Nils R M Peleman

Unity Signal

Nils R M Peleman
可靠性
52
0 / 0 USD
每月复制 100 USD per 
增长自 2024 101%
STARTRADERFinancial-Live4
1:500
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
1 008
盈利交易:
759 (75.29%)
亏损交易:
249 (24.70%)
最好交易:
28 878.39 EUR
最差交易:
-12 714.92 EUR
毛利:
694 789.77 EUR (101 932 pips)
毛利亏损:
-342 875.30 EUR (84 700 pips)
最大连续赢利:
27 (16 734.43 EUR)
最大连续盈利:
83 159.78 EUR (15)
夏普比率:
0.14
交易活动:
96.28%
最大入金加载:
13.78%
最近交易:
6 几小时前
每周交易:
19
平均持有时间:
2 天
采收率:
9.84
长期交易:
468 (46.43%)
短期交易:
540 (53.57%)
利润因子:
2.03
预期回报:
349.12 EUR
平均利润:
915.40 EUR
平均损失:
-1 377.01 EUR
最大连续失误:
10 (-20 386.15 EUR)
最大连续亏损:
-35 780.68 EUR (6)
每月增长:
3.29%
年度预测:
41.74%
算法交易:
99%
结余跌幅:
绝对:
545.10 EUR
最大值:
35 780.68 EUR (5.69%)
相对跌幅:
结余:
8.14% (34 565.47 EUR)
净值:
13.35% (83 907.77 EUR)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
AUDCAD 549
NZDCAD 417
AUDNZD 42
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
100 200 300 400 500 600
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
AUDCAD 249K
NZDCAD 139K
AUDNZD 13K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
200K 400K 600K 800K
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
AUDCAD 7.4K
NZDCAD 9.9K
AUDNZD -36
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +28 878.39 EUR
最差交易: -12 715 EUR
最大连续赢利: 15
最大连续失误: 6
最大连续盈利: +16 734.43 EUR
最大连续亏损: -20 386.15 EUR

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 STARTRADERFinancial-Live4 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

无数据

Unity Signal – One Strategy. One Direction. One Result.


Unity Signal delivers reliable trading signals focused on consistent profitability and effective risk management. Built on a solid strategy, this signal is ideal for traders who value simplicity, strength and discipline.

Symbols traded on this account:

• AUDCAD
• NZDCAD


2025.11.26 00:51
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.24 23:31
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.17 23:26
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.15 17:09
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
