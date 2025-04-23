- 자본
- 축소
트레이드:
1 038
이익 거래:
781 (75.24%)
손실 거래:
257 (24.76%)
최고의 거래:
28 878.39 EUR
최악의 거래:
-13 078.65 EUR
총 수익:
758 158.49 EUR (104 379 pips)
총 손실:
-387 037.75 EUR (89 304 pips)
연속 최대 이익:
27 (16 734.43 EUR)
연속 최대 이익:
83 159.78 EUR (15)
샤프 비율:
0.14
거래 활동:
96.28%
최대 입금량:
13.78%
최근 거래:
5 시간 전
주별 거래 수:
22
평균 유지 시간:
2 일
회복 요인:
9.20
롱(주식매수):
477 (45.95%)
숏(주식차입매도):
561 (54.05%)
수익 요인:
1.96
기대수익:
357.53 EUR
평균 이익:
970.75 EUR
평균 손실:
-1 505.98 EUR
연속 최대 손실:
10 (-20 386.15 EUR)
연속 최대 손실:
-40 344.07 EUR (6)
월별 성장률:
4.52%
연간 예측:
54.87%
Algo 트레이딩:
99%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
545.10 EUR
최대한의:
40 344.07 EUR (5.70%)
상대적 삭감:
잔고별:
8.14% (34 565.47 EUR)
자본금별:
14.16% (100 154.92 EUR)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|AUDCAD
|572
|NZDCAD
|424
|AUDNZD
|42
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|AUDCAD
|268K
|NZDCAD
|143K
|AUDNZD
|13K
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|AUDCAD
|5.1K
|NZDCAD
|10K
|AUDNZD
|-36
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +28 878.39 EUR
최악의 거래: -13 079 EUR
연속 최대 이익: 15
연속 최대 손실: 6
연속 최대 이익: +16 734.43 EUR
연속 최대 손실: -20 386.15 EUR
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "STARTRADERFinancial-Live4"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
데이터 없음
Unity Signal – One Strategy. One Direction. One Result.
• AUDCAD
Unity Signal delivers reliable trading signals focused on consistent profitability and effective risk management. Built on a solid strategy, this signal is ideal for traders who value simplicity, strength and discipline.
Symbols traded on this account:
• AUDCAD
• NZDCAD
리뷰 없음
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
주
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
월별 100 USD
106%
0
0
USD
USD
721K
EUR
EUR
54
99%
1 038
75%
96%
1.95
357.53
EUR
EUR
14%
1:500