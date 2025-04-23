시그널섹션
시그널 / MetaTrader 4 / Unity Signal
Nils R M Peleman

Unity Signal

Nils R M Peleman
0 리뷰
안정성
54
0 / 0 USD
월별 100 USD  복사
다음 이후의 성장 2024 106%
STARTRADERFinancial-Live4
1:500
실시간으로 거래를 보시려면 로그인 또는 등록으로 하십시오
  • 성장
  • 잔고
  • 자본
  • 축소
트레이드:
1 038
이익 거래:
781 (75.24%)
손실 거래:
257 (24.76%)
최고의 거래:
28 878.39 EUR
최악의 거래:
-13 078.65 EUR
총 수익:
758 158.49 EUR (104 379 pips)
총 손실:
-387 037.75 EUR (89 304 pips)
연속 최대 이익:
27 (16 734.43 EUR)
연속 최대 이익:
83 159.78 EUR (15)
샤프 비율:
0.14
거래 활동:
96.28%
최대 입금량:
13.78%
최근 거래:
5 시간 전
주별 거래 수:
22
평균 유지 시간:
2 일
회복 요인:
9.20
롱(주식매수):
477 (45.95%)
숏(주식차입매도):
561 (54.05%)
수익 요인:
1.96
기대수익:
357.53 EUR
평균 이익:
970.75 EUR
평균 손실:
-1 505.98 EUR
연속 최대 손실:
10 (-20 386.15 EUR)
연속 최대 손실:
-40 344.07 EUR (6)
월별 성장률:
4.52%
연간 예측:
54.87%
Algo 트레이딩:
99%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
545.10 EUR
최대한의:
40 344.07 EUR (5.70%)
상대적 삭감:
잔고별:
8.14% (34 565.47 EUR)
자본금별:
14.16% (100 154.92 EUR)

배포

심볼 Sell Buy
AUDCAD 572
NZDCAD 424
AUDNZD 42
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
심볼 총 수익, USD 손실, USD 수익, USD
AUDCAD 268K
NZDCAD 143K
AUDNZD 13K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
심볼 총 수익, pips 손실, pips 수익, pips
AUDCAD 5.1K
NZDCAD 10K
AUDNZD -36
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
  • 입금량
  • 축소
최고의 거래: +28 878.39 EUR
최악의 거래: -13 079 EUR
연속 최대 이익: 15
연속 최대 손실: 6
연속 최대 이익: +16 734.43 EUR
연속 최대 손실: -20 386.15 EUR

리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "STARTRADERFinancial-Live4"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.

데이터 없음

Unity Signal – One Strategy. One Direction. One Result.


Unity Signal delivers reliable trading signals focused on consistent profitability and effective risk management. Built on a solid strategy, this signal is ideal for traders who value simplicity, strength and discipline.

Symbols traded on this account:

• AUDCAD
• NZDCAD


리뷰 없음
2025.11.26 00:51
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.24 23:31
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.17 23:26
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.15 17:09
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
실시간으로 거래를 보시려면 로그인 또는 등록으로 하십시오
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
Unity Signal
월별 100 USD
106%
0
0
USD
721K
EUR
54
99%
1 038
75%
96%
1.95
357.53
EUR
14%
1:500
복제

MetaTrader에서 거래 복제는 어떻게 수행됩니까? 튜토리얼 영상 시청

시그널에 구독하면 공급업자의 1개월 이내 거래를 복제할 수 있습니다. 구독이 작동하려면 MetaTrader 4 트레이딩 터미널을 사용해야 합니다.

플랫폼을 아직 설치하지 않은 경우, 여기에서 다운로드하실 수 있습니다.