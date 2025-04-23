シグナルセクション
シグナル / MetaTrader 4 / Unity Signal
Nils R M Peleman

Unity Signal

Nils R M Peleman
レビュー0件
信頼性
52週間
0 / 0 USD
月額  100  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2024 101%
STARTRADERFinancial-Live4
1:500
リアルタイムでトレードを見るためには ログインしてください または 登録
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
1 011
利益トレード:
762 (75.37%)
損失トレード:
249 (24.63%)
ベストトレード:
28 878.39 EUR
最悪のトレード:
-12 714.92 EUR
総利益:
695 235.80 EUR (102 028 pips)
総損失:
-342 875.30 EUR (84 700 pips)
最大連続の勝ち:
27 (16 734.43 EUR)
最大連続利益:
83 159.78 EUR (15)
シャープレシオ:
0.14
取引アクティビティ:
96.28%
最大入金額:
13.78%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
22
平均保有時間:
2 日
リカバリーファクター:
9.85
長いトレード:
468 (46.29%)
短いトレード:
543 (53.71%)
プロフィットファクター:
2.03
期待されたペイオフ:
348.53 EUR
平均利益:
912.38 EUR
平均損失:
-1 377.01 EUR
最大連続の負け:
10 (-20 386.15 EUR)
最大連続損失:
-35 780.68 EUR (6)
月間成長:
3.02%
年間予想:
36.65%
アルゴリズム取引:
99%
残高によるドローダウン:
絶対:
545.10 EUR
最大の:
35 780.68 EUR (5.69%)
比較ドローダウン:
残高による:
8.14% (34 565.47 EUR)
エクイティによる:
13.35% (83 907.77 EUR)

配布

シンボル ディール Sell Buy
AUDCAD 552
NZDCAD 417
AUDNZD 42
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
AUDCAD 250K
NZDCAD 139K
AUDNZD 13K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
AUDCAD 7.5K
NZDCAD 9.9K
AUDNZD -36
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +28 878.39 EUR
最悪のトレード: -12 715 EUR
最大連続の勝ち: 15
最大連続の負け: 6
最大連続利益: +16 734.43 EUR
最大連続損失: -20 386.15 EUR

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"STARTRADERFinancial-Live4"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

データがありません

Unity Signal – One Strategy. One Direction. One Result.


Unity Signal delivers reliable trading signals focused on consistent profitability and effective risk management. Built on a solid strategy, this signal is ideal for traders who value simplicity, strength and discipline.

Symbols traded on this account:

• AUDCAD
• NZDCAD


レビューなし
2025.11.26 00:51
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.24 23:31
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.17 23:26
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.15 17:09
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
リアルタイムでトレードを見るためには ログインしてください または 登録
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
Unity Signal
100 USD/月
101%
0
0
USD
702K
EUR
52
99%
1 011
75%
96%
2.02
348.53
EUR
13%
1:500
コピー

MetaTraderの中でｄじょのように取引コピーがおこなわれるのでしょうか？チュートリアルビデオをご覧ください

シグナルを購読すれば、あなたは1ヶ月間プロバイダーの取引をコピーすることができます。購読するためには、あなたはMetaTrader 4トレーディングターミナルが必要です。

プラットフォームをまだインストールしていない場合は、ここでダウンロードしてください