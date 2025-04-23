СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 4 / Unity Signal
Nils R M Peleman

Unity Signal

Nils R M Peleman
0 отзывов
Надежность
52 недели
0 / 0 USD
Копировать за 100 USD в месяц
прирост с 2024 101%
STARTRADERFinancial-Live4
1:500
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
1 007
Прибыльных трейдов:
758 (75.27%)
Убыточных трейдов:
249 (24.73%)
Лучший трейд:
28 878.39 EUR
Худший трейд:
-12 714.92 EUR
Общая прибыль:
694 775.39 EUR (101 906 pips)
Общий убыток:
-342 875.30 EUR (84 700 pips)
Макс. серия выигрышей:
27 (16 734.43 EUR)
Макс. прибыль в серии:
83 159.78 EUR (15)
Коэффициент Шарпа:
0.14
Торговая активность:
96.28%
Макс. загрузка депозита:
13.78%
Последний трейд:
13 часов
Трейдов в неделю:
18
Ср. время удержания:
2 дня
Фактор восстановления:
9.83
Длинных трейдов:
468 (46.47%)
Коротких трейдов:
539 (53.53%)
Профит фактор:
2.03
Мат. ожидание:
349.45 EUR
Средняя прибыль:
916.59 EUR
Средний убыток:
-1 377.01 EUR
Макс. серия проигрышей:
10 (-20 386.15 EUR)
Макс. убыток в серии:
-35 780.68 EUR (6)
Прирост в месяц:
3.44%
Годовой прогноз:
41.72%
Алготрейдинг:
99%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
545.10 EUR
Максимальная:
35 780.68 EUR (5.69%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
8.14% (34 565.47 EUR)
По эквити:
13.35% (83 907.77 EUR)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
AUDCAD 548
NZDCAD 417
AUDNZD 42
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
AUDCAD 249K
NZDCAD 139K
AUDNZD 13K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
AUDCAD 7.4K
NZDCAD 9.9K
AUDNZD -36
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +28 878.39 EUR
Худший трейд: -12 715 EUR
Макс. серия выигрышей: 15
Макс. серия проигрышей: 6
Макс. прибыль в серии: +16 734.43 EUR
Макс. убыток в серии: -20 386.15 EUR

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "STARTRADERFinancial-Live4" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Нет данных

Unity Signal – One Strategy. One Direction. One Result.


Unity Signal delivers reliable trading signals focused on consistent profitability and effective risk management. Built on a solid strategy, this signal is ideal for traders who value simplicity, strength and discipline.

Symbols traded on this account:

• AUDCAD
• NZDCAD


Нет отзывов
2025.11.26 00:51
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.24 23:31
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.17 23:26
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.15 17:09
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
