- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
3 001
Negociações com lucro:
2 485 (82.80%)
Negociações com perda:
516 (17.19%)
Melhor negociação:
51.71 USD
Pior negociação:
-50.78 USD
Lucro bruto:
1 943.79 USD (171 167 pips)
Perda bruta:
-1 185.05 USD (78 659 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
34 (20.87 USD)
Máximo lucro consecutivo:
100.18 USD (5)
Índice de Sharpe:
0.08
Atividade de negociação:
91.36%
Depósito máximo carregado:
52.84%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
12
Tempo médio de espera:
21 horas
Fator de recuperação:
8.26
Negociações longas:
1 653 (55.08%)
Negociações curtas:
1 348 (44.92%)
Fator de lucro:
1.64
Valor esperado:
0.25 USD
Lucro médio:
0.78 USD
Perda média:
-2.30 USD
Máximo de perdas consecutivas:
13 (-38.50 USD)
Máxima perda consecutiva:
-91.81 USD (2)
Crescimento mensal:
2.22%
Previsão anual:
26.97%
Algotrading:
99%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.00 USD
Máximo:
91.81 USD (7.91%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
9.45% (81.53 USD)
Pelo Capital Líquido:
68.98% (1 308.89 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|GBPAUD
|293
|AUDNZD
|282
|EURCHF
|260
|GBPUSD
|259
|USDCAD
|257
|USDCHF
|256
|AUDCAD
|255
|GBPJPY
|250
|EURUSD
|247
|AUDUSD
|246
|NZDCAD
|227
|XAGUSD
|169
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|GBPAUD
|64
|AUDNZD
|14
|EURCHF
|42
|GBPUSD
|64
|USDCAD
|44
|USDCHF
|93
|AUDCAD
|34
|GBPJPY
|51
|EURUSD
|53
|AUDUSD
|56
|NZDCAD
|24
|XAGUSD
|219
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|GBPAUD
|12K
|AUDNZD
|16K
|EURCHF
|4.7K
|GBPUSD
|7.8K
|USDCAD
|8.1K
|USDCHF
|4.8K
|AUDCAD
|6.1K
|GBPJPY
|12K
|EURUSD
|8.1K
|AUDUSD
|6.6K
|NZDCAD
|4.7K
|XAGUSD
|4.6K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +51.71 USD
Pior negociação: -51 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 5
Máximo de perdas consecutivas: 2
Máximo lucro consecutivo: +20.87 USD
Máxima perda consecutiva: -38.50 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "RoboForex-ECN-3" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
FBS-Real-7
|0.00 × 2
|
Exness-Real11
|0.00 × 2
|
RoboMarkets-ECN
|0.00 × 1
|
TradeMaxGlobal-Live5
|0.00 × 1
|
Pepperstone-Edge11
|0.06 × 16
|
ForexClub-MT4 Market Real 2 Server
|0.21 × 627
|
ForexClub-MT4 Market Real 4 Server
|0.22 × 1415
|
VantageInternational-Live 18
|0.25 × 12
|
ForexTimeFXTM-ECN2
|0.25 × 278
|
ICMarketsSC-Live11
|0.27 × 171
|
ThreeTrader-Live
|0.34 × 193
|
Exness-Real17
|0.35 × 405
|
RoboForex-ECN
|0.44 × 705
|
ICMarketsSC-Live07
|0.45 × 60
|
FusionMarkets-Live
|0.70 × 828
|
AxioryAsia-06Live
|0.75 × 562
|
Alpari-Pro.ECN2
|0.77 × 137
|
DooPrime-Live 2
|0.80 × 10
|
VantageInternational-Live 14
|0.83 × 12
|
ICMarketsSC-Live08
|0.85 × 79
|
ICMarketsSC-Live19
|0.87 × 69
|
AxioryAsia-02Live
|0.91 × 43
|
Exness-Real29
|1.00 × 1
|
Pepperstone-Edge02
|1.00 × 1
|
Darwinex-Live
|1.20 × 5
56 mais ...
Trading of pending orders by support and resistance levels. I don't use dangerous strategies and martingales.
