- Croissance
- Solde
- Fonds propres
- Prélèvement
Trades:
851
Bénéfice trades:
630 (74.03%)
Perte trades:
221 (25.97%)
Meilleure transaction:
28 878.39 EUR
Pire transaction:
-12 714.92 EUR
Bénéfice brut:
592 005.33 EUR (86 565 pips)
Perte brute:
-302 114.58 EUR (75 423 pips)
Gains consécutifs maximales:
27 (16 734.43 EUR)
Bénéfice consécutif maximal:
83 159.78 EUR (15)
Ratio de Sharpe:
0.13
Activité de trading:
96.47%
Charge de dépôt maximale:
13.78%
Dernier trade:
14 il y a des heures
Trades par semaine:
14
Temps de détention moyen:
1 jour
Facteur de récupération:
8.10
Longs trades:
399 (46.89%)
Courts trades:
452 (53.11%)
Facteur de profit:
1.96
Rendement attendu:
340.65 EUR
Bénéfice moyen:
939.69 EUR
Perte moyenne:
-1 367.03 EUR
Pertes consécutives maximales:
10 (-20 386.15 EUR)
Perte consécutive maximale:
-35 780.68 EUR (6)
Croissance mensuelle:
2.83%
Prévision annuelle:
37.32%
Algo trading:
99%
Prélèvement par solde:
Absolu:
545.10 EUR
Maximal:
35 780.68 EUR (5.69%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
8.14% (34 565.47 EUR)
Par fonds propres:
13.35% (83 907.77 EUR)
Distribution
|Symbole
|Transactions
|Sell
|Buy
|AUDCAD
|444
|NZDCAD
|365
|AUDNZD
|42
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|
100 200 300 400 500
|Symbole
|Bénéfice brut, USD
|Perte, USD
|Profit, USD
|AUDCAD
|207K
|NZDCAD
|111K
|AUDNZD
|13K
|
200K 400K 600K
|
200K 400K 600K
|
200K 400K 600K
|Symbole
|Bénéfice brut, pips
|Perte, pips
|Profit, pips
|AUDCAD
|4.9K
|NZDCAD
|6.3K
|AUDNZD
|-36
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
- Charge de dépôt
- Prélèvement
Meilleure transaction: +28 878.39 EUR
Pire transaction: -12 715 EUR
Gains consécutifs maximales: 15
Pertes consécutives maximales: 6
Bénéfice consécutif maximal: +16 734.43 EUR
Perte consécutive maximale: -20 386.15 EUR
Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "STARTRADERFinancial-Live4" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.
Pas de données
Unity Signal – One Strategy. One Direction. One Result.
• AUDCAD
Unity Signal delivers reliable trading signals focused on consistent profitability and effective risk management. Built on a solid strategy, this signal is ideal for traders who value simplicity, strength and discipline.
Symbols traded on this account:
• AUDCAD
• NZDCAD
Aucun avis
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
100 USD par mois
83%
0
0
USD
USD
640K
EUR
EUR
39
99%
851
74%
96%
1.95
340.65
EUR
EUR
13%
1:500