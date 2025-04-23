SignauxSections
Signaux / MetaTrader 4 / Unity Signal
Nils R M Peleman

Unity Signal

Nils R M Peleman
0 avis
Fiabilité
39 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 100 USD par mois
croissance depuis 2024 83%
STARTRADERFinancial-Live4
1:500
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
851
Bénéfice trades:
630 (74.03%)
Perte trades:
221 (25.97%)
Meilleure transaction:
28 878.39 EUR
Pire transaction:
-12 714.92 EUR
Bénéfice brut:
592 005.33 EUR (86 565 pips)
Perte brute:
-302 114.58 EUR (75 423 pips)
Gains consécutifs maximales:
27 (16 734.43 EUR)
Bénéfice consécutif maximal:
83 159.78 EUR (15)
Ratio de Sharpe:
0.13
Activité de trading:
96.47%
Charge de dépôt maximale:
13.78%
Dernier trade:
14 il y a des heures
Trades par semaine:
14
Temps de détention moyen:
1 jour
Facteur de récupération:
8.10
Longs trades:
399 (46.89%)
Courts trades:
452 (53.11%)
Facteur de profit:
1.96
Rendement attendu:
340.65 EUR
Bénéfice moyen:
939.69 EUR
Perte moyenne:
-1 367.03 EUR
Pertes consécutives maximales:
10 (-20 386.15 EUR)
Perte consécutive maximale:
-35 780.68 EUR (6)
Croissance mensuelle:
2.83%
Prévision annuelle:
37.32%
Algo trading:
99%
Prélèvement par solde:
Absolu:
545.10 EUR
Maximal:
35 780.68 EUR (5.69%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
8.14% (34 565.47 EUR)
Par fonds propres:
13.35% (83 907.77 EUR)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
AUDCAD 444
NZDCAD 365
AUDNZD 42
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
100 200 300 400 500
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
AUDCAD 207K
NZDCAD 111K
AUDNZD 13K
200K 400K 600K
200K 400K 600K
200K 400K 600K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
AUDCAD 4.9K
NZDCAD 6.3K
AUDNZD -36
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +28 878.39 EUR
Pire transaction: -12 715 EUR
Gains consécutifs maximales: 15
Pertes consécutives maximales: 6
Bénéfice consécutif maximal: +16 734.43 EUR
Perte consécutive maximale: -20 386.15 EUR

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "STARTRADERFinancial-Live4" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Pas de données

Unity Signal – One Strategy. One Direction. One Result.


Unity Signal delivers reliable trading signals focused on consistent profitability and effective risk management. Built on a solid strategy, this signal is ideal for traders who value simplicity, strength and discipline.

Symbols traded on this account:

• AUDCAD
• NZDCAD


Aucun avis
2025.09.17 23:26
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.15 17:09
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
Unity Signal
100 USD par mois
83%
0
0
USD
640K
EUR
39
99%
851
74%
96%
1.95
340.65
EUR
13%
1:500
Copier

Comment la copie des trades est-elle effectuée dans MetaTrader ? Regardez la vidéo tutoriel

L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading 4 MetaTrader.

Si vous n'avez pas encore installé la plateforme, vous pouvez la télécharger ici.