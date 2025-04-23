- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
1 011
Negociações com lucro:
762 (75.37%)
Negociações com perda:
249 (24.63%)
Melhor negociação:
28 878.39 EUR
Pior negociação:
-12 714.92 EUR
Lucro bruto:
695 235.80 EUR (102 028 pips)
Perda bruta:
-342 875.30 EUR (84 700 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
27 (16 734.43 EUR)
Máximo lucro consecutivo:
83 159.78 EUR (15)
Índice de Sharpe:
0.14
Atividade de negociação:
96.28%
Depósito máximo carregado:
13.78%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
22
Tempo médio de espera:
2 dias
Fator de recuperação:
9.85
Negociações longas:
468 (46.29%)
Negociações curtas:
543 (53.71%)
Fator de lucro:
2.03
Valor esperado:
348.53 EUR
Lucro médio:
912.38 EUR
Perda média:
-1 377.01 EUR
Máximo de perdas consecutivas:
10 (-20 386.15 EUR)
Máxima perda consecutiva:
-35 780.68 EUR (6)
Crescimento mensal:
3.35%
Previsão anual:
40.71%
Algotrading:
99%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
545.10 EUR
Máximo:
35 780.68 EUR (5.69%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
8.14% (34 565.47 EUR)
Pelo Capital Líquido:
13.35% (83 907.77 EUR)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|AUDCAD
|552
|NZDCAD
|417
|AUDNZD
|42
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|AUDCAD
|250K
|NZDCAD
|139K
|AUDNZD
|13K
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|AUDCAD
|7.5K
|NZDCAD
|9.9K
|AUDNZD
|-36
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +28 878.39 EUR
Pior negociação: -12 715 EUR
Máximo de vitórias consecutivas: 15
Máximo de perdas consecutivas: 6
Máximo lucro consecutivo: +16 734.43 EUR
Máxima perda consecutiva: -20 386.15 EUR
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "STARTRADERFinancial-Live4" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
Unity Signal – One Strategy. One Direction. One Result.
• AUDCAD
Unity Signal delivers reliable trading signals focused on consistent profitability and effective risk management. Built on a solid strategy, this signal is ideal for traders who value simplicity, strength and discipline.
Symbols traded on this account:
• AUDCAD
• NZDCAD
