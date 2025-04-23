SinyallerBölümler
Nils R M Peleman

Unity Signal

Nils R M Peleman
0 inceleme
Güvenilirlik
39 hafta
0 / 0 USD
Ayda 100 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2024 83%
STARTRADERFinancial-Live4
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
851
Kârla kapanan işlemler:
630 (74.03%)
Zararla kapanan işlemler:
221 (25.97%)
En iyi işlem:
28 878.39 EUR
En kötü işlem:
-12 714.92 EUR
Brüt kâr:
592 005.33 EUR (86 565 pips)
Brüt zarar:
-302 114.58 EUR (75 423 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
27 (16 734.43 EUR)
Maksimum ardışık kâr:
83 159.78 EUR (15)
Sharpe oranı:
0.13
Alım-satım etkinliği:
96.47%
Maks. mevduat yükü:
13.78%
En son işlem:
3 gün önce
Hafta başına işlemler:
13
Ort. tutma süresi:
1 gün
Düzelme faktörü:
8.10
Alış işlemleri:
399 (46.89%)
Satış işlemleri:
452 (53.11%)
Kâr faktörü:
1.96
Beklenen getiri:
340.65 EUR
Ortalama kâr:
939.69 EUR
Ortalama zarar:
-1 367.03 EUR
Maksimum ardışık kayıp:
10 (-20 386.15 EUR)
Maksimum ardışık zarar:
-35 780.68 EUR (6)
Aylık büyüme:
2.70%
Yıllık tahmin:
33.18%
Algo alım-satım:
99%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
545.10 EUR
Maksimum:
35 780.68 EUR (5.69%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
8.14% (34 565.47 EUR)
Varlığa göre:
13.35% (83 907.77 EUR)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
AUDCAD 444
NZDCAD 365
AUDNZD 42
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
AUDCAD 207K
NZDCAD 111K
AUDNZD 13K
200K 400K 600K
200K 400K 600K
200K 400K 600K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
AUDCAD 4.9K
NZDCAD 6.3K
AUDNZD -36
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +28 878.39 EUR
En kötü işlem: -12 715 EUR
Maksimum ardışık kazanç: 15
Maksimum ardışık kayıp: 6
Maksimum ardışık kâr: +16 734.43 EUR
Maksimum ardışık zarar: -20 386.15 EUR

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "STARTRADERFinancial-Live4" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

Unity Signal – One Strategy. One Direction. One Result.


Unity Signal delivers reliable trading signals focused on consistent profitability and effective risk management. Built on a solid strategy, this signal is ideal for traders who value simplicity, strength and discipline.

Symbols traded on this account:

• AUDCAD
• NZDCAD


İnceleme yok
2025.09.17 23:26
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.15 17:09
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Unity Signal
Ayda 100 USD
83%
0
0
USD
640K
EUR
39
99%
851
74%
96%
1.95
340.65
EUR
13%
1:500
