Всего трейдов:
1 007
Прибыльных трейдов:
758 (75.27%)
Убыточных трейдов:
249 (24.73%)
Лучший трейд:
28 878.39 EUR
Худший трейд:
-12 714.92 EUR
Общая прибыль:
694 775.39 EUR (101 906 pips)
Общий убыток:
-342 875.30 EUR (84 700 pips)
Макс. серия выигрышей:
27 (16 734.43 EUR)
Макс. прибыль в серии:
83 159.78 EUR (15)
Коэффициент Шарпа:
0.14
Торговая активность:
96.28%
Макс. загрузка депозита:
13.78%
Последний трейд:
13 часов
Трейдов в неделю:
18
Ср. время удержания:
2 дня
Фактор восстановления:
9.83
Длинных трейдов:
468 (46.47%)
Коротких трейдов:
539 (53.53%)
Профит фактор:
2.03
Мат. ожидание:
349.45 EUR
Средняя прибыль:
916.59 EUR
Средний убыток:
-1 377.01 EUR
Макс. серия проигрышей:
10 (-20 386.15 EUR)
Макс. убыток в серии:
-35 780.68 EUR (6)
Прирост в месяц:
3.44%
Годовой прогноз:
41.72%
Алготрейдинг:
99%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
545.10 EUR
Максимальная:
35 780.68 EUR (5.69%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
8.14% (34 565.47 EUR)
По эквити:
13.35% (83 907.77 EUR)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|AUDCAD
|548
|NZDCAD
|417
|AUDNZD
|42
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|AUDCAD
|249K
|NZDCAD
|139K
|AUDNZD
|13K
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|AUDCAD
|7.4K
|NZDCAD
|9.9K
|AUDNZD
|-36
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
Лучший трейд: +28 878.39 EUR
Худший трейд: -12 715 EUR
Макс. серия выигрышей: 15
Макс. серия проигрышей: 6
Макс. прибыль в серии: +16 734.43 EUR
Макс. убыток в серии: -20 386.15 EUR
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "STARTRADERFinancial-Live4" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
Unity Signal – One Strategy. One Direction. One Result.
• AUDCAD
Unity Signal delivers reliable trading signals focused on consistent profitability and effective risk management. Built on a solid strategy, this signal is ideal for traders who value simplicity, strength and discipline.
Symbols traded on this account:
• AUDCAD
• NZDCAD
