İşlemler:
851
Kârla kapanan işlemler:
630 (74.03%)
Zararla kapanan işlemler:
221 (25.97%)
En iyi işlem:
28 878.39 EUR
En kötü işlem:
-12 714.92 EUR
Brüt kâr:
592 005.33 EUR (86 565 pips)
Brüt zarar:
-302 114.58 EUR (75 423 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
27 (16 734.43 EUR)
Maksimum ardışık kâr:
83 159.78 EUR (15)
Sharpe oranı:
0.13
Alım-satım etkinliği:
96.47%
Maks. mevduat yükü:
13.78%
En son işlem:
3 gün önce
Hafta başına işlemler:
13
Ort. tutma süresi:
1 gün
Düzelme faktörü:
8.10
Alış işlemleri:
399 (46.89%)
Satış işlemleri:
452 (53.11%)
Kâr faktörü:
1.96
Beklenen getiri:
340.65 EUR
Ortalama kâr:
939.69 EUR
Ortalama zarar:
-1 367.03 EUR
Maksimum ardışık kayıp:
10 (-20 386.15 EUR)
Maksimum ardışık zarar:
-35 780.68 EUR (6)
Aylık büyüme:
2.70%
Yıllık tahmin:
33.18%
Algo alım-satım:
99%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
545.10 EUR
Maksimum:
35 780.68 EUR (5.69%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
8.14% (34 565.47 EUR)
Varlığa göre:
13.35% (83 907.77 EUR)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|AUDCAD
|444
|NZDCAD
|365
|AUDNZD
|42
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|AUDCAD
|207K
|NZDCAD
|111K
|AUDNZD
|13K
|
200K 400K 600K
|
200K 400K 600K
|
200K 400K 600K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|AUDCAD
|4.9K
|NZDCAD
|6.3K
|AUDNZD
|-36
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +28 878.39 EUR
En kötü işlem: -12 715 EUR
Maksimum ardışık kazanç: 15
Maksimum ardışık kayıp: 6
Maksimum ardışık kâr: +16 734.43 EUR
Maksimum ardışık zarar: -20 386.15 EUR
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "STARTRADERFinancial-Live4" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
Unity Signal – One Strategy. One Direction. One Result.
• AUDCAD
Unity Signal delivers reliable trading signals focused on consistent profitability and effective risk management. Built on a solid strategy, this signal is ideal for traders who value simplicity, strength and discipline.
Symbols traded on this account:
• AUDCAD
• NZDCAD
