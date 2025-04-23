- 成长
交易:
1 008
盈利交易:
759 (75.29%)
亏损交易:
249 (24.70%)
最好交易:
28 878.39 EUR
最差交易:
-12 714.92 EUR
毛利:
694 789.77 EUR (101 932 pips)
毛利亏损:
-342 875.30 EUR (84 700 pips)
最大连续赢利:
27 (16 734.43 EUR)
最大连续盈利:
83 159.78 EUR (15)
夏普比率:
0.14
交易活动:
96.28%
最大入金加载:
13.78%
最近交易:
6 几小时前
每周交易:
19
平均持有时间:
2 天
采收率:
9.84
长期交易:
468 (46.43%)
短期交易:
540 (53.57%)
利润因子:
2.03
预期回报:
349.12 EUR
平均利润:
915.40 EUR
平均损失:
-1 377.01 EUR
最大连续失误:
10 (-20 386.15 EUR)
最大连续亏损:
-35 780.68 EUR (6)
每月增长:
3.29%
年度预测:
41.74%
算法交易:
99%
结余跌幅:
绝对:
545.10 EUR
最大值:
35 780.68 EUR (5.69%)
相对跌幅:
结余:
8.14% (34 565.47 EUR)
净值:
13.35% (83 907.77 EUR)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|AUDCAD
|549
|NZDCAD
|417
|AUDNZD
|42
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|
100 200 300 400 500 600
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|AUDCAD
|249K
|NZDCAD
|139K
|AUDNZD
|13K
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
|
200K 400K 600K 800K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|AUDCAD
|7.4K
|NZDCAD
|9.9K
|AUDNZD
|-36
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +28 878.39 EUR
最差交易: -12 715 EUR
最大连续赢利: 15
最大连续失误: 6
最大连续盈利: +16 734.43 EUR
最大连续亏损: -20 386.15 EUR
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 STARTRADERFinancial-Live4 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
Unity Signal – One Strategy. One Direction. One Result.
• AUDCAD
Unity Signal delivers reliable trading signals focused on consistent profitability and effective risk management. Built on a solid strategy, this signal is ideal for traders who value simplicity, strength and discipline.
Symbols traded on this account:
• AUDCAD
• NZDCAD
