC-Live11
0.27 × 171
ThreeTrader-Live
0.34 × 193
Exness-Real17
0.35 × 405
RoboForex-ECN
0.44 × 705
ICMarketsSC-Live07
0.45 × 60
FusionMarkets-Live
0.70 × 828
AxioryAsia-06Live
0.75 × 562
Alpari-Pro.ECN2
0.77 × 137
DooPrime-Live 2
0.80 × 10
VantageInternational-Live 14
0.83 × 12
ICMarketsSC-Live08
0.85 × 79
ICMarketsSC-Live19
0.87 × 69
AxioryAsia-02Live
0.91 × 43
Exness-Real29
1.00 × 1
Pepperstone-Edge02
1.00 × 1
Darwinex-Live
1.20 × 5
Trading of pending orders by support and resistance levels. I don't use dangerous strategies and martingales.
Sem comentários
