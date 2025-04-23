SinaisSeções
Nils R M Peleman

Unity Signal

Nils R M Peleman
0 comentários
Confiabilidade
52 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 100 USD por mês
crescimento desde 2024 101%
STARTRADERFinancial-Live4
1:500
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
1 011
Negociações com lucro:
762 (75.37%)
Negociações com perda:
249 (24.63%)
Melhor negociação:
28 878.39 EUR
Pior negociação:
-12 714.92 EUR
Lucro bruto:
695 235.80 EUR (102 028 pips)
Perda bruta:
-342 875.30 EUR (84 700 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
27 (16 734.43 EUR)
Máximo lucro consecutivo:
83 159.78 EUR (15)
Índice de Sharpe:
0.14
Atividade de negociação:
96.28%
Depósito máximo carregado:
13.78%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
22
Tempo médio de espera:
2 dias
Fator de recuperação:
9.85
Negociações longas:
468 (46.29%)
Negociações curtas:
543 (53.71%)
Fator de lucro:
2.03
Valor esperado:
348.53 EUR
Lucro médio:
912.38 EUR
Perda média:
-1 377.01 EUR
Máximo de perdas consecutivas:
10 (-20 386.15 EUR)
Máxima perda consecutiva:
-35 780.68 EUR (6)
Crescimento mensal:
3.35%
Previsão anual:
40.71%
Algotrading:
99%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
545.10 EUR
Máximo:
35 780.68 EUR (5.69%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
8.14% (34 565.47 EUR)
Pelo Capital Líquido:
13.35% (83 907.77 EUR)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
AUDCAD 552
NZDCAD 417
AUDNZD 42
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
AUDCAD 250K
NZDCAD 139K
AUDNZD 13K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
AUDCAD 7.5K
NZDCAD 9.9K
AUDNZD -36
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +28 878.39 EUR
Pior negociação: -12 715 EUR
Máximo de vitórias consecutivas: 15
Máximo de perdas consecutivas: 6
Máximo lucro consecutivo: +16 734.43 EUR
Máxima perda consecutiva: -20 386.15 EUR

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "STARTRADERFinancial-Live4" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

Sem dados

Unity Signal – One Strategy. One Direction. One Result.


Unity Signal delivers reliable trading signals focused on consistent profitability and effective risk management. Built on a solid strategy, this signal is ideal for traders who value simplicity, strength and discipline.

Symbols traded on this account:

• AUDCAD
• NZDCAD


Sem comentários
2025.11.26 00:51
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.24 23:31
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.17 23:26
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.15 17:09
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
