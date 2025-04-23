- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
1 011
利益トレード:
762 (75.37%)
損失トレード:
249 (24.63%)
ベストトレード:
28 878.39 EUR
最悪のトレード:
-12 714.92 EUR
総利益:
695 235.80 EUR (102 028 pips)
総損失:
-342 875.30 EUR (84 700 pips)
最大連続の勝ち:
27 (16 734.43 EUR)
最大連続利益:
83 159.78 EUR (15)
シャープレシオ:
0.14
取引アクティビティ:
96.28%
最大入金額:
13.78%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
22
平均保有時間:
2 日
リカバリーファクター:
9.85
長いトレード:
468 (46.29%)
短いトレード:
543 (53.71%)
プロフィットファクター:
2.03
期待されたペイオフ:
348.53 EUR
平均利益:
912.38 EUR
平均損失:
-1 377.01 EUR
最大連続の負け:
10 (-20 386.15 EUR)
最大連続損失:
-35 780.68 EUR (6)
月間成長:
3.02%
年間予想:
36.65%
アルゴリズム取引:
99%
残高によるドローダウン:
絶対:
545.10 EUR
最大の:
35 780.68 EUR (5.69%)
比較ドローダウン:
残高による:
8.14% (34 565.47 EUR)
エクイティによる:
13.35% (83 907.77 EUR)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|AUDCAD
|552
|NZDCAD
|417
|AUDNZD
|42
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|AUDCAD
|250K
|NZDCAD
|139K
|AUDNZD
|13K
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|AUDCAD
|7.5K
|NZDCAD
|9.9K
|AUDNZD
|-36
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"STARTRADERFinancial-Live4"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
データがありません
Unity Signal – One Strategy. One Direction. One Result.
• AUDCAD
Unity Signal delivers reliable trading signals focused on consistent profitability and effective risk management. Built on a solid strategy, this signal is ideal for traders who value simplicity, strength and discipline.
Symbols traded on this account:
• AUDCAD
• NZDCAD
レビューなし
